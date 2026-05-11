Profil Dilraba Dilmurat: Agama, Karier, Filmografi, Penghargaan, hingga Fakta Menarik

Dilraba Dilmurat adalah salah satu aktris dan model paling populer di industri hiburan Tiongkok.

Memiliki visual eksotis khas Uyghur, kemampuan akting yang kuat, serta popularitas internasional yang besar, Dilraba sukses menjadi salah satu artis China paling berpengaruh di Asia.

Nama Dilraba Dilmurat semakin dikenal luas setelah membintangi berbagai drama populer, seperti Eternal Love, The Long Ballad, hingga You Are My Glory.

Selain aktif di dunia akting, Dilraba Dilmurat juga dikenal sebagai ikon fashion dan brand ambassador berbagai merek internasional ternama.

Biodata Dilraba Dilmurat

Nama lengkap : Dilraba Dilmurat

: Dilraba Dilmurat Nama panggilan : Xiao Di, Chubby Di

: Xiao Di, Chubby Di Nama panggung : Dilraba Dilmurat

: Dilraba Dilmurat Nama Uighur : دىلرەبا دىلمۇرات

: دىلرەبا دىلمۇرات Tempat, tanggal lahir : Urumqi, Xinjiang, China, 3 Juni 1992

: Urumqi, Xinjiang, China, 3 Juni 1992 Zodiak : Gemini

: Gemini Pendidikan : Alumni Akademi Teater Shanghai

: Alumni Akademi Teater Shanghai Agama : Belum diketahui secara pasti

: Belum diketahui secara pasti Orang tua : Dilmurat Abdullah

: Dilmurat Abdullah Media sosial : @dilrabaxx63 (Instagram)

: @dilrabaxx63 (Instagram) Pekerjaan: Aktris, model

Agama Dilraba Dilmurat

Meskipun menjadi salah satu artis paling terkenal di China, kehidupan pribadi Dilraba Dilmurat cukup tertutup, terutama mengenai keyakinannya.

Dilraba sering dikaitkan dengan agama Islam karena berasal dari suku Uyghur, yaitu kelompok etnis minoritas di Xinjiang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Namun hingga saat ini, Dilraba Dilmurat belum pernah secara terbuka mengonfirmasi agama yang dianutnya. Ia juga dikenal jarang membicarakan masalah keyakinan di depan publik.

Karena itu, informasi mengenai agama Dilraba Dilmurat masih belum dapat dipastikan secara resmi.

Perjalanan Karier Dilraba Dilmurat

Dilraba Dilmurat memulai kariernya di industri hiburan Tiongkok setelah menempuh pendidikan di Akademi Teater Shanghai.

Karier profesionalnya dimulai pada tahun 2013 saat membintangi drama etnis Anarhan. Serial tersebut mengangkat budaya Uyghur dan menjadi proyek penting yang memperkenalkan nama Dilraba Dilmurat kepada publik.

Penampilannya sebagai pemeran utama mendapatkan banyak perhatian dan membuatnya masuk nominasi Aktris Pendatang Baru Terbaik di Golden Eagle Awards.

Setelah debutnya mulai dikenal, karier Dilraba Dilmurat berkembang pesat ketika ia bergabung dengan Jay Walk Studio, agensi yang juga menaungi aktris ternama Yang Mi.

Bergabungnya Dilraba Dilmurat ke agensi tersebut membuka jalan untuk mendapatkan proyek-proyek drama berskala besar.

Pada tahun 2014, Dilraba Dilmurat tampil dalam drama fantasi wuxia Swords of Legends.

Walaupun saat itu ia belum menjadi pemeran utama, kemampuan akting dan visualnya berhasil mencuri perhatian penonton.

Dari sinilah namanya mulai dianggap sebagai salah satu aktris muda paling potensial di industri drama China.

Popularitas Dilraba Dilmurat meningkat tajam ketika membintangi Diamond Lover pada tahun 2015.

Dalam drama tersebut, ia memerankan karakter Gao Wen, seorang selebriti dengan kepribadian unik dan emosional.

Karakter itu sangat disukai penonton karena dianggap menarik dan berbeda. Berkat perannya tersebut, Dilraba Dilmurat berhasil memenangkan penghargaan Aktris Pendukung Terbaik di China TV Drama Awards.

Kesuksesan Diamond Lover menjadi titik penting dalam kariernya. Setelah drama tersebut sukses besar, Dilraba Dilmurat mulai mendapatkan lebih banyak tawaran sebagai pemeran utama di berbagai proyek drama populer.

