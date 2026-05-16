Profil dan Biodata Bobon Santoso: Agama, Karier, Bisnis, Kontroversi, hingga Fakta Menarik

Ukuran Font Kecil Besar

Bobon Santoso dikenal sebagai salah satu kreator kuliner paling populer di Indonesia yang identik dengan aksi memasak dalam jumlah besar dan berbagi makanan kepada masyarakat.

Kontennya yang unik, ekstrem, dan penuh aksi sosial membuat namanya semakin dikenal luas di berbagai platform media sosial.

Bobon Santoso juga dikenal sebagai sosok dermawan yang sering memasak di berbagai daerah, mulai dari kota besar hingga desa terpencil.

Biodata Bobon Santoso

Nama lengkap : Bobon Santoso

: Bobon Santoso Nama panggung : Bobon Santoso, The Santoso

: Bobon Santoso, The Santoso Nama KTP : Junaedi Santoso (berdasarkan podcast dengan Merry Riana Oktober 2025)

: Junaedi Santoso (berdasarkan podcast dengan Merry Riana Oktober 2025) Tempat, tanggal lahir : Denpasar, Bali, 12 Juli 1988

: Denpasar, Bali, 12 Juli 1988 Agama : Islam (mualaf sejak 2025)

: Islam (mualaf sejak 2025) Hobi : Memasak

: Memasak Pasangan : Cheryl Yuan

: Cheryl Yuan Anak : Grace dan George

: Grace dan George Media sosial : @bobonsantoso (Instagram), @BobonSantoso (YouTube), @bobonsantoso (TikTok)

: @bobonsantoso (Instagram), @BobonSantoso (YouTube), @bobonsantoso (TikTok) Profesi: Food Vlogger, YouTuber, konten kreator

Tidak hanya memasak, hasil masakannya juga dibagikan secara gratis kepada warga sekitar, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Berkat kontennya yang inspiratif, Bobon Santoso berhasil membangun komunitas penggemar yang sangat besar dan sering berkolaborasi dengan tokoh publik maupun instansi penting di Indonesia.

Perjalanan Karier Bobon Santoso

Sebelum dikenal luas sebagai food vlogger sukses, Bobon Santoso sempat mencoba berbagai usaha di Jakarta dan Bandung.

Salah satu bisnis yang pernah dijalankannya adalah usaha perhiasan bersama sang paman. Namun, perjalanan bisnis tersebut tidak berjalan sesuai harapan hingga akhirnya mengalami kegagalan.

Setelah usahanya bangkrut, Bobon Santoso memutuskan kembali ke Bali untuk memulai hidup baru. Di sanalah ia mulai tertarik menekuni dunia digital dengan membuat konten di YouTube.

Pada masa awal menjadi kreator, Bobon Santoso belum langsung fokus pada dunia kuliner. Ia lebih sering mengunggah video keseharian dan berbagai konten random.

Seiring berjalannya waktu, Bobon mulai mencoba konsep-konsep yang lebih unik dan nyeleneh agar berbeda dari kreator lainnya.

Namanya mulai menarik perhatian publik setelah membuat berbagai eksperimen makanan ekstrem.

Bobon Santoso pernah mencoba memasak dan memakan bahan-bahan yang tidak biasa, seperti ulat, lebah, hingga makanan fermentasi dalam jumlah besar.

Selain itu, Bobon juga sempat membuat konten eksperimental lain, seperti berendam di dalam mie hingga memasak menggunakan barang elektronik.

Konten-konten tersebut memang menuai pro dan kontra. Namun di sisi lain, gaya unik Bobon justru membuat namanya semakin dikenal luas di media sosial.

Popularitas Bobon Santoso meningkat drastis ketika ia mulai membuat konten memasak menggunakan wajan jumbo dengan porsi makanan dalam jumlah besar.

Tidak hanya sekadar memasak untuk hiburan, makanan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar secara gratis.

Konsep memasak sambil berbagi inilah yang akhirnya menjadi ciri khas utama kontennya. Banyak masyarakat yang tersentuh karena Bobon sering mendatangi daerah-daerah terpencil untuk memasak dan membagikan makanan kepada warga.

Mulai dari anak-anak hingga lansia, banyak yang merasakan manfaat dari aksi sosialnya tersebut.

Dari yang awalnya hanya dilakukan bersama tim kecil, kini kontennya berkembang menjadi produksi besar yang melibatkan banyak pihak.

Bobon Santoso bahkan beberapa kali berkolaborasi dengan tokoh publik, kreator terkenal, hingga instansi pemerintahan dan militer.

Salah satu kolaborasi yang sempat mencuri perhatian adalah saat terlibat dalam kegiatan perayaan HUT Korem 163/Wira Satya ke-62.

