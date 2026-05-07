Profil Shafeea Ahmad: Karier, Penghasilan, Kontroversi, hingga Fakta Menarik

Shafeea Ahmad merupakan putri dari pasangan musisi ternama Indonesia, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

Sebagai adik perempuan dari Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani, Shafeea Ahmad kerap mendapat julukan “Putri di antara Para Pangeran”.

Di usianya yang kini beranjak remaja, Shafeea Ahmad semakin mencuri perhatian publik, baik dari segi penampilan maupun kepribadiannya yang kalem dan elegan.

Biodata Shafeea Ahmad

Nama lengkap: Shafeea Ahmad

Nama panggilan: Feea / Safeea

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 26 Februari 2011

Zodiak: Pisces

Agama: Islam

Orang tua: Ahmad Dhani dan Mulan Jameela

Saudara: Muhammad Ali (adik kandung), Al Ghazali, El Rumi, Dul Jaelani (kakak tiri)

Media sosial: @shafeeamd_

Pekerjaan: Pelajar, publik figur muda

Namanya belakangan ini semakin sering menjadi perbincangan publik karena sempat ikut terseret dalam dinamika konflik lama antara sang ayah dan Maia Estianty yang kembali mencuat ke publik.

Dalam situasi tersebut, Shafeea Ahmad bahkan sempat menjadi sorotan setelah muncul dalam unggahan yang memicu reaksi luas dari netizen, hingga kolom komentar media sosialnya ramai diperbincangkan.

Perjalanan Karier Shafeea Ahmad

Shafeea Ahmad lahir di Jakarta pada 26 Februari 2011 dan pada tahun 2025 telah memasuki usia 14 tahun.

Ia dikenal memiliki paras menawan yang merupakan perpaduan dari kedua orang tuanya, serta tumbuh sebagai satu-satunya anak perempuan di antara saudara-saudaranya, sehingga kerap dijuluki “Putri di antara Para Pangeran”.

Meski saat ini masih berstatus sebagai pelajar, Shafeea Ahmad sudah mengenal dunia hiburan sejak usia sangat muda.

Ketika masih balita, tepatnya sekitar usia 3 tahun, ia telah terlibat sebagai bintang iklan untuk sejumlah produk ternama.

Seiring bertambahnya usia, Shafeea Ahmad memang belum aktif berkarier secara profesional di industri hiburan.

Namun, eksistensinya tetap terlihat melalui media sosial serta berbagai momen kebersamaan keluarga yang kerap menarik perhatian publik.

Selain itu, Shafeea Ahmad juga dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan kakak-kakaknya, yakni Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani.

Kehangatan hubungan mereka sering terlihat dalam berbagai kesempatan, baik di acara keluarga maupun dalam unggahan yang beredar di media sosial.

Kini, Shafeea Ahmad tumbuh sebagai remaja yang mulai aktif membagikan potret dirinya dengan gaya fashion yang modern dan riasan natural.

Hal ini semakin memperkuat citranya sebagai figur muda yang memiliki daya tarik dan potensi besar di dunia hiburan di masa depan.

Fakta-Fakta Menarik Shafeea Ahmad

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Shafeea Ahmad:

Julukan unik : Shafeea dikenal dengan sebutan “Putri di antara Para Pangeran” karena menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarga Ahmad Dhani.

: Shafeea dikenal dengan sebutan “Putri di antara Para Pangeran” karena menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarga Ahmad Dhani. Balita termahal : Sejak kecil, ia sudah mencuri perhatian lewat dunia iklan dan mendapat julukan “balita termahal” karena nilai kontraknya yang sangat tinggi.

: Sejak kecil, ia sudah mencuri perhatian lewat dunia iklan dan mendapat julukan “balita termahal” karena nilai kontraknya yang sangat tinggi. Kedekatan keluarga : Meski memiliki ibu yang berbeda, Shafeea memiliki hubungan yang hangat dan akrab dengan kakak-kakaknya, yaitu Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani.