Puncak popularitasnya terjadi pada tahun 2017 lewat drama fantasi romantis Eternal Love atau Ten Miles of Peach Blossoms.

Dalam serial tersebut, Dilraba Dilmurat memerankan Bai Fengjiu, karakter rubah berekor sembilan yang lucu, setia, dan menggemaskan.

Karakter itu sangat melekat dengan dirinya dan membuat popularitasnya melonjak tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga di berbagai negara Asia termasuk Indonesia.

Masih di tahun yang sama, Dilraba Dilmurat memperluas popularitasnya melalui variety show Keep Running, versi Tiongkok dari Running Man.

Kehadirannya di acara tersebut membuat publik semakin menyukai kepribadiannya yang ceria, aktif, dan penuh energi.

Penampilannya di variety show juga membantu memperkuat citranya sebagai entertainer multitalenta.

Setelah sukses besar pada 2017, Dilraba Dilmurat terus membintangi berbagai drama terkenal yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu “Ratu Drama China”.

Beberapa drama populernya, antara lain The Flame's Daughter (2018), Sweet Dreams (2018), Love Designer (2020), The Long Ballad (2021), You Are My Glory (2021), dan Legend of Anle (2023).

Drama You Are My Glory menjadi salah satu proyek internasionalnya yang paling sukses karena memperoleh popularitas besar di berbagai platform streaming Asia.

Selain aktif di dunia drama televisi, Dilraba Dilmurat juga terjun ke industri film layar lebar melalui beberapa judul seperti 21 Karat dan Saga of Light.

Kesuksesannya di dunia hiburan membuat Dilraba Dilmurat menjadi salah satu selebriti dengan nilai komersial tertinggi di China.

Ia dipercaya menjadi brand ambassador berbagai merek terkenal dunia, seperti L'Oréal, Mikimoto, dan Louis Vuitton.

Tak hanya sukses secara komersial, Dilraba Dilmurat juga berhasil meraih banyak penghargaan bergengsi sepanjang kariernya.

Dilraba Dilmurat pernah memenangkan Golden Eagle Goddess, China TV Golden Eagle Award, hingga berbagai penghargaan popularitas dari Tencent Video, Weibo, dan Powerstar Awards.

Dengan kombinasi bakat akting, visual yang khas, kerja keras, serta pengaruh besar di industri fashion dan hiburan, Dilraba Dilmurat kini dikenal sebagai salah satu aktris paling berpengaruh di Tiongkok dengan basis penggemar internasional yang sangat besar.

Fakta-Fakta Menarik Dilraba Dilmurat

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Dilraba Dilmurat:

Asal-usul : Dilraba berasal dari suku Uyghur di Xinjiang, China, yang membuatnya memiliki wajah khas dan berbeda dari kebanyakan artis China lainnya.

: Dilraba berasal dari suku Uyghur di Xinjiang, China, yang membuatnya memiliki wajah khas dan berbeda dari kebanyakan artis China lainnya. Visual eksotis : Paras cantik dengan perpaduan fitur wajah Timur Tengah dan Asia membuat Dilraba Dilmurat dikenal sebagai salah satu aktris tercantik di industri hiburan Tiongkok.

: Paras cantik dengan perpaduan fitur wajah Timur Tengah dan Asia membuat Dilraba Dilmurat dikenal sebagai salah satu aktris tercantik di industri hiburan Tiongkok. Privasi kehidupan pribadi : Dilraba dikenal sangat tertutup soal kehidupan pribadi, termasuk hubungan asmara dan keyakinan yang dianutnya.

: Dilraba dikenal sangat tertutup soal kehidupan pribadi, termasuk hubungan asmara dan keyakinan yang dianutnya. Popularitas internasional : Dilraba memiliki basis penggemar yang sangat besar tidak hanya di China, tetapi juga di Asia Tenggara, Korea Selatan, hingga Timur Tengah.

: Dilraba memiliki basis penggemar yang sangat besar tidak hanya di China, tetapi juga di Asia Tenggara, Korea Selatan, hingga Timur Tengah. Julukan penggemar: Banyak penggemarnya menjuluki Dilraba sebagai “Ratu Drama China” karena kesuksesannya di berbagai serial populer.

