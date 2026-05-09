Profil Zayyan XODIAC: Agama, Perjalanan Karier, Penghasilan, hingga Fakta Menarik

Ukuran Font Kecil Besar

Zayyan menjadi salah satu idol K-Pop asal Indonesia yang sukses menarik perhatian publik internasional.

Pemilik nama lengkap Muhammad Rifki Fahri Zayyan ini dikenal sebagai member boy group XODIAC di bawah naungan One Cool Jacso Entertainment.

Kehadiran Zayyan di industri K-Pop menjadi kebanggaan tersendiri bagi penggemar Indonesia karena dirinya berhasil debut di Korea Selatan setelah melalui perjalanan panjang dan penuh perjuangan.

Biodata Zayyan XODIAC

Nama lengkap : Muhammad Rifki Fahri Zayyan

: Muhammad Rifki Fahri Zayyan Nama panggung : Zayyan (자얀)

: Zayyan (자얀) Tempat, tanggal lahir : Tangerang, Banten, 23 Februari 2000

: Tangerang, Banten, 23 Februari 2000 Zodiak : Pisces

: Pisces MBTI : ISFP

: ISFP Agama : Islam

: Islam Tinggi badan : 173 cm

: 173 cm Posisi di grup : Vokalis, Penari

: Vokalis, Penari Grup : XODIAC

: XODIAC Perusahaan : One Cool Jacso Entertainment

: One Cool Jacso Entertainment Tanggal bergabung dengan XODIAC : 9 April 2023

: 9 April 2023 Tanggal debut : 25 April 2023

: 25 April 2023 Single debut : “Throw A Dice”

: “Throw A Dice” Media sosial : Instagram: @zayyanxodiac, YouTube: ZYYN

: Instagram: @zayyanxodiac, YouTube: ZYYN Profesi: Penyanyi, Idol K-Pop, Dancer

Perjalanan Karier Zayyan XODIAC

Zayyan merupakan idol K-Pop asal Indonesia yang berhasil mencuri perhatian publik setelah debut bersama XODIAC di bawah naungan One Cool Jacso Entertainment.

Pemilik nama lengkap Muhammad Rifki Fahri Zayyan ini lahir di Tangerang, Banten, pada 23 Februari 2000.

Ia diketahui memiliki darah Sunda dari sang ayah dan Palembang dari ibunya. Selain itu, Zayyan juga dikenal fasih berbahasa Indonesia, Inggris, dan Korea.

Perjalanan karier Zayyan menuju industri hiburan Korea Selatan terbilang tidak mudah.

Sebelum berhasil debut sebagai idol K-Pop, ia lebih dulu mencoba peruntungan melalui berbagai ajang pencarian bakat di Indonesia.

Nama Zayyan mulai dikenal publik saat mengikuti Rising Star Indonesia Musim Ketiga.

Dalam babak audisi ruangan yang tayang pada Desember 2018, ia sukses memukau para juri setelah membawakan lagu “Sunday Morning” milik Maroon 5.

Penampilannya kala itu berhasil mendapatkan empat vote “Yes” dari Judika, Rossa, Ariel NOAH, dan Yovie Widianto.

Zayyan kemudian melaju ke babak audisi langsung pada Januari 2019 dengan membawakan lagu “Topik Semalam” milik Kunto Aji.

Namun, langkahnya harus terhenti setelah hanya memperoleh satu vote “Yes”.

Meski gagal melanjutkan kompetisi, Zayyan tidak menyerah mengejar impiannya di dunia musik. Ia kembali mencoba peruntungan lewat Indonesian Idol Musim 10 pada tahun 2019.

Dalam audisi tersebut, Zayyan berhasil memperoleh Golden Ticket setelah membawakan lagu “Terlalu Lama Sendiri” milik Kunto Aji.

Ia juga sempat lolos di beberapa tahap eliminasi, termasuk babak acapella dan grup. Sayangnya, perjalanan Zayyan kembali terhenti di babak solo setelah menyanyikan lagu “Somewhere Over the Rainbow”.

Setelah mengikuti berbagai kompetisi tarik suara, Zayyan mulai aktif membangun popularitasnya melalui media sosial dan YouTube.

Lewat kanal pribadinya bernama ZYYN, ia rutin mengunggah cover lagu, baik solo maupun kolaborasi bersama kreator K-Pop Indonesia lainnya, seperti Nadafid.

Suara lembut, visual menarik, dan kemampuan bernyanyinya membuat Zayyan perlahan mulai dikenal di kalangan penggemar K-Pop Indonesia.

Ia juga sempat bergabung sebagai talent di CoppaMagzTV dan mendapatkan banyak respons positif dari penonton.