: Meski memiliki ibu yang berbeda, Shafeea memiliki hubungan yang hangat dan akrab dengan kakak-kakaknya, yaitu Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani. Kemiripan wajah: Parasnya kerap disebut mirip dengan Almira Tunggadewi Yudhoyono, yang juga merupakan figur publik muda.

Shafeea Ahmad Jadi Sorotan di Tengah Dinamika Hubungan Ahmad Dhani dan Maia Estianty

Belakangan ini, nama Shafeea Ahmad ikut menjadi perhatian publik seiring kembali memanasnya hubungan antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty pada Mei 2026.

Ketegangan tersebut dipicu oleh pernyataan-pernyataan terkait masa lalu rumah tangga mereka yang kembali diungkit ke ruang publik.

Dalam situasi tersebut, Ahmad Dhani secara terbuka menyampaikan keberatannya, bahkan sempat meminta Irwan Mussry untuk menasihati istrinya agar tidak lagi membahas hal-hal yang telah berlalu.

Ia juga mengungkapkan bahwa keluarganya merasa sudah lelah dengan polemik tersebut dan memilih untuk menjaga jarak.

Di sisi lain, Maia Estianty terlihat tidak terlalu menanggapi secara langsung dan justru tetap menunjukkan kehidupan rumah tangganya yang harmonis di media sosial.

Di tengah kondisi tersebut, Shafeea Ahmad sempat ikut terseret perhatian publik, terutama setelah muncul dalam sebuah unggahan yang memperlihatkan dirinya dalam kondisi emosional saat acara keluarga.

Hal ini memicu beragam reaksi dari netizen, mulai dari simpati hingga perdebatan di kolom komentar akun media sosialnya.

Meski begitu, tidak sedikit pula yang memberikan dukungan kepada Shafeea Ahmad, mengingat posisinya sebagai anak yang berada di tengah situasi sensitif tersebut.

Penghasilan Kekayaan Shafeea Ahmad

Sebagai remaja yang masih berfokus pada pendidikan, belum terdapat informasi pasti mengenai kekayaan pribadi Shafeea Ahmad saat ini.

Namun demikian, jika merujuk pada berbagai sumber, Shafeea Ahmad sebenarnya sudah pernah memiliki nilai penghasilan yang cukup besar sejak usia dini.

Ia sempat dikenal sebagai “balita termahal” setelah terlibat dalam proyek iklan dengan nilai kontrak yang sangat tinggi.

Ahmad Dhani bahkan pernah mengungkapkan bahwa Shafeea Ahmad memiliki kesempatan tampil hingga ratusan episode dengan bayaran sekitar puluhan juta rupiah per episode.

Jika diakumulasikan, total nilai kerja samanya kala itu diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Di sisi lain, Shafeea Ahmad juga berasal dari keluarga dengan latar belakang finansial yang kuat.

Sang ayah dikenal sebagai pendiri grup musik legendaris Dewa 19 dan aktif di berbagai bidang, termasuk bisnis serta politik.

Sementara itu, ibunya, Mulan Jameela, merupakan mantan personel duo Ratu yang kini juga berkarier di dunia politik sebagai anggota DPR RI.

Melihat latar belakang tersebut, Shafeea Ahmad memiliki peluang besar untuk membangun sumber penghasilan sendiri di masa depan, baik di industri hiburan, media sosial, maupun bidang bisnis lainnya.

Kumpulan Foto Shafeea Ahmad

Potret Shafeea Ahmad kecil bersama dengan ayahnya, Ahmad Dhani Prasetyo (Foto: Instagram / ahmaddhaniofficial)

Foto candid Shafeea Ahmad yang tampil cantik (Foto: Instagram / mulanjameela1)

Tampilan Shafeea Ahmad bersama dengan ibunya, Mulan Jameela, saat liburan di luar negeri (Foto: Instagram / mulanjameela1)

Style Shafeea Ahmad saat berada di luar negeri (Foto: Instagram / shafeeamd_)