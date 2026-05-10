Profil Juan Reza, Penyanyi “Pica Pica” Asal Flores NTT yang Viral dan Pernah Jadi Kuli Bangunan

Juan Reza merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Flores, Nusa Tenggara Timur, yang namanya mulai dikenal luas setelah lagu “Pica Pica” viral di media sosial.

Dengan gaya musik enerjik khas Indonesia Timur dan lirik yang mudah diingat, Juan Reza berhasil menarik perhatian publik, khususnya pengguna TikTok dan Instagram.

Popularitasnya meningkat pesat setelah lagu-lagunya banyak digunakan sebagai backsound video dance dan hiburan di media sosial.

Berkat kerja keras dan konsistensinya di dunia musik, Juan Reza kini menjadi salah satu musisi pendatang baru yang paling banyak diperbincangkan.

Biodata Juan Reza

Nama lengkap : Juan Reza

Nama panggilan : Juan Reza

Tempat, tanggal lahir : Flores, Nusa Tenggara Timur

Media sosial : @juanreza19_ (Instagram), juanreza0f1c1al (TikTok), juanreza-b7y (YouTube)

Pasangan : Mendy Chandra (berpacaran dari 2025)

: Mendy Chandra (berpacaran dari 2025) Pekerjaan: Penyanyi, penulis lagu, musisi

Perjalanan Karier Juan Reza

Juan Reza merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini dikenal sebagai salah satu musisi viral dari Indonesia Timur.

Meski namanya baru melejit beberapa tahun terakhir, perjalanan karier Juan sebenarnya sudah dimulai sejak lama dengan penuh perjuangan dan kerja keras.

Sebelum dikenal luas sebagai penyanyi, Juan Reza menjalani kehidupan yang tidak mudah.

Demi membantu perekonomian keluarga sekaligus mengejar cita-citanya di dunia musik, ia pernah bekerja sebagai kuli bangunan di Batam.

Salah satu proyek yang pernah dikerjakannya adalah pembangunan Hotel Aston Batam.

Pada masa itu, Juan Reza bekerja sebagai kenek bangunan dengan tugas mengangkat semen, pasir, batu, hingga membersihkan area proyek.

Ia bekerja dari pagi hingga sore hari dengan penghasilan sekitar Rp130 ribu per hari. Meski lelah bekerja fisik, semangat Juan Reza untuk menjadi musisi tidak pernah padam.

Di sela-sela kesibukannya sebagai pekerja bangunan, Juan Reza tetap meluangkan waktu untuk membuat musik.

Bahkan beberapa lagunya tercipta dari inspirasi suara-suara di lokasi proyek, seperti bunyi besi dan alat konstruksi yang kemudian ia olah menjadi irama musik khasnya.

Keinginannya untuk sukses sebagai musisi membuat Juan terus berkarya secara mandiri. Juan Reza mulai aktif mengunggah cover lagu dan karya musik di media sosial, khususnya TikTok.

Salah satu titik awal popularitasnya terjadi saat cover lagu “Luka Kenapa” milik Justy Aldrin yang dibawakannya berhasil viral dan menarik perhatian banyak orang.

Berkat viralnya video tersebut, Juan Reza mulai dikenal oleh sejumlah musisi Indonesia Timur, termasuk Toton Caribo yang kemudian menghubunginya dan mengajak Juan untuk pindah ke Yogyakarta demi lebih serius meniti karier musik.

Kesempatan tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan hidup Juan Reza.

Dengan tekad besar untuk mengubah nasib dan membanggakan keluarganya, ia akhirnya memutuskan merantau ke Yogyakarta dan fokus membangun karier di industri musik.

Nama Juan Reza semakin melejit setelah merilis lagu “Pica Pica” pada 4 September 2024 melalui kanal YouTube resminya.

Lagu tersebut sukses besar di berbagai platform media sosial karena memiliki kombinasi musik modern dengan nuansa khas Indonesia Timur, lirik yang mudah diingat, serta tarian yang enerjik.

“Pica Pica” kemudian menjadi fenomena viral di TikTok dan Instagram. Lagu tersebut digunakan oleh jutaan pengguna media sosial dan berhasil meraih puluhan juta penonton di YouTube.

Kesuksesan ini membuat Juan Reza semakin dikenal secara nasional.

Tidak berhenti di situ, Juan Reza kembali merilis “Pica Pica 2” pada tahun 2025.

Lagu tersebut kembali mendapat sambutan positif karena membawa pesan kebersamaan dan semangat persatuan melalui musik yang ceria dan mudah dinikmati semua kalangan.