Penghargaan Dilraba Dilmurat

Berikut adalah deretan penghargaan dan pencapaian bergengsi yang berhasil diraih sepanjang perjalanan kariernya di industri hiburan Tiongkok maupun internasional:

Tahun 2015

Best New Actress – Domestic TV Series Ceremony China untuk Diamond Lover

Tahun 2016

Best New Performer – China Britain Film Festival untuk Mr. Pride vs Miss Prejudice

Nominasi Best Supporting Actress in a Television Series – Huading Awards untuk Diamond Lover

Tahun 2017

Popular TV Actor of the Year – Tencent Video TV and Movie Award untuk Eternal Love

Nominasi Best Performance by an Actress in a Supporting Role – Shanghai International TV Festival untuk Eternal Love

Nominasi Best Performance by an Actress in a Supporting Role – Macau International TV Festival untuk Eternal Love

Tahun 2018

Best Actress – Internet Film and Television Summit, Shanghai International TV Festival untuk The Flame's Daughter

Outstanding Actress – The Actors of China untuk The Flame's Daughter

Nominasi Best Performance by an Actress – Internet Drama, The Actors of China untuk The Flame's Daughter

Best Performance by an Actress – Golden Eagle Awards untuk Pretty Li Huizhen

Favorite Actress – Audience Award Golden Eagle Awards untuk Pretty Li Huizhen

Tahun 2019

New Performer – Golden Phoenix Awards untuk Namiya

Weibo Annual Popularity – Weibo Awards Ceremony

Tahun 2020

Popular TV Actor of the Year – Tencent Video TV and Movie Award untuk Eternal Love of Dream

Best Rising Star – Asian Contents Awards, Busan International Film Festival untuk Eternal Love of Dream

Nominasi Best Actress – Asian Contents Awards untuk Eternal Love of Dream

Popular Artist of the Year – Weibo Awards

Tahun 2021

Golden Angel TV Award – Best Young Actor untuk The Long Ballad

Nominasi Best Actress – Seoul International Drama Awards untuk The Long Ballad

Charisma Value Person of the Year – Weibo Awards

Tahun 2022

Popular Actress of the Year – China Television Annual Ranking Award untuk You Are My Glory

Tahun 2023

Most Commercially Valuable Artist of the Year – Tencent Video TV and Movie Award

VIP Star of the Year – Tencent Video TV and Movie Award

Expressive Actor of the Year – Weibo Awards untuk The Blue Whisper

Tahun 2024

Variety Show Star of the Year – Tencent Video TV and Movie Award untuk The Truth

Quality Actor of the Year – Weibo Awards

Tahun 2025

Variety Show Combination of the Year – Tencent Video TV and Movie Award untuk The Truth

Breakthrough Actress in a Television Series – Beijing News Annual Television Ranking Award untuk Sword Rose

Tahun 2026

Nominasi Best Appealing Actress in a Television Series – Annual Chinese TV Drama Ceremony untuk Sword Rose

Filmografi Dilraba Dilmurat

Berikut adalah daftar drama dan film yang pernah dibintangi Dilraba Dilmurat sepanjang berkarier di industri hiburan Tiongkok, mulai dari proyek debut hingga serial populer yang sukses membuat namanya dikenal secara internasional:

Drama

A Duet in Blue (TBA)

Love beyond the Grave (2026)

Love on the Turquoise Land (2025)

Sword Rose (2025)

The Legend of Anle (2023)

Prosecution Elite (2023)

The Blue Whisper: Part 2 (2022)

The Blue Whisper: Part 1 (2022)

You Are My Glory (2021)

The Long Ballad (2021)

Love Designer (2020)

Eternal Love of Dream (2020)

Sweet Dreams (2018)

The Flame's Daughter (2018)

The King's Woman (2017)

Eternal Love (2017)

Diamond Lover Special Cut (2017)

Pretty Li Hui Zhen (2017)

Hot Girl (2016)

The Door (2016)

The Ladder of Love (2016)

Ban Shu Legend (2015)

Diamond Lover (2015)

The Backlight of Love (2015)

Sound of the Desert (2014)

Cosmetology High (2014)

V Love (2014)

Swords of Legends (2014)

Anarxan (2013)

Film

The Legend of Sun and Moon (TBA)

Dreams Come True (2021)

Date (2021)

21 Carat (2018)

Namiya (2017)

Mr. Pride vs. Miss Prejudice (2017)

Fall in Love Like a Star (2015)

Potret Dilraba Dilmurat tampil cantik di tumpukan boneka (Foto: Instagram / dilrabaxx63)

Dilraba Dilmurat tampil cantik saat pemotretan dengan salah satu brand fashion besar dunia (Foto: Instagram / dilrabaxx63)