Profil Iwan Fals: Karier, Penghasilan, Diskografi, Filmografi, hingga Fakta Menarik

Iwan Fals adalah salah satu legenda musik terbesar di Indonesia yang dikenal lewat lagu-lagunya yang kritis, puitis, dan penuh pesan sosial.

Musisi bernama asli Virgiawan Listanto ini berhasil membangun karier panjang sejak era 1970-an dan menjadi simbol perlawanan, suara rakyat kecil, hingga ikon musik lintas generasi di Tanah Air.

Biodata Iwan Fals

Nama lengkap : Virgiawan Listanto

Nama panggilan : Iwan Fals

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, Indonesia, 3 September 1961

Zodiak : Virgo

Agama : Islam

Orang tua : Kolonel Anumerta Sucipto (ayah) dan Lies Suudijah (ibu)

Pasangan : Rosana (menikah tahun 1980)

Anak : Galang Rambu Anarki (alm.), Annisa Cikal Rambu Bassae, Raya Rambu Rabbani

Pendidikan : SMPN 5 Bandung, SMAK BPK Bandung, STP/IISIP, Institut Kesenian Jakarta (IKJ)

Genre musik: Pop, rock, country, folk pop, pop rock, soft rock

Label : Musica, Harpa Records, Le Moesiek Revole, Billboard

Media sosial : @iwanfals (Instagram), Iwan Fals Musica (YouTube)

Situs resmi : Iwan Fals Official

: Iwan Fals Official Pekerjaan: Penyanyi, musisi, pencipta lagu, karateka, kritikus

Musiknya memadukan berbagai genre, mulai dari pop, rock, country, hingga folk pop.

Lirik-lirik ciptaannya banyak menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, kritik terhadap ketidakadilan, serta berbagai peristiwa besar yang terjadi di Indonesia maupun dunia.

Berkat pengaruh dan dedikasinya di dunia musik, majalah Rolling Stone Indonesia memasukkan Iwan Fals ke dalam daftar “The Immortals: 25 Artis Indonesia Terbesar Sepanjang Masa”.

Perjalanan Karier Iwan Fals

Kesederhanaan, keberanian menyuarakan kritik sosial, serta gaya bermusik yang khas membuat Iwan Fals menjadi salah satu musisi paling berpengaruh di Indonesia.

Sosoknya dikenal dekat dengan masyarakat kecil dan memiliki jutaan penggemar loyal yang tergabung dalam komunitas OI (Orang Indonesia), salah satu komunitas fans terbesar di Indonesia.

Pria bernama asli Virgiawan Listanto ini lahir di Jakarta pada 3 September 1961. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Bandung dan sempat tinggal di Jeddah, Arab Saudi.

Ketertarikan Iwan Fals terhadap musik mulai tumbuh sejak remaja. Pada usia sekitar 13 tahun, Iwan mulai mengamen di jalanan Kota Bandung sambil belajar memainkan gitar secara otodidak.

Aktivitas mengamen tersebut bukan hanya untuk mencari uang tambahan, tetapi juga menjadi cara bagi Iwan untuk melatih kemampuan bermusik dan membangun rasa percaya diri saat tampil di depan banyak orang.

Ketika duduk di bangku sekolah, Iwan Fals diketahui aktif sebagai gitaris paduan suara sekolah.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Bandung, Iwan Fals memutuskan pergi ke Jakarta demi mengejar cita-cita menjadi musisi profesional.

Perjuangannya tidak mudah. Demi membiayai proses rekaman awal, Iwan Fals bahkan rela menjual sepeda motornya.

Album pertamanya bersama grup Amburadul memang tidak berhasil secara komersial, tetapi pengalaman tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan kariernya.

Perjalanan musik Iwan Fals mulai berubah setelah bekerja sama dengan Musica Studios. Album Sarjana Muda menjadi titik awal popularitasnya di industri musik Indonesia.

Meski mulai dikenal publik, Iwan tetap menjalani kehidupan sederhana dan masih sering mengamen di rumah-rumah maupun pasar.

Pada era 1980-an, nama Iwan Fals semakin besar berkat lagu-lagu yang berisi kritik sosial, politik, dan kehidupan masyarakat.

Banyak karya ciptaannya menggambarkan keresahan rakyat kecil, ketimpangan sosial, hingga situasi politik Indonesia pada masa itu.

Karakter liriknya yang tajam membuatnya menjadi salah satu musisi paling berani di era Orde Baru.

Namun, keberanian tersebut juga membawa berbagai konsekuensi. Sejumlah konsernya pernah dibatalkan aparat keamanan karena dianggap berpotensi memicu kerusuhan.

