Profil Rhoma Irama: Karier, Politik, Asmara, Diskografi, Filmografi, hingga Fakta Menarik

Rhoma Irama, yang dikenal luas dengan julukan “Raja Dangdut”, adalah sosok legendaris yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia.

Pria kelahiran Tasikmalaya, 11 Desember 1946 ini menjadi pionir lahirnya musik dangdut modern dengan menggabungkan unsur musik Melayu, rock, pop, dan India.

Perjuangan panjangnya di dunia musik tidaklah mudah. Ia harus berpindah-pindah dari satu grup ke grup lain sebelum akhirnya menemukan kesuksesan besar bersama Soneta Group dan dinobatkan sebagai Raja Dangdut yang tak tergantikan hingga kini.

Biodata Rhoma Irama

Nama lengkap : Raden Oma Irama

: Raden Oma Irama Nama panggilan : Rhoma Irama, Bang Haji

: Rhoma Irama, Bang Haji Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, Jawa Barat, 11 Desember 1946

: Tasikmalaya, Jawa Barat, 11 Desember 1946 Zodiak : Sagitarius

: Sagitarius Agama : Islam

: Islam Orang tua : Raden Burdah Anggawirya (ayah) dan R.H.Tuti Juariah (ibu)

: Raden Burdah Anggawirya (ayah) dan R.H.Tuti Juariah (ibu) Pasangan : Veronica Agustina, Ricca Rachim, Marwah Ali, Gita Andini Saputri, Angel Lelga

: Veronica Agustina, Ricca Rachim, Marwah Ali, Gita Andini Saputri, Angel Lelga Anak : Debbie Veramasari, Fikri Zulfikar, Romy Syahrial, Adam Ghifani, Ridho Rhoma

: Debbie Veramasari, Fikri Zulfikar, Romy Syahrial, Adam Ghifani, Ridho Rhoma Media sosial : rhoma_official (Instagram), Rhoma Irama Official (YouTube)

: rhoma_official (Instagram), Rhoma Irama Official (YouTube) Pekerjaan: Penyanyi, pencipta lagu, aktor, politisi

Perjalanan Karier Rhoma Irama

Perjalanan karier Rhoma Irama dimulai sejak era 1960-an, saat ia mulai menekuni dunia musik dengan membentuk band bernama Gayhand.

Dalam prosesnya, Rhoma Irama sempat bergabung dengan berbagai Orkes Melayu, seperti Chandra Leka dan El Sitara, yang menjadi wadah awal dalam mengasah kemampuan bermusiknya.

Perjalanan tersebut tidak selalu mulus, karena Rhoma Irama harus berpindah dari satu grup ke grup lain sebelum akhirnya menemukan titik terang dalam kariernya.

Momen penting terjadi pada 13 Oktober 1973, ketika ia mendirikan Soneta Group.

Bersama Soneta, Rhoma Irama berhasil membawa perubahan besar dalam musik dangdut dengan memadukan unsur Melayu, rock, pop, dan India.

Inovasi tersebut menjadikan Rhoma Irama sebagai pelopor dangdut modern di Indonesia. Popularitasnya pun melesat pesat, ditandai dengan raihan 9 Golden Records dari penjualan album serta berbagai penghargaan lainnya.

Sejumlah lagu, seperti “Begadang”, “Judi”, dan “Darah Muda” menjadi karya ikonik yang terus dikenang lintas generasi.

Tak hanya sebagai penyanyi, Rhoma Irama juga dikenal sangat produktif dalam menciptakan lagu dan merilis album, baik secara solo maupun bersama Soneta.

Yang membedakan dirinya dari musisi lain adalah konsep musik yang diusungnya.

Sejak awal, ia menegaskan bahwa karyanya bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana dakwah melalui konsep “Voice of Moslem”, sehingga setiap lagunya mengandung pesan moral dan nilai keagamaan.

