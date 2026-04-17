Profil Citra Kirana: Perjalanan Karier, Bisnis, Sinetron, hingga Fakta Menarik

Ukuran Font Kecil Besar

Citra Kirana adalah aktris dan model ternama Indonesia yang melejit lewat sinetron Putri yang Ditukar serta peran ikoniknya sebagai Rumana dalam Tukang Bubur Naik Haji: The Series.

Ia dikenal luas berkat bakat aktingnya yang kuat, karier panjang sejak remaja dimulai dari ajang Gadis Sampul 2007, serta citra positif yang konsisten di mata publik.

Dijuluki sebagai salah satu “Ratu Sinetron”, Citra Kirana telah membintangi banyak sinetron populer, dengan Tukang Bubur Naik Haji sebagai salah satu karya paling fenomenal yang tayang selama lebih dari lima tahun.

Biodata Citra Kirana

Nama lengkap : Citra Kirana Siregar

: Citra Kirana Siregar Nama panggilan : Ciki

: Ciki Tempat, tanggal lahir : Bogor, Jawa Barat, 23 April 1994

: Bogor, Jawa Barat, 23 April 1994 Zodiak : Taurus

: Taurus Agama : Islam

: Islam Orang tua : Iwan Siregar dan Yanny Christina

: Iwan Siregar dan Yanny Christina Saudara : Erica Putri, Fitria Agustina, Ladya Christina

: Erica Putri, Fitria Agustina, Ladya Christina Pasangan : Rezky Aditya

: Rezky Aditya Anak : Keene Atharrazka Adhitya (lahir 28 Agustus 2020)

: Keene Atharrazka Adhitya (lahir 28 Agustus 2020) Pendidikan : SMA Harapan Ibu

: SMA Harapan Ibu Media sosial : @citraciki (Instagram), @inicitrakirana (TikTok), Ciky Citra Rezky (YouTube)

: @citraciki (Instagram), @inicitrakirana (TikTok), Ciky Citra Rezky (YouTube) Pekerjaan: Aktris, model, pebisnis

Perjalanan Karier Citra Kirana

Perjalanan karier Citra Kirana dimulai dari dunia modeling saat ia mengikuti ajang Gadis Sampul pada tahun 2007 di usia yang masih sangat muda.

Awalnya hanya sekadar mencoba, namun ajang tersebut justru membuka jalan baginya untuk dikenal di industri hiburan.

Tak lama setelah itu, Citra Kirana mulai merambah dunia akting dengan membintangi sinetron Janji Cinta (2009) bersama Raffi Ahmad.

Di tahun yang sama, ia kembali mendapat peran dalam sinetron Nikita sebagai Fatimah, yang semakin mengasah kemampuan aktingnya.

Seiring waktu, nama Citra Kirana semakin dikenal lewat berbagai judul sinetron, seperti Safa dan Marwah, Ketika Cinta Bertasbih Spesial Ramadhan, hingga Putri yang Ditukar.

Konsistensinya dalam berakting membuatnya mulai dipercaya memerankan karakter utama dalam berbagai produksi.

Puncak popularitas Citra Kirana datang saat ia memerankan tokoh Rumana dalam Tukang Bubur Naik Haji The Series.

Sinetron ini tayang selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu tayangan dengan rating tinggi di Indonesia.

Perannya sebagai sosok istri yang sabar dan penuh empati membuatnya dicintai penonton, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai “ratu sinetron”.

Dalam proyek ini, Citra Kirana juga beradu akting dengan Andi Arsyil Rahman.

Selain sinetron, Citra juga aktif di film layar lebar, seperti Cinta Suci Zahrana (2012), Asih (2018), Satu Suro (2019), Twivortiare (2019), hingga Nagabonar Reborn (2019).

Ia juga kerap tampil dalam FTV yang semakin memperkuat eksistensinya di dunia hiburan.

Menariknya, meski sering mendapat peran protagonis, Citra Kirana pernah mengungkapkan bahwa ia justru lebih tertarik memainkan karakter antagonis karena dianggap lebih menantang secara emosional dan memberi ruang eksplorasi akting yang lebih luas.

Kehidupan Pribadi Citra Kirana

Dalam perjalanan asmaranya, Citra Kirana sempat dikaitkan dengan beberapa nama, seperti Andrew Andika, Vino Permadi, dan Ali Syakieb.

Namun, kisah cintanya berlabuh ketika ia menikah dengan Rezky Aditya pada 1 Desember 2019 dalam prosesi adat Sunda.

Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Keene Atharrazka Adhitya yang lahir pada 28 Agustus 2020.

Sejak menjadi ibu, Citra Kirana terlihat lebih selektif dalam memilih pekerjaan dan mulai menyeimbangkan antara karier dan kehidupan keluarga.

Kehidupan rumah tangganya bersama Rezky dikenal harmonis dan minim kontroversi. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan di media sosial, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga perjalanan sebagai orang tua.

Di luar dunia hiburan, Citra Kirana juga aktif sebagai pebisnis dan influencer. Ia memanfaatkan media sosial untuk berbagi aktivitas sekaligus menjalin kerja sama dengan berbagai brand.

