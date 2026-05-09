Profil Megan Domani: Karier, Penghasilan, Asmara, Filmografi, Penghargaan, hingga Fakta Menarik

Sabtu, 9 Mei 2026 - 12:00 WIB

Megan Domani merupakan aktris peran dan model muda berbakat asal Indonesia yang sukses mencuri perhatian publik lewat kemampuan aktingnya di berbagai sinetron, film, hingga web series populer.

Nama Megan Domani semakin dikenal luas sejak membintangi sinetron Anak Jalanan yang tayang di RCTI.

Selain memiliki kemampuan akting yang natural, Megan juga dikenal memiliki paras cantik, gaya fashion menarik, dan kepribadian yang disukai banyak penggemar.

Tak hanya sukses di dunia seni peran, Megan Domani juga aktif sebagai model, influencer, dan content creator di media sosial. Ia juga dikenal sebagai adik dari Bryan Domani yang sama-sama aktif di industri hiburan Tanah Air.

Biodata Megan Domani

Nama lengkap : Megan Anita Domani

: Megan Anita Domani Nama panggilan : Megan Domani

: Megan Domani Tempat, tanggal lahir : Montego Bay, Jamaika, 14 Oktober 2002

: Montego Bay, Jamaika, 14 Oktober 2002 Zodiak : Libra

: Libra Agama : Islam

: Islam Pekerjaan : Aktris, model

: Aktris, model Orang tua : Jurgen Domani dan Ade Domani

: Jurgen Domani dan Ade Domani Saudara : Bryan Domani

: Bryan Domani Pacar : Jeremie Moeremans (berpacaran sejak 2020)

: Jeremie Moeremans (berpacaran sejak 2020) Hobi : Berenang, traveling, menyanyi

: Berenang, traveling, menyanyi Pendidikan : Homeschooling

: Homeschooling Media Sosial: @megandomani1410 (Instagram), @megandomanii (TikTok), megandomaniofficial (YouTube)

Perjalanan Karier Megan Domani

Megan Domani merupakan aktris dan model muda Indonesia yang memulai kariernya di dunia hiburan sejak usia belia.

Sejak kecil, Megan memang sudah memiliki keinginan besar untuk menjadi model sekaligus artis terkenal.

Langkah awal kariernya dimulai ketika ia tinggal di Bali. Saat itu, Megan yang masih berusia sekitar 8 tahun aktif mengikuti berbagai casting model iklan.

Bakat dan rasa percaya dirinya di depan kamera membuat Megan mulai tertarik untuk serius meniti karier di industri hiburan.

Dorongan terbesar datang dari sang kakak, Bryan Domani, yang lebih dulu terjun ke dunia entertainment.

Berkat dukungan keluarganya, Megan Domani akhirnya pindah ke Jakarta untuk mengejar karier sebagai aktris.

Debut Megan Domani di dunia akting dimulai lewat FTV Kenapa Kau Buang Ibu pada tahun 2014.

Setelah itu, Megan mulai mendapatkan kesempatan tampil di berbagai proyek televisi lainnya, termasuk FTV Kembalilah Anakku.

Nama Megan Domani mulai dikenal publik ketika membintangi Operation Wedding Series pada tahun 2015 sebagai Tara kecil.

Di tahun yang sama, ia juga tampil dalam sinetron Anak Jalanan yang menjadi titik penting dalam perjalanan kariernya.

Lewat sinetron tersebut, kemampuan akting Megan Domani mulai mendapat perhatian penonton.

Karakter yang ia perankan terasa dekat dengan kehidupan remaja sehingga membuat namanya semakin populer di kalangan anak muda.

Setelah kesuksesan Anak Jalanan, Megan Domani terus dipercaya membintangi berbagai sinetron populer.

Pada tahun 2017, ia bahkan tampil dalam beberapa judul sekaligus, seperti Anak Sekolahan, Mawar dan Melati, Putri Titipan Tuhan, dan Jodoh yang Tertukar.

Kemampuan aktingnya yang terus berkembang membuat Megan semakin diperhitungkan sebagai salah satu aktris muda berbakat Indonesia.

Megan Domani juga sukses membintangi sinetron lain, seperti Seleb, Cinta Misteri, Topeng Kaca, Cinta karena Cinta, hingga Cinta tapi Benci.

