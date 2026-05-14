Profil Raden Rakha: Karier, Penghasilan, Filmografi, Diskografi, hingga Fakta Menarik

Ukuran Font Kecil Besar

Raden Rakha adalah aktor muda Indonesia yang namanya semakin populer setelah sukses membintangi sejumlah sinetron remaja populer di televisi nasional.

Popularitasnya mulai melonjak ketika dirinya membintangi sinetron Panggilan dan Magic 5 yang tayang di Indosiar.

Berkat kemampuan aktingnya yang natural dan chemistry kuat dengan lawan mainnya, Rakha berhasil menjadi salah satu idola remaja yang memiliki banyak penggemar.

Biodata Raden Rakha

Nama lengkap : Raden Rakha Daniswara Putra Permana

: Raden Rakha Daniswara Putra Permana Nama panggung : Raden Rakha

: Raden Rakha Tempat lahir : Bogor, 16 Februari 2007

: Bogor, 16 Februari 2007 Zodiak : Aquarius

: Aquarius Agama : Islam

: Islam Orang tua : Reza Rasyanto dan Mirah Delima

: Reza Rasyanto dan Mirah Delima Pendidikan : SMA PESAT Kota Bogor

: SMA PESAT Kota Bogor Profesi : Aktor, model, penyanyi, atlet karate

: Aktor, model, penyanyi, atlet karate Agensi : Baetz Management

: Baetz Management Media sosial: @radenrakhadpp (Instagram), @radenrakhadpp (TikTok), Raden Rakha (YouTube)

Nama Raden Rakha juga semakin dikenal luas setelah masuk nominasi Aktor Pendatang Baru Televisi Terpopuler di ajang Indonesian Television Awards 2023.

Selain aktif sebagai aktor, Raden Rakha juga dikenal sebagai model, kreator konten, hingga penyanyi muda berbakat.

Perjalanan Karier Raden Rakha

Raden Rakha memulai perjalanan kariernya di dunia hiburan sebagai model cilik sebelum akhirnya serius menekuni bidang akting.

Bakat dan penampilannya yang menarik membuat dirinya bergabung dengan Baetz Management, sebuah agensi yang menaungi banyak artis muda berbakat di Indonesia.

Sebelum dikenal luas seperti sekarang, Raden Rakha lebih dulu mendapatkan berbagai peran kecil di sejumlah FTV dan sinetron yang tayang di Indosiar.

Karier Raden Rakha mulai menunjukkan perkembangan pesat ketika ia dipercaya tampil dalam sinetron Panggilan yang tayang perdana pada tahun 2022.

Dalam sinetron tersebut, Rakha memerankan karakter Ilham atau Roy dan berhasil mencuri perhatian penonton berkat aktingnya yang natural dan emosional.

Sejak saat itu, namanya mulai dikenal luas oleh publik, khususnya kalangan remaja.

Popularitas Raden Rakha semakin meningkat karena chemistry yang kuat dengan lawan mainnya, Basmalah Gralind.

Interaksi keduanya di layar kaca maupun di balik layar bahkan sempat membuat banyak penggemar terbawa perasaan dan menjodoh-jodohkan mereka di dunia nyata.

Kesuksesan Raden Rakha semakin berlanjut pada tahun 2023 ketika ia didapuk menjadi pemeran Rahsya dalam sinetron Magic 5.

Serial tersebut menjadi salah satu proyek yang semakin melambungkan namanya sebagai aktor muda populer Indonesia.

Dalam Magic 5, Raden Rakha beradu akting dengan sejumlah artis muda lain, seperti Sridevi DA, Afan DA, Eby DA, Jirayut, hingga Temmy Rahadi.

Berkat penampilannya di sinetron tersebut, Raden Rakha semakin memiliki banyak penggemar dan dianggap sebagai salah satu rising star di dunia sinetron remaja.

Tidak hanya sukses di dunia seni peran, Raden Rakha juga mulai memperluas kariernya ke bidang musik dan konten digital.

Pada tahun 2023, ia merilis single berjudul Aku Jatuh Cinta yang semakin menunjukkan kemampuan dan minatnya di industri hiburan.

Selain itu, Raden Rakha juga pernah menjadi model video klip lagu Bertauhid yang dibawakan oleh Sridevi DA, Eby DA, dan Afan DA.

Berkat kerja keras dan perkembangan kariernya yang cukup cepat, Raden Rakha bahkan sempat masuk nominasi Aktor Pendatang Baru Televisi Terpopuler dalam ajang Indonesian Television Awards 2023.

Pencapaian tersebut semakin membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu aktor muda yang patut diperhitungkan di industri hiburan Indonesia saat ini.

Dalam perjalanan kariernya, Raden Rakha juga diketahui mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya, Reza Rasyanto dan Mirah Delima.