Selain “Pica Pica”, Juan Reza juga dikenal lewat sejumlah lagu populer lainnya seperti “Ubur-Ubur Ikan Lele”, “Tabola Bale”, “Sampe Bawa”, “Lenggang Lenggang”, hingga “Hampa”.

Lagu “Ubur-Ubur Ikan Lele” yang dibawakannya bersama Jacson Zeran dan Chesylino juga sukses menjadi hits di media sosial.

Tidak hanya menghadirkan lagu hiburan, Juan Reza juga beberapa kali menciptakan karya dengan pesan budaya dan sosial.

Salah satunya adalah lagu “Nona Melanesia” yang menjadi bentuk penghormatan terhadap budaya Melanesia. Ia juga membuat lagu bertema kritik sosial seperti “Batam City” dan “Biar Ku Sendiri”.

Dengan ciri khas musik yang enerjik, nuansa lokal Nusantara, serta gaya yang sederhana, Juan Reza berhasil membuktikan bahwa musik daerah dapat diterima secara luas di era digital.

Kini, Juan Reza dikenal sebagai salah satu musisi muda Indonesia Timur yang sukses membawa budaya lokal menjadi populer di tingkat nasional.

Fakta-Fakta Menarik Juan Reza

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Juan Reza:

Asal daerah : Juan Reza berasal dari Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan dikenal sebagai salah satu musisi yang membawa nuansa khas Indonesia Timur ke industri musik nasional.

: Juan Reza berasal dari Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan dikenal sebagai salah satu musisi yang membawa nuansa khas Indonesia Timur ke industri musik nasional. Lagu viral : Namanya melejit setelah lagu “Pica Pica” viral di TikTok dan Instagram berkat irama enerjik serta tarian khas yang mudah diikuti.

: Namanya melejit setelah lagu “Pica Pica” viral di TikTok dan Instagram berkat irama enerjik serta tarian khas yang mudah diikuti. Perjuangan hidup : Sebelum sukses sebagai penyanyi, Juan Reza pernah bekerja sebagai kuli bangunan demi membantu ekonomi keluarga sambil mengejar cita-cita menjadi musisi.

: Sebelum sukses sebagai penyanyi, Juan Reza pernah bekerja sebagai kuli bangunan demi membantu ekonomi keluarga sambil mengejar cita-cita menjadi musisi. Musisi independen : Juan memulai kariernya secara mandiri dengan membuat cover lagu dan mengunggah karya musiknya sendiri di media sosial.

: Juan memulai kariernya secara mandiri dengan membuat cover lagu dan mengunggah karya musiknya sendiri di media sosial. Perjalanan merantau : Setelah viral di media sosial, Juan Reza memutuskan pindah ke Yogyakarta untuk lebih serius membangun karier musiknya.

: Setelah viral di media sosial, Juan Reza memutuskan pindah ke Yogyakarta untuk lebih serius membangun karier musiknya. Kolaborasi musik: Ia beberapa kali berkolaborasi dengan musisi lain, termasuk dalam lagu “Ubur-Ubur Ikan Lele” bersama Jacson Zeran dan Chesylino.

Penghasilan Juan Reza

Sebagai musisi yang tengah populer di industri musik digital Indonesia, Juan Reza diketahui memiliki beberapa sumber penghasilan dari dunia hiburan dan media sosial.

Meski belum ada informasi resmi mengenai total kekayaan yang dimilikinya, popularitas lagu-lagu viralnya diperkirakan telah memberikan pemasukan yang cukup besar.

Salah satu sumber pendapatan utama Juan Reza berasal dari platform digital, khususnya YouTube.

Kanal YouTube miliknya yang dibuat sejak 2 Desember 2019 telah berkembang pesat dengan jumlah subscribers mencapai sekitar 980 ribu pelanggan, total lebih dari 456 juta penonton, serta ratusan video yang telah diunggah.

Berdasarkan data dari Social Blade, kanal YouTube Juan Reza diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar US$3.4 ribu–US$55 ribu per bulan atau setara dengan sekitar Rp59 juta–Rp954 juta per bulan (kurs Rp17.361,85 per 8 Mei 2026).

Sementara itu, estimasi pendapatan tahunannya berada di angka sekitar US$88 ribu–US$1,4 juta atau setara dengan sekitar Rp1,52 miliar–Rp24,3 miliar per tahun.

Tak hanya itu, meningkatnya popularitas Juan Reza juga membuatnya sering tampil di berbagai acara musik, festival hiburan, hingga event daerah dan nasional.