Pada tahun 2019, Megan Domani mulai melebarkan sayap ke dunia film layar lebar lewat Sin. Debut film tersebut semakin membuktikan kemampuan aktingnya di luar dunia sinetron.

Selain film dan sinetron, Megan juga aktif membintangi berbagai web series populer, seperti My Love My Enemy, Bad Boys vs Crazy Girls, Jodoh atau Bukan, hingga Pernikahan Dini.

Berkat kerja keras dan kualitas aktingnya, Megan berhasil meraih penghargaan SCTV Awards sebagai Aktris Pendamping Paling Ngetop pada tahun 2017 dan 2019.

Megan Megan Domani juga beberapa kali masuk nominasi penghargaan bergengsi lainnya, termasuk Festival Film Bandung.

Kehidupan Keluarga dan Hubungan Asmara Megan Domani

Megan Domani lahir di Montego Bay, Jamaika, pada 14 Oktober 2002. Ia merupakan anak dari pasangan Jurgen Domani yang memiliki keturunan Jerman dan Ade Domani yang berasal dari Indonesia.

Megan tumbuh dalam keluarga yang cukup dekat dan suportif terhadap kariernya di dunia hiburan.

Ia juga dikenal memiliki hubungan yang sangat akrab dengan sang kakak, Bryan Domani, yang sama-sama aktif sebagai artis di Indonesia.

Kedekatan keduanya sering mencuri perhatian publik karena terlihat kompak dalam berbagai kesempatan.

Bahkan, Bryan menjadi salah satu sosok yang paling mendukung Megan saat mulai meniti karier di dunia entertainment.

Meski lahir di Jamaika, Megan menghabiskan sebagian besar masa kecil dan remajanya di Indonesia.

Ia diketahui menjalani pendidikan secara homeschooling untuk menyesuaikan jadwal syuting yang cukup padat sejak usia muda.

Di luar kesibukannya sebagai aktris, Megan memiliki ketertarikan besar di bidang fashion, traveling, dan musik.

Ia juga cukup aktif membagikan aktivitas sehari-hari, gaya berpakaian, hingga momen liburan melalui media sosial pribadinya.

Untuk urusan asmara, Megan Domani diketahui menjalin hubungan dengan Jeremie Moeremans.

Hubungan keduanya mulai diketahui publik sejak tahun 2020 dan hingga kini masih sering mendapat perhatian dari penggemar.

Pasangan muda tersebut beberapa kali terlihat membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial.

Chemistry dan kekompakan Megan serta Jeremie juga membuat banyak penggemar mendukung hubungan mereka.

Fakta-Fakta Menarik Megan Domani

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Megan Domani:

Keturunan campuran : Megan Domani memiliki darah keturunan Jerman dari sang ayah, Jurgen Domani, sementara ibunya berasal dari Indonesia.

: Megan Domani memiliki dari sang ayah, Jurgen Domani, sementara ibunya berasal dari Indonesia. Karier sejak kecil : Sebelum dikenal sebagai aktris populer, Megan sudah aktif sebagai model iklan sejak usia 8 tahun saat tinggal di Bali.

: Sebelum dikenal sebagai aktris populer, Megan sudah aktif sebagai model iklan sejak usia 8 tahun saat tinggal di Bali. Dunia sekolah : Saat masih sekolah, Megan pernah aktif sebagai anggota cheerleader dan dikenal memiliki kepribadian yang ceria.

: Saat masih sekolah, Megan pernah aktif sebagai anggota cheerleader dan dikenal memiliki kepribadian yang ceria. Fanbase loyal : Megan mempunyai kelompok penggemar bernama Always MD yang selalu mendukung perjalanan kariernya di dunia hiburan.

: Megan mempunyai kelompok penggemar bernama Always MD yang selalu mendukung perjalanan kariernya di dunia hiburan. Idola musik : Megan mengidolakan beberapa penyanyi internasional terkenal, seperti Justin Bieber, Selena Gomez, dan Taylor Swift.