Bahkan beberapa lagu kritisnya sempat tidak diizinkan masuk ke album resmi oleh perusahaan rekaman. Meski begitu, lagu-lagu tersebut tetap beredar melalui siaran radio dan pertunjukan konser.

Pada tahun 1984, Iwan Fals sempat ditahan dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua minggu akibat lirik lagunya yang dinilai mengganggu stabilitas negara.

Setelah peristiwa tersebut, ia dan keluarganya juga disebut beberapa kali mendapat tekanan dan intimidasi. Meski menghadapi berbagai hambatan, Iwan Fals tidak menghentikan langkahnya di dunia musik.

Karier Iwan Fals kembali melonjak ketika bergabung dengan Swami pada tahun 1989. Bersama grup tersebut, ia merilis lagu-lagu legendaris, seperti Bento dan Bongkar yang sukses besar dan masih populer hingga sekarang.

Setahun kemudian, Iwan Fals kembali mencuri perhatian setelah bergabung dengan Kantata Takwa, sebuah proyek musik besar yang melibatkan sejumlah seniman ternama Indonesia dan didukung pengusaha Setiawan Djodi.

Tidak hanya dikenal sebagai musisi, Iwan Fals juga aktif di dunia olahraga karate. Ia pernah meraih Juara II Karate Tingkat Nasional dan Juara IV Karate Tingkat Nasional pada tahun 1989.

Selain sempat masuk pelatnas, Iwan Fals juga pernah melatih karate di kampusnya dan menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga.

Di balik kesuksesan kariernya, Iwan Fals mengalami masa paling berat ketika putra sulungnya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia pada tahun 1997.

Kepergian Galang membuat Iwan memilih vakum dari dunia musik selama beberapa tahun.

Setelah melewati masa sulit tersebut, Iwan kembali aktif bermusik lewat album Suara Hati yang dirilis pada tahun 2002.

Album tersebut menandai kembalinya Iwan ke industri musik dengan nuansa yang lebih reflektif dan emosional.

Seiring berjalannya waktu, Iwan Fals terus mempertahankan eksistensinya di dunia musik Indonesia. Ia aktif merilis lagu baru, mengaransemen ulang karya-karya lama, hingga berkolaborasi dengan banyak musisi muda lintas generasi.

Hingga kini, Iwan Fals tetap dikenal sebagai legenda hidup musik Indonesia yang konsisten berkarya dengan idealisme tinggi dan dekat dengan masyarakat.

Fakta-Fakta Menarik Iwan Fals

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Iwan Fals:

Asal nama panggung : Nama “Fals” berasal dari kebiasaannya bernyanyi dengan nada yang kurang tepat atau fals saat masih muda. Julukan tersebut justru melekat dan akhirnya menjadi nama panggung yang sangat terkenal.

Musisi kritis : Lagu-lagu Iwan Fals dikenal berisi kritik sosial, politik, dan kehidupan masyarakat kecil. Banyak karyanya menggambarkan keresahan rakyat Indonesia sejak era 1970-an hingga sekarang.

Pernah ditahan aparat : Pada era Orde Baru, Iwan Fals sempat ditahan dan diinterogasi selama sekitar dua minggu karena lirik lagunya dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah saat itu.

Karateka berprestasi : Selain aktif bermusik, Iwan Fals juga pernah menekuni dunia karate dan berhasil meraih Juara II serta Juara IV Karate Tingkat Nasional pada tahun 1989.

Komunitas penggemar besar : Iwan Fals memiliki basis penggemar loyal bernama OI (Orang Indonesia) yang tersebar di berbagai daerah Indonesia hingga luar negeri.

Lagu untuk sang anak : Lagu Galang Rambu Anarki dibuat sebagai bentuk ungkapan kegelisahan seorang ayah terhadap kondisi ekonomi sekaligus menggunakan nama putra pertamanya.

Sempat vakum bermusik : Kepergian putra sulungnya, Galang Rambu Anarki, pada tahun 1997 membuat Iwan Fals memilih vakum dari dunia musik selama beberapa tahun.

Ikon musik Indonesia: Majalah Rolling Stone Indonesia memasukkan Iwan Fals ke dalam daftar "The Immortals: 25 Artis Indonesia Terbesar Sepanjang Masa".

Penghasilan Iwan Fals

Sebagai salah satu musisi legendaris Indonesia, Iwan Fals memiliki berbagai sumber penghasilan yang berasal dari dunia hiburan dan industri kreatif.

Namun hingga saat ini, tidak ada informasi resmi yang benar-benar mengungkap jumlah kekayaan Iwan Fals secara pasti kepada publik.

