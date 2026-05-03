Profil Yeni Inka “Ratu Ambyar”: Karier, Kehidupan Asmara, Penghasilan, hingga Fakta Menarik

Yeni Inka, yang dikenal sebagai “Ratu Ambyar Indonesia,” adalah salah satu penyanyi dangdut koplo yang sukses mencuri perhatian publik Tanah Air.

Dengan suara khas yang penuh penghayatan serta kemampuannya membawakan lagu-lagu galau, Yeni Inka berhasil membangun popularitas besar, terutama di kalangan pecinta musik Jawa dan campursari.

Biodata Yeni Inka

Nama lengkap : Yeni Inka Novitasari

Nama panggilan : Yeni

Nama panggung : Yeni Inka

Julukan : Ratu Ambyar Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Blora, Jawa Tengah, 8 November 2000

Zodiak : Scorpio

Agama : Islam

Pendidikan : SMAN 1 Randublatung, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang – Hukum

Saudara : Yessa Windika (adik)

Pasangan : Khrisna Sakti (anggota Polri)

Menikah : 25 Oktober 2022

Anak : Kylie Yumnaa Yhara Shakti (lahir 17 September 2023)

Media sosial : @yeniinka (Instagram), Yeni Inka Channel (YouTube)

: @yeniinka (Instagram), Yeni Inka Channel (YouTube) Pekerjaan: Penyanyi dangdut

Perjalanan Karier Yeni Inka

Perjalanan karier Yeni Inka tidak bisa dilepaskan dari latar belakang keluarganya yang kental dengan dunia seni tradisional.

Yeni Inka tumbuh di lingkungan yang akrab dengan pertunjukan barongan, ketoprak, hingga seni panggung lainnya, karena kakek dan neneknya merupakan pelaku seni yang juga mengelola grup pertunjukan serta persewaan perlengkapan panggung.

Tak hanya itu, ibunya juga dikenal sebagai seorang penari, sehingga bakat seni memang sudah melekat sejak kecil.

Sejak usia dini, Yeni Inka sudah aktif di dunia seni. Bahkan saat masih TK, ia telah menjadi sinden dalam pertunjukan barongan.

Memasuki bangku SD, Yeni Inka semakin aktif dengan mengikuti kesenian jathilan dan ketoprak.

Memasuki usia 12 tahun, Yeni Inka mulai dikenal sebagai penyanyi dangdut dan kerap menerima tawaran tampil dari panggung ke panggung.

Keseriusannya dalam meniti karier semakin terlihat ketika ia berusia 17 tahun, saat masih duduk di bangku SMA.

Sejak saat itu, Yeni Inka rutin tampil di berbagai acara hingga namanya perlahan dikenal luas.

Dalam perjalanannya, Yeni sempat bergabung dengan beberapa grup musik seperti Orkes Aremba dan Orkes Bintang Yenila.

Titik penting dalam kariernya terjadi ketika ia bergabung dengan Orkes Adella pada tahun 2019, yang turut mendorong popularitasnya semakin meningkat.

Namanya semakin melejit berkat aktivitasnya di platform digital, terutama YouTube.

Yeni Inka dikenal sering membawakan lagu-lagu berbahasa Jawa dengan tema patah hati yang menyentuh.

Banyak dari video yang diunggahnya berhasil meraih jutaan penonton dan mendapatkan respons positif dari penggemar.

Julukan “Ratu Ambyar Indonesia” pun melekat pada diri Yeni Inka, salah satunya karena sering membawakan lagu-lagu milik maestro campursari Didi Kempot.

Selain itu, ia juga kerap berkolaborasi dengan penyanyi populer, seperti Denny Caknan dan Farel Prayoga.

Meski dikenal sebagai penyanyi cover, yang terkadang menuai kritik dari sebagian orang, hal tersebut tidak menghentikan langkahnya.

Justru, konsistensinya dalam berkarya membuat kariernya terus berkembang dan semakin diterima luas oleh pecinta musik dangdut.