Bobon Santoso Mualaf

Pada 10 Maret 2025, Bobon Santoso resmi memeluk agama Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bimbingan Ustaz Derry Sulaiman.

Prosesi mualaf tersebut berlangsung di Masjid An Ni'mah dan diabadikan dalam sebuah video singkat yang kemudian viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Bobon terlihat tenang dan khusyuk saat mengikuti proses syahadat. Momen itu langsung menarik perhatian publik dan menjadi topik hangat di berbagai platform digital.

Keputusan Bobon Santoso untuk menjadi mualaf ternyata juga mengejutkan banyak pihak, termasuk istrinya, Cheryl Yuan.

Cheryl mengaku tidak mengetahui rencana tersebut sebelumnya dan baru mengetahuinya setelah proses mualaf selesai dilakukan.

Meski sempat membuat publik terkejut, banyak penggemar dan rekan sesama kreator memberikan dukungan serta doa terbaik untuk perjalanan hidup baru Bobon.

Perubahan besar dalam hidup Bobon ini juga membuat namanya semakin menjadi sorotan.

Banyak netizen yang memberikan apresiasi atas keputusan pribadinya dan berharap Bobon tetap konsisten menjalani kehidupan barunya dengan baik.

Fakta-Fakta Menarik Bobon Santoso

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Bobon Santoso:

Konten jumbo : Bobon Santoso dikenal luas karena konten memasaknya menggunakan wajan raksasa dengan porsi makanan ekstrem yang mampu menarik jutaan penonton di media sosial.

: Bobon Santoso dikenal luas karena konten memasaknya menggunakan wajan raksasa dengan porsi makanan ekstrem yang mampu menarik jutaan penonton di media sosial. Aksi sosial : Tidak hanya memasak untuk hiburan, Bobon juga rutin membagikan hasil masakannya secara gratis kepada masyarakat, termasuk warga di desa-desa terpencil.

: Tidak hanya memasak untuk hiburan, Bobon juga rutin membagikan hasil masakannya secara gratis kepada masyarakat, termasuk warga di desa-desa terpencil. Eksperimen unik : Sebelum terkenal dengan konten masak besar, Bobon sempat viral karena membuat eksperimen makanan ekstrem, seperti memasak ulat, lebah, hingga mencicipi bahan-bahan tidak biasa.

: Sebelum terkenal dengan konten masak besar, Bobon sempat viral karena membuat eksperimen makanan ekstrem, seperti memasak ulat, lebah, hingga mencicipi bahan-bahan tidak biasa. Julukan kontroversial: Di kanal YouTube miliknya, Bobon pernah menyebut dirinya sebagai “Ikon Goblok Indonesia dan Chef Terbaik di Dunia”, yang kemudian menjadi ciri khas sekaligus bahan candaan di kalangan penggemarnya.

Penuh Kontroversi dan Sorotan

Berikut adalah sejumlah kontroversi dan sorotan yang pernah melibatkan Bobon Santoso selama berkarier sebagai kreator konten kuliner:

1. Kontroversi Konten Masak Daging Kuda

Pada tahun 2021, Bobon Santoso sempat menjadi sorotan setelah membuat konten memasak daging kuda.

Video tersebut memicu pro dan kontra karena sebagian netizen menganggap konsumsi daging kuda tidak umum dilakukan di Indonesia.

Namun, Bobon menjelaskan bahwa di beberapa daerah, daging kuda memang biasa dikonsumsi masyarakat dan dianggap halal.

Meski menuai kritik, video tersebut tetap viral dan ditonton jutaan kali di media sosial.

2. Kepala Kuda Rebus Bir yang Viral

Salah satu konten lawas Bobon Santoso yang paling banyak dibicarakan adalah saat ia memasak kepala kuda utuh yang direbus menggunakan bir.

Konten ekstrem tersebut membuat namanya semakin viral karena dianggap tidak biasa dan memancing berbagai reaksi dari publik.

3. Steak Kuda Jumbo 30 Kilogram

Bobon Santoso juga pernah membuat konten memanggang paha kuda utuh seberat 30 kilogram menggunakan bumbu mi instan.

Dalam proses memasaknya, bagian dalam daging sempat belum matang sempurna sehingga harus dipotong kecil-kecil dan dimasak kembali.

Meski sempat menuai kritik dari netizen, video tersebut tetap berhasil menarik perhatian dan menjadi viral di media sosial.

4. Konten Masak Ekstrem dan Eksperimen Nyeleneh

Selain memasak dalam jumlah besar, Bobon Santoso dikenal sering membuat eksperimen makanan yang tidak biasa.

Ia pernah membuat konten mandi sambal, memasak hewan ekstrem, hingga bereksperimen dengan barang elektronik seperti televisi dan kamera.

