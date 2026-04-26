Profil Aldi Taher: Karier, Kehidupan Asmara, Bisnis, FTV, Lagu, hingga Fakta Menarik

Minggu, 26 April 2026 - 08:30 WIB

Aldi Taher atau yang memiliki nama lengkap Rahmat Aldiansyah adalah salah satu entertainer Indonesia yang dikenal luas karena kepribadiannya yang unik, spontan, dan kerap viral di media sosial.

Ia merupakan sosok multitalenta yang berkarier sebagai aktor, presenter, penyanyi, komedian, hingga kreator konten.

Dalam beberapa tahun terakhir, namanya kembali ramai diperbincangkan berkat strategi promosi bisnisnya yang nyeleneh namun efektif di dunia digital.

Biodata Aldi Taher

Nama lengkap : Rahmat Aldiansyah

: Aldi Taher Tempat, tanggal lahir : Jayapura, Papua, 25 Oktober 1983

: Scorpio Agama : Islam

: S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Jayabaya (lulus 2008) Orang tua : Ramlis Saputra Sidi Rusli Taher & Rosita Bagindo Oedin

: Dewi Perssik (m. 2008; c. 2009), Georgia Aisyah (m. 2014; c. 2018), Salsabillih (m. 2020) Anak : Geraldine Nur Ardiansyah dan satu anak lainnya (dari pernikahan dengan Georgia Aisyah), Alusha Sheyza Bryna Taher dan Syeka Zalina Bryna Taher (dari pernikahan dengan Salsabillih)

: @alditaher.official (Instagram) Pekerjaan: Aktor, presenter, komedian, penyanyi, kreator konten, politisi

Perjalanan Karier Aldi Taher

Aldi Taher dikenal sebagai figur publik yang memiliki perjalanan karier panjang dan penuh dinamika di industri hiburan Indonesia.

Ia memulai langkahnya sejak tahun 2001 melalui ajang modeling majalah remaja Aneka Yess!, yang menjadi pintu masuknya ke dunia entertainment.

Popularitasnya mulai meningkat setelah tampil dalam video klip “Manusia Bodoh” milik ADA Band pada tahun 2004, yang membuat namanya semakin dikenal luas.

Pada tahun 2005, Aldi Taher menjadi finalis MTV VJ Hunt, yang kemudian membuka banyak peluang baginya sebagai presenter.

Ia pun dipercaya membawakan berbagai acara televisi populer, seperti Pimp My Ride Indonesia, Inbox, Pesbukers, hingga sejumlah program hiburan lainnya di berbagai stasiun TV nasional.

Karier Aldi Taher terus berkembang ketika ia merambah dunia akting.

Debut filmnya dimulai lewat Terowongan Casablanca (2007), yang kemudian diikuti dengan berbagai peran di sinetron dan FTV.

Beberapa judul yang pernah dibintanginya antara lain:

Sinema Wajah Indonesia: Adik Bungsu (2012)

Hikmah Kisah Nyata: Penyesalan Seorang Istri (2013)

Cermin Kehidupan: Kapan Nikah? (2016)

Kisah Nyata dan Pintu Berkah (2018–2020)

Tak hanya itu, Aldi Taher juga aktif di dunia musik dan komedi. Ia sempat tergabung dalam grup Trio Ubur-Ubur yang dikenal lewat program religi komedi, serta merilis sejumlah lagu dengan konsep unik yang kerap viral di internet.

Selain dunia hiburan, Aldi Taher juga sempat mencoba terjun ke ranah politik.

Ia pernah mencalonkan diri dalam Pilkada 2020 sebagai bakal calon wakil gubernur, meski langkahnya tidak berlanjut hingga tahap akhir karena kendala dukungan politik.

Memasuki era digital, Aldi Taher menunjukkan adaptasi yang cukup menarik. Ia aktif sebagai kreator konten dengan gaya khas yang spontan, nyeleneh, dan penuh humor.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah strategi promosi bisnis Aldi’s Burger yang viral di media sosial.

Ia menggunakan pendekatan unik seperti komentar absurd, plesetan nama artis, seperti Mahalini dan Rizky Febian, hingga konten kreatif yang membuat namanya kembali ramai diperbincangkan publik.

Kehidupan Pribadi, Asmara, dan Perjuangan Hidup

Kehidupan pribadi Aldi Taher juga tidak kalah menarik dan kerap menjadi sorotan publik.

Dalam perjalanan asmaranya, Aldi Taher pernah menjalin hubungan dengan Nadia Vega sebelum akhirnya dekat dan menikah dengan Dewi Perssik.

Hubungan mereka sempat menjadi perhatian luas, terutama setelah keduanya mengakui telah menjalani pernikahan siri pada 2008 yang kemudian diresmikan pada 2009.

Namun, rumah tangga tersebut tidak bertahan lama. Aldi Taher mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, meski di akhir perpisahan ia tetap menunjukkan sikap membela mantan istrinya di tengah berbagai persoalan yang dihadapi saat itu.