Di luar dunia musik, Yeni Inka juga memiliki prestasi lain. Ia pernah tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada tahun 2015, yang menunjukkan bahwa dirinya juga aktif dan berprestasi di bidang lain.

Kehidupan Pribadi Yeni Inka

Dalam kehidupan pribadinya, Yeni Inka dikenal sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan keluarga.

Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan memiliki seorang adik bernama Yessa Windika yang kini juga mengikuti jejaknya di dunia musik dangdut.

Yeni Inka telah menikah dengan seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia bernama Khrisna Sakti.

Pernikahan keduanya berlangsung pada 25 Oktober 2022 dengan nuansa adat Jawa yang kental.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri bernama Kylie Yumnaa Yhara Shakti yang lahir pada 17 September 2023.

Kehadiran sang buah hati menjadi kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Meski telah berstatus sebagai istri dan ibu, Yeni Inka tetap aktif menjalani profesinya sebagai penyanyi.

Ia mampu menyeimbangkan antara kehidupan keluarga dan karier, serta terus berkarya di industri musik dangdut Indonesia.

Fakta-Fakta Menarik Yeni Inka

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Yeni Inka:

Julukan populer : Dikenal sebagai “Ratu Ambyar Indonesia” karena kemampuannya membawakan lagu-lagu patah hati dengan penuh emosi.

: Dikenal sebagai “Ratu Ambyar Indonesia” karena kemampuannya membawakan lagu-lagu patah hati dengan penuh emosi. Awal karier sejak dini : Sudah terjun ke dunia seni sejak kecil sebagai sinden dalam pertunjukan barongan.

: Sudah terjun ke dunia seni sejak kecil sebagai sinden dalam pertunjukan barongan. Mulai manggung muda : Telah menerima tawaran tampil dari panggung ke panggung sejak usia sekitar 12 tahun.

: Telah menerima tawaran tampil dari panggung ke panggung sejak usia sekitar 12 tahun. Serius berkarier : Memutuskan fokus menjadi penyanyi dangdut secara profesional sejak usia 17 tahun.

: Memutuskan fokus menjadi penyanyi dangdut secara profesional sejak usia 17 tahun. Latar belakang keluarga seni : Tumbuh di lingkungan keluarga seniman tradisional yang bergerak di bidang barongan, ketoprak, hingga panggung hiburan.

: Tumbuh di lingkungan keluarga seniman tradisional yang bergerak di bidang barongan, ketoprak, hingga panggung hiburan. Prestasi non-musik: Pernah menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada tahun 2015.

Penghasilan Yeni Inka

Sebagai penyanyi dangdut koplo yang tengah berada di puncak popularitas, Yeni Inka diketahui memiliki sejumlah sumber penghasilan yang cukup beragam.

Pendapatan Yeni Inka berasal dari berbagai aktivitas di industri hiburan, seperti honor manggung di berbagai acara dan konser, kerja sama endorsement di media sosial, hingga kolaborasi musik dengan sejumlah musisi dan label.

Selain itu, salah satu sumber penghasilan yang cukup signifikan datang dari kanal YouTube miliknya, yaitu Yeni Inka Channel.

Berdasarkan data dari Social Blade, kanal YouTube tersebut telah memiliki lebih dari 1,1 juta subscriber dengan total penayangan mencapai sekitar 458 juta views sejak dibuat pada 25 September 2019, dengan ratusan video yang telah diunggah.

Dari performa tersebut, estimasi penghasilan bulanannya berada di kisaran US$3.2K atau sekitar Rp55 juta hingga US$50K atau sekitar Rp866 juta.

Sementara itu, estimasi pendapatan tahunannya diperkirakan mencapai US$39K atau sekitar Rp676 juta hingga US$628K atau sekitar Rp10,8 miliar.

Potret kebersamaan Yeni Inka dengan suami dan anaknya (Foto: Instagram / yeniinka)

Yeni Inka tampil cantik dalam sebuah pemotretan (Foto: Instagram / yeniinka)

Tampilan cantik Yeni Inka saat berada di atas panggung (Foto: Instagram / yeniinka)