Selain dunia musik, Rhoma Irama juga sukses di dunia akting. Ia mulai aktif berakting sejak tahun 1970-an dan langsung meraih perhatian lewat film Oma Irama Penasaran (1976).

Setelah itu, Rhoma Irama membintangi berbagai film populer, seperti Satria Bergitar, Camelia, dan Pengabdian.

Hingga tahun 2017, tercatat puluhan film telah ia bintangi. Setelah sempat vakum, Rhoma Irama kembali tampil di layar lebar melalui film Dawai 2 Asmara (2010) bersama putranya Ridho Rhoma, serta film Sajadah Ka'bah dan sekuelnya pada tahun 2014.

Karier Politik Rhoma Irama

Selain berkiprah di dunia hiburan, Rhoma Irama juga aktif dalam dunia politik sebagai bagian dari dakwah yang ia yakini.

Pada masa Orde Baru, ia dikenal sebagai juru kampanye dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 1977 dan 1982.

Kehadirannya sebagai figur publik memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan suara partai tersebut.

Namun, keterlibatannya di PPP membuatnya sempat menghadapi tekanan politik. Ia pernah mengalami pembatasan tampil, baik di beberapa daerah maupun di televisi nasional seperti TVRI.

Kondisi ini sempat memengaruhi aktivitas bermusiknya.

Seiring waktu, Rhoma Irama kemudian bergabung dengan Golkar, yang saat itu merupakan partai penguasa.

Melalui Golkar, Rhoma Irama dipercaya menjadi anggota MPR sebagai perwakilan golongan seniman dan artis pada tahun 1993, serta turut aktif dalam kampanye Pemilu 1997.

Setelah bergabung, ia kembali mendapatkan ruang tampil di media nasional dan popularitasnya di dunia musik kembali meningkat.

Pada tahun 2014, Rhoma Irama sempat menjadi sorotan publik karena menyatakan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden, meskipun rencana tersebut tidak terwujud.

Setahun kemudian, ia mendirikan Partai Idaman (Islam, Damai, Aman) dan menjabat sebagai ketua umum.

Melalui kiprahnya di politik, Rhoma Irama menunjukkan bahwa perannya tidak hanya terbatas sebagai musisi, tetapi juga sebagai tokoh yang ingin membawa nilai-nilai moral dan keagamaan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kehidupan Pribadi Rhoma Irama

Kehidupan pribadi Rhoma Irama tak kalah menarik dibanding perjalanan kariernya. Sebagai sosok publik yang sangat terkenal, kisah asmaranya kerap menjadi sorotan dan dikenal cukup dinamis.

Rhoma Irama diketahui pernah menjalani beberapa pernikahan, termasuk dalam praktik poligami.

Salah satu sosok yang paling lama mendampinginya adalah Ricca Rachim, yang dinikahinya sejak 1984.

Meski menghadapi berbagai dinamika rumah tangga, Ricca dikenal tetap setia mendampingi Rhoma Irama hingga sekarang.

Sebelumnya, Rhoma Irama menikah dengan Veronica Agustina pada tahun 1972. Pernikahan tersebut berlangsung cukup lama dan berakhir pada 1985, serta dikaruniai beberapa anak.

Setelah itu, ia juga pernah menikah dengan Marwah Ali, yang merupakan ibu dari Ridho Rhoma.

Selain itu, Rhoma Irama juga menikah dengan Gita Andini Saputri pada tahun 1999. Pernikahan tersebut berlangsung secara tertutup dan jarang terekspos media.

Ia juga sempat menikah dengan Angel Lelga pada awal 2000-an, yang sempat menjadi perhatian publik luas.

Di luar pernikahan yang diketahui secara resmi, Rhoma Irama juga pernah dikaitkan dengan isu pernikahan siri dengan Ayu Soraya pada pertengahan 1990-an, meskipun kabar tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara terbuka.

Dari berbagai pernikahan tersebut, Rhoma Irama dikaruniai beberapa anak, termasuk Ridho Rhoma yang mengikuti jejaknya sebagai penyanyi dangdut.

