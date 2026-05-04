Profil Kiara Mckenna: Karier, Filmografi, Kehidupan Asmara, hingga Fakta Menarik

Senin, 4 Mei 2026 - 07:00 WIB

Kiara McKenna adalah seorang aktris dan model asal Indonesia yang namanya mulai dikenal luas sejak membintangi film Dignitate (2020).

Dengan paras blasteran yang menawan serta kemampuan akting yang natural, Kiara berhasil mencuri perhatian publik dan terus mengembangkan kariernya di industri hiburan.

Ia juga aktif membintangi sejumlah web series populer, seperti Princess & the Boss (2023) dan True Stalker (2024–2025), yang semakin mengukuhkan eksistensinya sebagai aktris muda berbakat.

Tak hanya itu, Kiara McKenna juga pernah masuk dalam daftar nominasi 100 Wajah Tercantik versi TC Candler pada tahun 2020.

Biodata Kiara McKenna

: Kiara Katherine Betty McKenna Nama panggilan : Kiara McKenna

: Jakarta, 2 Maret 2001 Zodiak : Pisces

: Kristen Orang tua : Rohan McKenna (ayah) dan Nuning McKenna (ibu)

: Nathan McKenna (adik laki-laki) Pasangan : Berpacaran dengan Yesaya Abraham sejak 2021

: Canggu Community School, Bali dan Universitas RMIT, Australia (Bisnis Internasional) Media sosial : @kiaramckenna (Instagram & TikTok)

: @kiaramckenna (Instagram & TikTok) Pekerjaan: Aktris, Model

Perjalanan Karier Kiara McKenna

Kiara McKenna dikenal sebagai sosok multitalenta yang mengawali langkahnya dari dunia modeling sebelum akhirnya serius menekuni akting.

Ia mulai aktif berkarier sekitar tahun 2020, dengan lebih dulu membangun pengalaman sebagai model di Bali melalui berbagai pemotretan dan kerja sama dengan sejumlah brand.

Karier Kiara McKenna mulai mengalami peningkatan signifikan saat ia melakukan debut akting dalam film Dignitate (2020).

Dalam film tersebut, Kiara memerankan karakter Rana. Penampilannya yang natural serta karismanya di layar membuat namanya mulai diperhitungkan di industri perfilman Indonesia.

Popularitas Kiara McKenna semakin melejit ketika ia membintangi web series Antares (2021) sebagai Cleo Vanessa.

Karakter yang ia perankan digambarkan sebagai sosok perempuan yang lembut dan anggun, sehingga berhasil mencuri perhatian penonton.

Dalam proyek ini, Kiara McKenna juga dipasangkan dengan Yesaya Abraham.

Masih di tahun yang sama, Kiara kembali tampil dalam web series Mozachiko dengan memerankan tokoh Prita.

Keterlibatannya dalam dua serial remaja populer tersebut semakin memperluas jangkauan penggemarnya, khususnya di kalangan anak muda.

Seiring berjalannya waktu, Kiara McKenna terus mengembangkan kemampuan aktingnya dengan terlibat dalam berbagai proyek, seperti Princess & the Boss (2023) dan True Stalker (2024–2025).

Puncak karier Kiara McKenna sejauh ini terlihat saat ia membintangi sinetron Samuel (2025).

Dalam sinetron tersebut, ia memerankan Queen Ilona Ladeika, karakter penting dalam konflik antara dua geng motor.

Kehidupan Asmara Kiara McKenna

Dalam kehidupan pribadinya, Kiara McKenna diketahui menjalin hubungan dengan Yesaya Abraham.

Kedekatan keduanya mulai menjadi perhatian publik sejak mereka terlibat dalam web series Antares pada tahun 2021.

Hubungan tersebut diduga berawal dari “cinta lokasi”, di mana keduanya sering berinteraksi dan membangun chemistry selama proses syuting.

Seiring waktu, kedekatan itu berkembang menjadi hubungan yang lebih serius.

Kiara McKenna dan Yesaya Abraham disebut resmi menjalin hubungan sejak 10 Agustus 2021.

Meski tidak terlalu sering mengumbar kehidupan pribadi secara berlebihan, Kiara dan Yesaya beberapa kali terlihat membagikan momen kebersamaan di media sosial.

Hubungan mereka pun kerap menjadi sorotan publik, terutama karena dianggap sebagai pasangan muda yang serasi dan memiliki chemistry kuat, baik di layar maupun di kehidupan nyata.

Fakta-Fakta Menarik Kiara McKenna

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Kiara McKenna:

Anak sulung : Kiara merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan memiliki seorang adik laki-laki bernama Nathan McKenna.

: Kiara merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan memiliki seorang adik laki-laki bernama Nathan McKenna. Keturunan blasteran : Kiara McKenn memiliki darah campuran Indonesia dan Australia dari sang ayah.

: Kiara McKenn memiliki darah campuran Indonesia dan Australia dari sang ayah. Pengakuan internasional : Pernah masuk dalam nominasi 100 Wajah Tercantik versi TC Candler pada tahun 2020.

: Pernah masuk dalam nominasi 100 Wajah Tercantik versi TC Candler pada tahun 2020. Pendidikan: Ia merupakan lulusan Universitas RMIT di Australia dan menjalani prosesi wisuda di sana.

Filmografi Kiara McKenna

Film

Berikut adalah deretan film yang dibintangi oleh Kiara McKenna:

Dignitate (2020), sebagai Rana

Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? (2026), sebagai Nesya

Sinetron

Berikut adalah sinetron yang pernah dibintangi oleh Kiara McKenna:

Samuel (2025), sebagai Queen Ilona Ladeika

Istri Paruh Waktu (2026) sebagai Adeline

Web Series

Berikut adalah web series yang dibintangi oleh Kiara McKenna:

Ikhlas Paling Serius tayanggg (2026) sebagai Marsha

Operation Wedding the Series (2025), sebagai Sadira

True Stalker (2024–2025), sebagai Saphira Callista

Princess and The Boss (2023), sebagai Jovanka

Mozachiko (2023), sebagai Setia

Antares Season 2 (2022), sebagai Cleo Vanessa Agnibrata

Antares (2021), sebagai Cleo Vanessa Agnibrata

FTV

Berikut adalah FTV yang pernah dibintangi oleh Kiara McKenna:

Aku Ingin Kita Duduk di Sawah dan Orang-orang Bilang Saaahh (2024)

Saya Kan Cuma Ikan, Mana Saya Tau Isi Hatimu (2024)

Jasa Boleh Disewa, Kalau Hati Jangan (2024)

Keliatan Banget Nyenggol Hati King Dosen (2024)

Model Video Musik

Berikut adalah video musik yang pernah menampilkan Kiara McKenna sebagai model:

Love Again - Christie (2024)

Cinta Terakhirku - Arsy Widianto & Syifa Hadju (2022)

Kiara McKenna tampil cantik saat menghadiri peluncuran sinetron terbarunya (Foto: Instagram / kiaramckenna)

Potret Kiara McKenna dan Yesaya Abraham (Foto: Instagram / kiaramckenna)

Kiara McKenna tampil cantik (Foto: Instagram / kiaramckenna)