: Megan mengidolakan beberapa penyanyi internasional terkenal, seperti Justin Bieber, Selena Gomez, dan Taylor Swift. Selera musik: Genre musik favorit Megan adalah Pop, RnB, dan Pop Elektro yang sering ia dengarkan dalam aktivitas sehari-hari.

Penghasilan Megan Domani

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang mengungkap jumlah pasti kekayaan milik Megan Domani.

Meski begitu, sebagai salah satu aktris muda populer di Indonesia, Megan diketahui memiliki berbagai sumber penghasilan dari kariernya di dunia hiburan dan media digital.

Sebagian besar pendapatan Megan Domani berasal dari honor bermain sinetron, film, FTV, dan web series yang telah ia bintangi selama bertahun-tahun.

Di luar dunia akting, Megan Domani juga cukup aktif sebagai content creator di media sosial dan YouTube.

Kanal YouTube miliknya diketahui telah memiliki sekitar 1,7 juta subscribers dengan total lebih dari 65 juta penayangan sejak dibuat pada 6 September 2018.

Berdasarkan data dari Social Blade, pendapatan YouTube Megan Domani diperkirakan berada di kisaran US$2–US$38 per bulan atau setara sekitar Rp34 ribu–Rp658 ribu per bulan dengan kurs Rp17.331,50 per dolar AS pada 7 Mei 2026.

Sementara itu, estimasi pendapatan tahunannya dari YouTube berada di angka sekitar US$47–US$758 atau setara sekitar Rp814 ribu–Rp13,1 juta per tahun.

Penghargaan dan Prestasi Megan Domani

Berikut adalah penghargaan dan nominasi yang pernah diraih oleh Megan Domani:

Penghargaan

SCTV Awards 2017 – Aktris Pendamping Paling Ngetop – Jodoh yang Tertukar

SCTV Awards 2019 – Aktris Pendamping Paling Ngetop – Cinta karena Cinta

Nominasi

SCTV Awards 2018 – Aktris Utama Paling Ngetop – Seleb

SCTV Awards 2019 – Artis Paling Sosmed

Festival Film Bandung 2024 – Pemeran Utama Wanita Terpuji Serial Web – Pernikahan Dini

Filmografi Megan Domani

Film

Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? (2026), sebagai Annisa

Musuh Dalam Selimut (2026), sebagai Suzi

Si Juki the Movie: Harta Pulau Monyet (2024), sebagai Susi (pengisi suara)

Algrafi (2024), sebagai Nayanika

Satu untuk Selamanya (2022), sebagai Ziva

Sin (2019), sebagai Farah

Sinetron / Serial TV

Azzamine (2024), sebagai Jasmine

Sehati Semati (2024)

Cinta tapi Benci (2020), sebagai Bianca

Cinta karena Cinta (2019), sebagai Keisya

Topeng Kaca (2019), sebagai Fahira

Cinta Misteri (2018), sebagai Dinda/Aruni

Seleb (2018), sebagai Sukilah (La Suki)

Sodrun Merayu Tuhan (2017–2018), sebagai Anisa

Anak Masjid (2017), sebagai Mai

Jodoh yang Tertukar (2017), sebagai Ruby

Putri Titipan Tuhan (2017), sebagai Suki

Mawar dan Melati (2017), sebagai Zee-Zee/Cantika

Anak Sekolahan (2017), sebagai Indah

Anak Jalanan (2015), sebagai Megan

Operation Wedding Series (2015), sebagai Tara kecil

Web Series

Sugar Daddy (2025)

Pernikahan Dini (2023), sebagai Dini

Jodoh atau Bukan (2023), sebagai Natalie

Bad Boys vs Crazy Girls Season 2 (2023), sebagai Kate

Bad Boys vs Crazy Girls (2022), sebagai Kate

My Love My Enemy Season 2 (2022), sebagai Maharani

My Love My Enemy (2021), sebagai Maharani

Beautifool (2018)

FTV / TV Movie

Catatan Harianku: Impian Terakhir (2021)

Catatan Harianku: Kekasih Semu (2020)

Catatan Harianku: Jatuh Cinta pada Catatan Terakhir (2020)

Pacar Untuk Adikku (2017), sebagai Kiara

Kembalilah Anakku (2015)

Kenapa Kau Buang Ibu (2014)

Film Pendek

Sin (2019), sebagai Farah