Fakta-Fakta Menarik Raden Rakha

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Raden Rakha:

Karier awal : Sebelum dikenal sebagai aktor sinetron, Raden Rakha lebih dulu memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model cilik dan talent muda.

: Sebelum dikenal sebagai aktor sinetron, Raden Rakha lebih dulu memulai kariernya di dunia hiburan sebagai model cilik dan talent muda. Agensi : Rakha bergabung dengan Baetz Management, agensi yang menaungi banyak aktor dan aktris muda berbakat di Indonesia.

: Rakha bergabung dengan Baetz Management, agensi yang menaungi banyak aktor dan aktris muda berbakat di Indonesia. Popularitas : Namanya mulai dikenal luas sejak membintangi sinetron Panggilan dan semakin melejit setelah menjadi pemeran Rahsya di sinetron Magic 5.

: Namanya mulai dikenal luas sejak membintangi sinetron Panggilan dan semakin melejit setelah menjadi pemeran Rahsya di sinetron Magic 5. Nominasi penghargaan : Raden Rakha pernah masuk nominasi Aktor Pendatang Baru Televisi Terpopuler di ajang Indonesian Television Awards 2023.

: Raden Rakha pernah masuk nominasi Aktor Pendatang Baru Televisi Terpopuler di ajang Indonesian Television Awards 2023. Digosipkan dekat: Karena sering tampil bersama di luar syuting, Rakha sempat ramai dijodohkan dengan Basmalah Gralind oleh para penggemar dan netizen.

Penghasilan dan Kekayaan Raden Rakha

Hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengungkap jumlah total kekayaan Raden Rakha.

Meski begitu, sebagai aktor muda yang popularitasnya terus meningkat, Rakha diketahui memiliki berbagai sumber pemasukan dari industri hiburan dan media sosial.

Kanal YouTube miliknya yang bernama Raden Rakha juga menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan.

Berdasarkan data Social Blade, kanal tersebut memiliki sekitar 190 ribu subscribers dengan total lebih dari 4,2 juta penayangan video sejak dibuat pada 21 September 2023.

Dari data tersebut, estimasi penghasilan YouTube Raden Rakha diperkirakan berada di kisaran US$21–US$329 per bulan atau setara dengan sekitar Rp368 ribu–Rp5,7 juta per bulan dengan kurs Rp17.530,40 (12/5/2026).

Sementara untuk estimasi pendapatan tahunannya, kanal YouTube tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar US$282–US$4,5 ribu per tahun atau setara dengan sekitar Rp4,9 juta–Rp78,8 juta per tahun dengan kurs Rp17.530,40 (12/5/2026).

Jumlah tersebut tentu belum termasuk pendapatan dari dunia akting, endorsement, penampilan acara, serta kerja sama komersial lainnya yang terus berkembang seiring meningkatnya popularitas Rakha di industri hiburan Indonesia.

Filmografi Raden Rakha

Berikut adalah deretan serial televisi, acara, hingga video musik yang pernah dibintangi oleh Raden Rakha selama berkarier di dunia hiburan Indonesia.

Televisi

Smash Cepak Cepek Jeder Nih, Senggol Dong (2021) - sebagai Dino

Panggilan (2022–2023) - sebagai Ilham/Roy

Magic 5 (2023–2025) - sebagai Rahsya

Merangkai Kisah Indah (2025–sekarang) - sebagai Kenzo Putra Aditya

Dahsyat (2026) - sebagai ko-presenter

Bunga di Tepi Jurang (TBA) - sebagai Indra

Video Musik

Bertauhid (2023) - Sridevi DA5, Eby DA5, dan Afan DA5

Happy Birthday (2023) - Byoode, JD Eleven, Sridevi, Eby, dan Afan

Alhamdulillah (2024) - Sridevi DA5, Eby DA5, dan Afan DA5

Bertasbih (2025)

Diskografi Raden Rakha

Selain aktif di dunia akting, Raden Rakha juga sempat terjun ke industri musik dengan merilis beberapa karya lag

Singel

Aku Jatuh Cinta (2023) - bersama Basmalah Gralind

Penghargaan dan Nominasi Raden Rakha

Berikut adalah daftar penghargaan dan nominasi yang pernah diraih oleh Raden Rakha selama berkarier di dunia hiburan:

Indonesian Television Awards - Pendatang Baru Televisi Terpopuler untuk Magic 5 (2023) - Nominasi

Indonesian Television Awards - Aktor Sinetron Terpopuler (2024)

Indonesian Inspiring Celebrity Awards - Rising Star Celebrity (2025)

Kumpulan Foto Raden Rakha

Style Raden Rakha saat berada di studio di salah satu stasiun TV swasta (Foto: Instagram / radenrakhadpp)

Potret tampan Raden Rakha mengenakan jaket berwarna hitam (Foto: Instagram / radenrakhadpp)

Potret kedekatan Raden Rakha dan Basmalah di lokasi syuting (Foto: Instagram / radenrakhadpp)