Fakta-Fakta Menarik Rhoma Irama

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Rhoma Irama:

Julukan legendaris : Dikenal sebagai “Raja Dangdut” berkat peran besarnya dalam mengangkat dan mempopulerkan musik dangdut di Indonesia.

: Dikenal sebagai “Raja Dangdut” berkat peran besarnya dalam mengangkat dan mempopulerkan musik dangdut di Indonesia. Pelopor dangdut modern : Melalui Soneta Group, ia menghadirkan warna baru dengan memadukan musik Melayu, rock, pop, dan India.

: Melalui Soneta Group, ia menghadirkan warna baru dengan memadukan musik Melayu, rock, pop, dan India. Karier lintas bidang : Selain musik, ia sukses membintangi puluhan film layar lebar yang populer di masanya.

: Selain musik, ia sukses membintangi puluhan film layar lebar yang populer di masanya. Musik sebagai dakwah : Mengusung konsep “Voice of Moslem”, menjadikan musik sebagai media penyampaian pesan religi.

: Mengusung konsep “Voice of Moslem”, menjadikan musik sebagai media penyampaian pesan religi. Regenerasi keluarga: Putranya, Ridho Rhoma, mengikuti jejaknya sebagai penyanyi dangdut.

Penghasilan Kekayaan Rhoma Irama

Sebagai legenda musik Indonesia, Rhoma Irama memiliki beragam sumber penghasilan yang terus berjalan hingga saat ini.

Pendapatannya berasal dari berbagai lini, mulai dari honor manggung di konser dan acara besar, royalti dari ratusan lagu yang telah ia ciptakan, hingga pemasukan dari film serta hak siar karya-karyanya.

Selain itu, aktivitas dakwah dan ceramah yang ia lakukan juga menjadi bagian dari sumber penghasilan, ditambah dengan pengelolaan manajemen musik melalui Soneta Group yang tetap aktif.

Di era digital, Rhoma Irama juga mendapatkan pemasukan dari platform YouTube.

Berdasarkan data Social Blade, kanal YouTube miliknya memiliki sekitar 3 juta subscriber dengan total lebih dari 691 juta penayangan.

Dari sana, estimasi penghasilan bulanannya berada di kisaran US$2.3K (sekitar Rp39.869.005) hingga US$36K (sekitar Rp624.036.600).

Sementara itu, estimasi penghasilan tahunannya mencapai sekitar US$34K (sekitar Rp589.367.900) hingga US$544K (sekitar Rp9.430.306.400).

Meski demikian, hingga kini tidak ada data resmi yang mengungkap jumlah pasti kekayaan Rhoma Irama.

Namun, melihat panjangnya perjalanan karier, konsistensi berkarya, serta banyaknya sumber pemasukan yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa ia termasuk salah satu figur publik dengan kondisi finansial yang sangat mapan di industri hiburan Indonesia.

Diskografi Rhoma Irama

Berikut adalah deretan diskografi Rhoma Irama yang menunjukkan produktivitas dan konsistensinya dalam berkarya di industri musik dangdut:

Album Solo:

Pemilu (1982)

Album Konser Soneta 1 (1983)

Takbir Lebaran (1984)

Persaingan (1986)

Haji (1988)

Modern (1989)

Haram (1990)

Purnama (1991)

Kehilangan Tongkat (1993)

Rana Duka (1994)

Sifana (1994)

Stress (1995)

Seni (1995)

Baca (1995)

Gulali (1995)

Viva Dangdut (1996)

Mirasantika (1997)

Puja (1997)

Reformasi (1998)

Shalawat Nabi (1999)

The Rough Guide to the Music of Indonesia (2000)

Euforia (2000)

Syahdu (2001)

Asmara (2003)

Jana Jana (2008)

Azza (2010)

Ukhuwah (2011)

Kurang Garam (2014)

Album Partai Idaman (2015)