Beberapa tahun kemudian, pada 2014, Aldi Taher kembali membina rumah tangga dengan Georgia Aisyah.

Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak bernama Geraldine Nur Ardiansyah.

Sayangnya, hubungan tersebut juga berakhir dengan perceraian pada 2018, bahkan di tengah masa sulit yang sedang ia hadapi.

Cobaan terbesar dalam hidup Aldi Taher terjadi pada Oktober 2016, ketika ia divonis mengidap Kanker kelenjar getah bening.

Awalnya, ia merasakan nyeri di bagian leher yang kemudian diketahui sebagai benjolan. Setelah pemeriksaan medis, ia dinyatakan positif kanker dan harus menjalani enam kali kemoterapi.

Perjuangan melawan penyakit tersebut bukanlah hal mudah. Ia sempat harus vakum dari dunia hiburan untuk fokus pada proses pengobatan.

Dalam waktu sekitar enam bulan, Aldi Taher akhirnya dinyatakan sembuh pada tahun 2017.

Di tengah proses pemulihan tersebut, ia juga menghadapi ujian lain berupa gugatan cerai dari Georgia Aisyah pada tahun 2017.

Meski menghadapi tekanan secara fisik dan emosional, Aldi Taher berhasil bangkit dan melanjutkan hidupnya.

Pada tahun 2020, ia kembali menikah dengan Salsabillih dan kini menjalani kehidupan keluarga yang lebih stabil.

Dari pernikahan ini, Aldi Taher dikaruniai anak-anak dan sering membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial.

Fakta-Fakta Menarik Aldi Taher

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Aldi Taher:

Awal karier : Aldi Taher memulai perjalanan di dunia hiburan sejak usia muda melalui ajang modeling majalah remaja, yang menjadi batu loncatan menuju industri entertainment.

: Aldi Taher memulai perjalanan di dunia hiburan sejak usia muda melalui ajang modeling majalah remaja, yang menjadi batu loncatan menuju industri entertainment. MTV VJ Hunt : Aldi Taher pernah menjadi finalis ajang MTV VJ Hunt pada 2005, yang membuka peluang besar untuk berkarier sebagai presenter televisi.

: Aldi Taher pernah menjadi finalis ajang MTV VJ Hunt pada 2005, yang membuka peluang besar untuk berkarier sebagai presenter televisi. Video klip : Wajahnya kerap muncul dalam video klip musisi ternama Indonesia, termasuk lagu “Manusia Bodoh” milik ADA Band yang membuat namanya semakin dikenal.

: Wajahnya kerap muncul dalam video klip musisi ternama Indonesia, termasuk lagu “Manusia Bodoh” milik ADA Band yang membuat namanya semakin dikenal. Gaya unik : Aldi dikenal memiliki gaya komunikasi yang spontan, nyeleneh, dan sering kali memicu viral di media sosial.

: Aldi dikenal memiliki gaya komunikasi yang spontan, nyeleneh, dan sering kali memicu viral di media sosial. Dunia politik: Selain di hiburan, Aldi Taher juga sempat mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri dalam ajang Pilkada, meski belum meraih hasil maksimal.

Bisnis Aldi Taher

Sebagai figur publik yang aktif, Aldi Taher memiliki berbagai sumber penghasilan, mulai dari dunia hiburan, endorsement, hingga bisnis.

Namun, perlu diketahui bahwa tidak ada data resmi yang mempublikasikan jumlah kekayaan Aldi Taher secara pasti.

Meski demikian, ia diketahui memiliki sejumlah usaha di berbagai bidang, khususnya kuliner dan lifestyle.

Berikut adalah beberapa bisnis yang pernah dan masih dijalankan oleh Aldi Taher:

1. Bisnis mie ayam

Aldi pernah membuka usaha kuliner bernama Mie Ayam Aldi Taher yang berlokasi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Usaha ini dijalankan secara sederhana menggunakan gerobak di sekitar rumahnya dan sempat menarik perhatian food blogger.

Saat ini, aktivitas bisnis ini tidak terlalu terdengar aktif seperti sebelumnya.

2. Bisnis parfum

Setelah sembuh dari Kanker kelenjar getah bening, Aldi Taher mencoba peruntungan di industri parfum.

Ia bahkan sempat dipercaya menjadi CEO oleh pemilik brand parfum GWE. Namun, keberlanjutan bisnis ini tidak banyak terekspos dalam beberapa waktu terakhir.

3. Bisnis sate taichan

Aldi juga pernah terjun ke bisnis kuliner sate taichan, bahkan sempat terlibat langsung dalam proses memasak. Meski cukup menarik perhatian, bisnis ini tidak lagi sering muncul di publik.

4. Bisnis bakso

Selain itu, ia juga memiliki usaha bakso yang sempat diulas oleh food vlogger, seperti Farida Nurhan.

Usaha bakso milik Aldi Taher ini sempat mendapat respons positif, meski kini tidak terlalu aktif diberitakan.