Sosoknya dikenal sederhana, hangat, dan jauh dari sensasi, sehingga membuatnya tetap dicintai dan dipercaya oleh publik hingga saat ini.

Fakta-Fakta Menarik Citra Kirana

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Citra Kirana:

Awal karier : Citra Kirana sudah terjun ke dunia hiburan sejak usia 13 tahun setelah mengikuti ajang Gadis Sampul 2007, yang menjadi titik awal kesuksesannya.

: Citra Kirana sudah terjun ke dunia hiburan sejak usia 13 tahun setelah mengikuti ajang Gadis Sampul 2007, yang menjadi titik awal kesuksesannya. Peran ikonik : Namanya melejit berkat karakter Rumana dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji, yang membuatnya dikenal luas oleh masyarakat.

: Namanya melejit berkat karakter Rumana dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji, yang membuatnya dikenal luas oleh masyarakat. Prestasi : Ia telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Panasonic Gobel Awards dan Festival Film Bandung, berkat kemampuan aktingnya.

: Ia telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Panasonic Gobel Awards dan Festival Film Bandung, berkat kemampuan aktingnya. Latar belakang keluarga: Citra memiliki darah keturunan Belanda dari sang ayah, yang menambah daya tarik visualnya.

Bisnis dan Kekayaan Citra Kirana

Selain berkarier di dunia hiburan, Citra Kirana juga aktif mengembangkan bisnis di bidang fashion.

Ia diketahui memiliki brand modest wear bernama Chanté yang didirikan pada tahun 2023. Brand ini mengusung konsep busana yang minimalis, elegan, dan nyaman, dengan fokus pada kebutuhan perempuan modern.

Chanté sendiri lahir dari visi personal Citra tentang pentingnya rasa percaya diri dan kenyamanan dalam berpakaian.

Dalam perjalanannya, brand ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, dari tim kecil hingga kini melibatkan puluhan anggota inti dan lebih dari seratus tenaga produksi lokal.

Kehadiran Chanté juga semakin diperkuat melalui berbagai kampanye digital, termasuk partisipasinya dalam program Ramadan di Shopee yang terbukti mampu meningkatkan visibilitas dan penjualan secara signifikan.

Dari sisi penghasilan, Citra Kirana memiliki berbagai sumber pendapatan yang cukup beragam.

Ia memperoleh pemasukan dari honor bermain sinetron dan film, kerja sama endorsement dengan berbagai brand, bisnis fashion yang ia jalankan, hingga aktivitas digital di media sosial.

Salah satu sumber penghasilan digitalnya berasal dari channel YouTube CikyCitraRezky, yang memiliki sekitar 2,6 juta subscribers dengan total lebih dari 413 juta penayangan sejak dibuat pada tahun 2016.

Berdasarkan data Social Blade, channel ini diperkirakan menghasilkan sekitar US$49–US$783 per bulan atau setara dengan Rp839 ribu – Rp13,4 juta dan sekitar US$1.000–US$17.000 per tahun atau setara dengan Rp17,1 juta – Rp291,3 juta, dengan kurs Rp17.140 per dolar (per 15 April 2026).

Meski demikian, hingga saat ini tidak ada informasi resmi yang mengungkap jumlah pasti kekayaan Citra Kirana.

Namun, melihat banyaknya sumber pemasukan yang dimiliki, baik dari dunia hiburan, bisnis, maupun platform digital, diperkirakan total kekayaannya berada di angka miliaran rupiah.

Sinetron, FTV, dan Penghargaan Citra Kirana

Berikut adalah daftar sinetron yang dibintangi oleh Citra Kirana:

Janji Cinta (2009)

Nikita (2009)

Safa dan Marwah (2010)

Ketika Cinta Bertasbih Spesial Ramadhan (2010)

Putri yang Ditukar (2010)

Dewa (2011)

Tukang Bubur Naik Haji The Series

Berikut adalah daftar FTV yang pernah dibintangi oleh Citra Kirana:

Tarzan Masuk Kota

Catatan Mas Boy

Ijinkan Aku Menjadi Ibu

Berikut adalah daftar penghargaan dan nominasi yang pernah diraih oleh Citra Kirana:

Gadis Sampul (2007)

Pemenang Aktris Terfavorit – Panasonic Gobel Awards (2013)Pemenang Aktris Terfavorit – Indonesia Kids Choice Awards (2013)

Pemenang Aktris Sinetron Terpuji – Festival Film Bandung (2013)

Nominasi Aktris Terfavorit – Panasonic Gobel Awards (2015)

Nominasi Aktris – Indonesia Kids Choice Awards (2015)

Kumpulan Foto-Foto Citra Kirana

Potret Citra Kirana bersama dengan anak dan suaminya saat bermain di pantai (Foto: Instagram / citraciki)

Citra Kirana tampil cantik dalam sebuah acara gala premier film (Foto: Instagram / citraciki)

Gaya Citra Kirana saat bermain padel (Foto: Instagram / citraciki)

Citra Kirana dan suami, Rezky Aditya, saat umroh bersama (Foto: Instagram / citraciki)