5. Perseteruan dengan Arnold Poernomo

Bobon sempat menjadi sorotan setelah berseteru dengan Chef Arnold Poernomo terkait julukan “The Next MasterChef”.

Saat itu, Chef Arnold memberikan komentar yang membuat hubungan keduanya memanas di media sosial.

Meski sempat saling sindir, konflik tersebut akhirnya mereda dan mereka bahkan sempat tampil bersama dalam satu konten kolaborasi bersama kreator terkenal lainnya.

6. Kritik terhadap Konten Willie Salim

Nama Bobon kembali ramai dibicarakan setelah ia mengkritik konten masak besar rendang 200 kilogram milik Willie Salim.

Bobon menilai persiapan acara tersebut kurang matang dan menyayangkan dampaknya yang membuat masyarakat Palembang ikut menerima komentar negatif dari netizen.

Pendapatnya tersebut kemudian memicu diskusi panjang di media sosial.

7. Keputusan Mualaf yang Mengejutkan Publik

Pada tahun 2025, Bobon Santoso mengejutkan publik setelah resmi menjadi mualaf dengan bimbingan Ustaz Derry Sulaiman.

Keputusan tersebut langsung viral dan menjadi perbincangan luas di media sosial.

Menanggapi berbagai komentar publik, Bobon menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya sudah cukup lama mempelajari agama Islam sebelum akhirnya mengucapkan syahadat.

8. Rencana Pensiun dan Jual Akun YouTube

Pada tahun 2026, Bobon kembali membuat publik terkejut setelah mengungkapkan niatnya untuk pensiun dari dunia konten digital.

Ia bahkan mengaku ingin menjual akun YouTube miliknya dengan nilai fantastis, yakni sekitar Rp20 miliar.

Bobon Santoso menyebut kelelahan mental dan tekanan finansial sebagai alasan utama di balik keputusannya tersebut.

9. Aksi Masak Besar di Bima

Pada April 2026, Bobon mengunggah video berjudul “Masak Kuda di Bima! Warga Auto Kalap Makanannya”.

Dalam rencana awalnya, Bobon sempat ingin memasak dua ekor kuda untuk warga. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan dan diganti dengan menu beef slice rendang teriyaki yang dibagikan kepada sekitar 2.000 warga Desa Nisa.

Dalam unggahannya, Bobon juga sempat bercanda takut ditegur Prabowo Subianto sehingga batal memasak kuda dalam acara tersebut.

Bisnis, Penghasilan, dan Kekayaan Bobon Santoso

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah kekayaan milik Bobon Santoso yang dipublikasikan ke masyarakat.

Meski begitu, sebagai salah satu food creator terbesar di Indonesia, Bobon diketahui memiliki berbagai sumber penghasilan dari dunia digital maupun bisnis pribadi yang dijalankannya.

Selain aktif sebagai kreator konten, Bobon juga diketahui memiliki sejumlah bisnis kuliner.

Berdasarkan informasi yang tercantum di bio Instagram pribadinya, Bobon memiliki usaha restoran bernama Kuali Merah Putih yang menyajikan makanan khas Indonesia dengan konsep halal.

Restoran tersebut diketahui memiliki cabang di Bekasi dan Serpong serta beroperasi setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam.

Di luar bisnis kuliner, Bobon juga terlibat dalam bisnis otomotif melalui usaha bernama YSP Motorindo Parts.

Bisnis tersebut bergerak di bidang penjualan sparepart kendaraan dengan produk yang disebut memiliki kualitas setara original serta membuka peluang agen dan distributor.

Dari sisi platform digital, kanal YouTube Bobon Santoso menjadi salah satu sumber penghasilan terbesarnya.

Berdasarkan data Social Blade, kanal YouTube miliknya telah memiliki sekitar 18 juta subscribers dengan total lebih dari 2,4 miliar views dari sekitar 961 video sejak dibuat pada 22 April 2015.

Masih berdasarkan estimasi Social Blade, penghasilan YouTube Bobon Santoso diperkirakan berada di kisaran US$2.300 atau setara dengan Rp40,2 juta hingga US$37.000 atau setara dengan Rp647,8 juta per bulan dengan kurs Rp17.508,60 per dolar AS per 13 Mei 2026.

Sementara itu, estimasi pendapatan tahunannya diperkirakan mencapai sekitar US$20.000 atau setara dengan Rp350,1 juta hingga US$327.000 atau setara dengan Rp5,7 miliar.

Kumpulan Foto-Foto Bobon Santoso

Potret Bobon Santoso bersama istri dan kedua anaknya saat liburan ke Jepang (Foto: Instagram / bobonsantoso)

Bobon Santoso saat berhasil memecahkan rekor kategori Guinness World Records for Most Servings of Ketupat Cap Go Meh served in 8 hours, more than 5000 portions. (Foto: Instagram / bobonsantoso)