Meski begitu, berdasarkan berbagai sumber media dan aktivitas kariernya yang masih aktif selama puluhan tahun, Iwan Fals diperkirakan memiliki aset dan pendapatan yang cukup besar.

Sebagian besar penghasilannya berasal dari konser musik, royalti lagu, hak cipta, penjualan album, platform streaming digital, hingga kerja sama komersial dengan berbagai brand dan acara hiburan.

Selain itu, Iwan Fals juga diketahui memperoleh pemasukan dari kanal YouTube resminya yang cukup aktif dan memiliki jumlah penonton sangat besar.

Berdasarkan data dari Social Blade, kanal YouTube Iwan Fals memiliki sekitar 1,1 juta subscribers dengan total lebih dari 535 juta penayangan video sejak dibuat pada 18 September 2017.

Dari data tersebut, estimasi pendapatan YouTube Iwan Fals diperkirakan mencapai sekitar US$3.5 ribu–US$57 ribu per bulan atau setara dengan Rp60,8 juta–Rp990,5 juta, dengan kurs Rp17.377,45 (10/5/2026).

Sementara itu, estimasi penghasilan tahunannya diperkirakan berada di angka US$46 ribu–US$742 ribu atau setara dengan sekitar Rp799,3 juta–Rp12,8 miliar, dengan kurs Rp17.377,45 (10/5/2026).

Penghargaan dan Prestasi Iwan Fals

Sebagai salah satu legenda musik Indonesia, Iwan Fals telah menerima berbagai penghargaan bergengsi sepanjang perjalanan kariernya.

Penghargaan tersebut menjadi bukti atas kontribusinya yang besar dalam industri musik Tanah Air, baik sebagai penyanyi, pencipta lagu, maupun ikon musik lintas generasi.

Berikut adalah daftar penghargaannya:

Anugerah Musik Indonesia (2000)

Menang kategori Artis Solo/Duo/Grup/Kolaborasi Balada/Country Terbaik lewat lagu Ku Menanti Seorang Kekasih.

Menang kategori Album Balada/Country Terbaik melalui album Best of the Best Iwan Fals.

Anugerah Musik Indonesia (2002)

Menang kategori Artis Solo/Duo/Grup/Kolaborasi Balada/Country Terbaik lewat lagu Kupu-Kupu Hitam Putih.

Menang kategori Pencipta Lagu Balada/Country Terbaik untuk lagu Kupu-Kupu Hitam Putih.

Menang kategori Album Balada/Country Terbaik melalui album Suara Hati.

Anugerah Musik Indonesia (2003)

Menang kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik lewat lagu Aku Bukan Pilihan.

Menerima penghargaan Legend Award.

Anugerah Musik Indonesia (2004)

Masuk nominasi kategori Album Terbaik-Terbaik melalui album Manusia Setengah Dewa.

Masuk nominasi kategori Karya Produksi Terbaik-Terbaik untuk lagu Manusia Setengah Dewa.

Menang kategori Karya Produksi Balada/Country Terbaik.

Anugerah Musik Indonesia (2006)

Masuk nominasi kategori Karya Produksi Terbaik-Terbaik lewat lagu Ijinkan Aku Menyayangimu.

Masuk nominasi kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik.

Anugerah Musik Indonesia (2008)

Masuk nominasi kategori Album Pop Terbaik melalui album 50:50.

Masuk nominasi kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik lewat lagu Masih Bisa Cinta.

Masuk nominasi kategori Karya Produksi Reggae Terbaik lewat lagu Mabuk Cinta.

Anugerah Musik Indonesia (2012)

Masuk nominasi kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik lewat lagu Untukmu Terkasih.

Masuk nominasi kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik untuk lagu Tergila-gila bersama Blackout.

Anugerah Musik Indonesia (2013)

Masuk nominasi kategori Duo/Grup/Kolaborasi Pop Terbaik lewat lagu Belum Ada Judul bersama Laduni untuk soundtrack Mama Cake.

Anugerah Musik Indonesia (2014)

Masuk nominasi kategori Album Terbaik-Terbaik melalui album RAYA.

Menang kategori Artis Solo Pria Pop Terbaik lewat lagu Raya.

Masuk nominasi kategori Karya Produksi Alternatif/Lintas Bidang Terbaik.

Indonesian Choice Awards (2014)

Menerima penghargaan Lifetime Achievement Award atas kontribusinya bagi dunia musik Indonesia.

Anugerah Musik Indonesia (2016)

Masuk nominasi kategori Album Terbaik-Terbaik melalui album SATU bersama Noah, Nidji, Geisha, dan d'Masiv.