Bersama Orkes Melayu Soneta:

Ratu & Radja

Pemburu

Risalah Penyanyi

Dangdut

Surat Terakhir

Ke Monas

Berbulan Madu

Gelandangan

Joget

Janda Kembang

Berpacaran

Tiada Lagi

Soneta Volume Series:

Soneta Volume 1 – Begadang (1973)

Soneta Volume 2 – Penasaran (1974)

Soneta Volume 3 – Rupiah (1975)

Soneta Volume 4 – Darah Muda (1975)

Soneta Volume 5 – Musik (1976)

Soneta Volume 6 – 135.000.000 (1977)

Soneta Volume 7 – Santai (1977)

Soneta Volume 8 – Hak Azazi (1978)

Soneta Volume 9 – Begadang 2 (1978)

Soneta Volume 10 – Sahabat (1979)

Soneta Volume 11 – Indonesia (1980)

Soneta Volume 12 – Renungan Dalam Nada (1981)

Soneta Volume 13 – Emansipasi Wanita (1984)

Soneta Volume 14 – Judi (1988)

Soneta Volume 15 – Gali Lobang Tutup Lobang (1989)

Soneta Volume 16 – Bujangan (1994)

Filmografi Rhoma Irama

Berikut adalah deretan filmografi Rhoma Irama yang menunjukkan kiprahnya di dunia seni peran, baik di layar lebar maupun sinetron:

Film Layar Lebar:

Krisis X (1975)

Oma Irama Penasaran (1976)

Gitar Tua Oma Irama (1977)

Darah Muda (1977)

Rhoma Irama Berkelana I (1978)

Rhoma Irama Berkelana II (1978)

Begadang (1978)

Raja Dangdut (1978)

Cinta Segitiga (1979)

Camelia (1979)

Perjuangan dan Doa (1980)

Melodi Cinta Rhoma Irama (1980)

Badai di Awal Bahagia (1981)

Sebuah Pengorbanan (1982)

Terjebak Dalam Dosa (1983)

Satria Bergitar (1984)

Cinta Kembar (1984)

Pengabdian (1985)

Kemilau Cinta di Langit Jingga (1985)

Menggapai Matahari (1986)

Menggapai Matahari II (1986)

Nada-Nada Rindu (1987)

Bunga Desa (1988)

Jaka Swara (1990)

Nada dan Dakwah (1991)

Tabir Biru (1993)

Dawai 2 Asmara (2010)

Sajadah Ka'bah (2011)

Sajadah Ka'bah 2 (2014)

Sinetron:

Saputangan Dari Bandung Selatan (1994)

Ibnu Sabil (2002)

Kampung Dangdut (2006)

Organisasi Rhoma Irama

Berikut adalah keterlibatan organisasi dari Rhoma Irama selama berkarier:

Ketua PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia)

Ketua Umum DPP Partai Idaman (2015–2020)

Penghargaan Rhoma Irama

Berikut adalah sejumlah penghargaan yang pernah diraih oleh Rhoma Irama:

Juara 1 Lomba Menyanyi Tingkat ASEAN di Singapura (1971)

Predikat Raja Musik Asia Tenggara versi Asia Week (1985)

Predikat The Indonesian Rocker versi Entertainment (1992)

Pengaransemen Musik Terbaik lagu Euforia, TPI Awards (2000)

Lifetime Achievement Award, Anugerah Musik Indonesia (2001)

Special Legend of Music, Anugerah Musik Indonesia RCTI (2002)

“The South East Asia Superstar Legend” (2007)

Penghargaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan HAM (2014)

Kumpulan Foto Rhoma Irama

Potret Rhoma Irama saat manggung di Alun-Alun Subang (Foto: Instagram / rhoma_official)

Rhoma Irama saat memberikan tausiyah (Foto: Instagram / rhoma_official)

Rhoma Irama saat manggung di Jakarta International Velodrome (Foto: Instagram / rhoma_official)