5. Bisnis warung kopi (warkop)

Aldi Taher pernah membuka usaha warkop dengan konsep unik, terutama dari segi penamaan menu.

Ia menggunakan nama-nama tokoh publik, seperti Deddy Corbuzier dan lainnya sebagai strategi marketing.

Konsep ini cukup menarik perhatian, meski tidak diketahui apakah masih berjalan aktif hingga saat ini.

6. Bisnis kecantikan

Bersama istrinya, Salsabillih, Aldi Taher juga sempat merintis bisnis produk kecantikan, seperti lip balm.

Langkah ini juga menjadi bentuk dukungan agar sang istri ikut terjun ke dunia bisnis.

7. Aldi’s Burger

Bisnis yang paling menyita perhatian publik saat ini adalah Aldi’s Burger. Usaha kuliner ini viral pada tahun 2026 berkat strategi pemasaran yang unik dan cenderung “nyeleneh”.

Aldi Taher mempromosikan produknya dengan cara tidak biasa, seperti berkomentar di berbagai postingan media sosial hingga menggunakan nama-nama artis, seperti Mahalini, Rizky Febian, hingga grup Juicy Luicy.

Strategi ini terbukti efektif dan membuat brand-nya viral tanpa promosi konvensional.

Aldi’s Burger menawarkan berbagai varian burger dengan harga terjangkau, mulai dari sekitar Rp20 ribuan hingga Rp60 ribuan, dengan konsep sederhana namun fokus pada rasa, seperti patty tebal dan bahan homemade.

8. Aldi’s Hotdog (Odadog)

Aldi Taher kembali memperluas bisnis kulinernya dengan menghadirkan Aldi’s Hotdog atau Odadog.

Konsepnya cukup unik, yakni memadukan sosis besar dengan roti odading, sehingga berbeda dari hotdog pada umumnya.

Berlokasi di kawasan Pondok Pinang, Jakarta, usaha ini menawarkan harga yang terjangkau dan juga tersedia untuk pemesanan online.

Seperti bisnis sebelumnya, Aldi menggunakan strategi promosi yang khas dan tidak biasa, yang membuat Odadog cepat viral dan menarik perhatian publik.

Tingginya antusiasme bahkan sempat memicu antrean panjang, sementara aksi promosi unik seperti pemberian hotdog gratis kepada Hotman Paris semakin memperkuat daya tarik bisnis ini.

Daftar FTV Aldi Taher

Berikut adalah daftar FTV yang dibintangi oleh Aldi Taher sepanjang kariernya di dunia hiburan:

Kisah Nyata: Istri Membuat Suami Berdosa (2018)

Kisah Nyata: Sudah Jadi Nyonya, Aku Masih Dianggap Pembantu (2019)

Pintu Berkah: Doa Anak Sekolah Pembuka Pintu Rezeki Sang Ayah (2019)

Suara Hati Istri: Hancur Hatiku Karena Terus Dipaksa Suamiku Jadi Manusia Silver (2019)

Kisah Nyata: Mantan Pacar Suamiku Ternyata Sahabatku Sendiri (2019)

Kisah Nyata: Suami Jago Pencitraan, Rumah Tangga Berantakan (2020)

Daftar Acara Televisi Aldi Taher

Berikut adalah sejumlah acara televisi yang pernah dipandu atau dibintangi oleh Aldi Taher, yang menunjukkan kiprahnya sebagai presenter dan entertainer:

Pimp My Ride Indonesia (MTV Indonesia & Global TV)

Inbox (SCTV)

Bedah Surau (GTV)

Talksik (Trans TV)

Siapa Mau Jadi Juara (Trans TV)

Heart to Heart (Trans TV)

CLBK (Trans TV)

Biar Viral (NET.)

The New Eat Bulaga! Indonesia (ANTV)

Arisan (Trans7)

Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia (SCTV, 2 musim)

Pesta Bola Dunia 2023 (Indosiar)

D'Academy 6 (Indosiar)

Pesbukers Ramadan (ANTV)

Hidden Talent (GTV)

Daftar Video Klip Aldi Taher

Berikut adalah daftar video klip yang pernah menampilkan Aldi Taher sebagai model atau pemeran:

“Kita Tertawa” - Peterpan (2003)

“Manusia Bodoh” - ADA Band (2004)

“Sia-sia” - Adityo Prakoso (2023)

“Wanjay” - Anita Kaif (2023)

Daftar Lagu Aldi Taher

Berikut adalah beberapa lagu populer dari Aldi Taher:

Warung Madura (2026)

Jangan Remas Bijiku Sayang (2026)

Pinjam Dulu 100 (2024)

Lesti Sayang Billar

Nissa Sabyan I Love You So Much

Ayo Baca Alquran

Tetap Semangat #NissaSabyan (2021)

Kumpulan Foto-Foto Aldi Taher

Potret Aldi Taher dengan latar belakang mainan anak-anak (Foto: Instagram / alditaher.official)

Style Aldi Taher saat berada di Bandara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Foto: Instagram / alditaher.official)