Masuk nominasi kategori Album Pop Terbaik.

Masuk nominasi kategori Kolaborasi Pop Terbaik lewat lagu Tak Seimbang bersama Geisha.

Menang kategori Duo/Grup/Kolaborasi Rock Terbaik lewat lagu Yang Terlupakan bersama Noah.

Anugerah Musik Indonesia (2021)

Menerima penghargaan Lifetime Achievement Award sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi panjangnya di industri musik Indonesia.

Anugerah Musik Indonesia (2022)

Masuk nominasi kategori Karya Produksi Folk/Country/Balada Terbaik lewat lagu 16/01 bersama Sandrayati Fay.

Diskografi Iwan Fals

Berikut adalah daftar diskografi Iwan Fals yang telah dirilis selama berkarier di industri musik Indonesia:

Album Solo

Yang Muda Yang Bercanda I (1978)

Yang Muda Yang Bercanda II (1978)

Canda Dalam Nada (1978)

Canda Dalam Ronda (1979)

3 Bulan (1980)

Sarjana Muda (1981)

Opini (1982)

Sumbang (1983)

Barang Antik (1984)

Sugali (1984)

KPJ (1985)

Sore Tugu Pancoran (1985)

Aku Sayang Kamu (1986)

Ethiopia (1986)

Lancar (1987)

Wakil Rakyat (1987)

1910 (1988)

Mata Dewa (1989)

Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu (1989)

Cikal (1991)

Belum Ada Judul (1992)

Hijau (1992)

Dalbo (1993)

Anak Wayang (1994)

Orang Gila (1994)

Lagu Pemanjat (1996)

Mata Hati (1999)

Suara Hati (2002)

In Collaboration With (2003)

Manusia Setengah Dewa (2004)

Iwan Fals in Love (2005)

50:50 (2007)

Untukmu Terkasih (2009)

Keseimbangan (2010)

Tergila-gila (2011)

Raya (2013)

SATU (2015)

Rosana (2020)

Pun Aku (2021)

2324 (2024)

Tujuh Belas (2024)

Genjrengan Iwan dan Irfan (Aviary Live Session) (2024)

Album Kompilasi

Celoteh-Celoteh (1993)

Tragedi (1996)

Country (1999)

Best of the Best Iwan Fals (2000)

Tergila-gila (2011)

15 Lagu Banjo & Harmonika (2011)

Bersama Kelompok Amburadul

Perjalanan (1979)

Bersama Kantata Takwa

Kantata Takwa (1990)

Kantata Samsara (1998)

Bersama Swami

Swami I (1989)

Swami II (1991)

Singel dan Kolaborasi

Serenade (1984)

Kemesraan (1988)

Percayalah Kasih

Terminal (1994)

Mata Hati (1995)

Orang Pinggiran (1995)

Katakan Kita Rasakan

Di Bawah Tiang Bendera (1996)

Haruskah Pergi (2006)

Selancar (2006)

Tanam Tanam Siram Siram (2006)

Marilah Kemari (2006)

Aku Milikmu (2008)

Para Penerka

Yang Terlupakan

Aji Mumpung

Ijinkan Aku Menyayangimu

Tak Seimbang

Satu-satunya

Entah

Pesawat Tempur

Hidup Lebih Hebat

Abadi

Kinari (2021)

Puisi Kota (2024)

Bunga Terakhir (2025)

Titip Rindu Buat Ayah (2025)

Filmografi Iwan Fals

Selain dikenal sebagai musisi legendaris Indonesia, Iwan Fals juga pernah terlibat dalam beberapa proyek perfilman, baik sebagai pemeran utama, cameo, maupun tampil sebagai dirinya sendiri dalam film dokumenter.

Berikut adalah daftar filmografi Iwan Fals:

Kekasih (1977) - Kameo

Damai Kami Sepanjang Hari (1985) - sebagai Iwan (Pemeran Utama)

Kantata Takwa (2008) - sebagai dirinya sendiri (Dokumenter)

Kumpulan Foto Iwan Fals

Potret Iwan Fals saat manggung di acara ulang tahun salah satu stasiun TV swasta (Foto: Instagram / iwanfals)

Iwan Fals saat manggung di Pesta Pora pada September 2025 (Foto: Instagram / iwanfals)

Potret Iwan Fals bersama dengan Ebiet G Ade (Foto: Instagram / iwanfals)

Iwan Fals dan Isyana Sarasvati dalam kolaborasi untuk lagu berjudul "Bunga Terakhir" yang merupakan Original Soundtrack dari Panji Tengkorak (Foto: Instagram / iwanfals)