Pada tahun 2020, Zayyan memutuskan untuk serius mengejar mimpinya menjadi idol K-Pop dengan berangkat ke Korea Selatan. Di sana, ia menjalani masa trainee yang cukup panjang dan penuh tantangan.

Sebelum bergabung dengan One Cool Jacso Entertainment, Zayyan diketahui pernah menjalani pelatihan di beberapa perusahaan hiburan besar Korea Selatan, termasuk Kakao Entertainment dan SM Entertainment.

Selama masa trainee, Zayyan fokus mengasah kemampuan vokal, dance, bahasa Korea, hingga performa panggung.

Pada Oktober 2022, akun Instagram resmi OCJ Newbies memperkenalkan Zayyan sebagai salah satu trainee pra-debut.

Zayyan tampil bersama beberapa trainee lain seperti Jihan, Sangwoo, Wain, Guohao, dan Sing dalam konsep foto bernuansa seragam sekolah.

Setelah menjalani pelatihan intensif selama beberapa bulan, akhirnya pada 10 April 2023 Zayyan resmi diumumkan sebagai anggota ketujuh XODIAC.

Tidak lama kemudian, tepat pada 25 April 2023, Zayyan debut bersama XODIAC lewat single perdana berjudul “Throw A Dice”.

Lagu debut tersebut langsung menarik perhatian penggemar K-Pop internasional berkat konsep musiknya yang energik dan modern.

Debut Zayyan bersama XODIAC menjadi momen bersejarah karena dirinya berhasil menjadi salah satu idol pria asal Indonesia yang sukses debut di industri K-Pop Korea Selatan.

Dalam grup, Zayyan dipercaya menempati posisi vokalis dan penari. Ia dikenal memiliki suara lembut, kemampuan dance yang lincah, serta penampilan panggung yang stabil saat tampil live.

Setelah debut, Zayyan dan XODIAC mulai aktif tampil di berbagai program musik Korea Selatan, termasuk M Countdown pada 27 April 2023.

Selain aktif bersama grup, Zayyan juga tetap rutin berinteraksi dengan penggemar melalui Instagram dan YouTube pribadinya.

Kepribadiannya yang ramah, humoris, dan rendah hati membuat popularitasnya terus meningkat, terutama di kalangan penggemar K-Pop Indonesia.

Fakta-Fakta Menarik Zayyan XODIAC

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Zayyan:

Asal daerah : Zayyan berasal dari Tangerang, Banten, Indonesia dan memiliki darah Sunda dari pihak ayah serta Palembang dari pihak ibu.

: Zayyan berasal dari Tangerang, Banten, Indonesia dan memiliki darah Sunda dari pihak ayah serta Palembang dari pihak ibu. Karier K-Pop : Zayyan menjadi salah satu idol pria asal Indonesia yang berhasil debut di industri K-Pop Korea Selatan bersama XODIAC.

: Zayyan menjadi salah satu idol pria asal Indonesia yang berhasil debut di industri K-Pop Korea Selatan bersama XODIAC. Agensi : Ia tercatat sebagai idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan One Cool Jacso Entertainment.

: Ia tercatat sebagai idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan One Cool Jacso Entertainment. Ajang pencarian bakat : Sebelum debut di Korea Selatan, Zayyan pernah mengikuti Rising Star Indonesia Musim Ketiga dan Indonesian Idol Musim 10.

: Sebelum debut di Korea Selatan, Zayyan pernah mengikuti Rising Star Indonesia Musim Ketiga dan Indonesian Idol Musim 10. Makanan favorit : Zayyan menyukai ayam goreng Korea atau yangnyeom chicken serta nasi goreng khas Indonesia.

: Zayyan menyukai ayam goreng Korea atau yangnyeom chicken serta nasi goreng khas Indonesia. Nomor member: Dalam grup XODIAC, Zayyan memiliki nomor anggota 62000223.

Penghasilan Zayyan XODIAC

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang mengungkap total kekayaan maupun besaran penghasilan Zayyan selama berkarier bersama XODIAC.

Sebagai idol K-Pop yang masih aktif membangun popularitas di industri hiburan Korea Selatan, sumber pendapatan Zayyan diperkirakan berasal dari aktivitas grup, seperti penjualan album, penampilan di acara musik, konser, fan meeting, hingga berbagai promosi digital.

Selain aktivitas bersama grup, Zayyan juga memiliki kanal YouTube pribadi bernama ZYYN yang cukup aktif digunakan untuk mengunggah cover lagu dan berbagai konten hiburan lainnya.

Berdasarkan data dari Social Blade, kanal YouTube ZYYN saat ini memiliki sekitar 64 ribu subscribers dengan total lebih dari 3,2 juta penayangan dari 41 video sejak dibuat pada 20 November 2020.

Dari data estimasi tersebut, kanal YouTube milik Zayyan diperkirakan menghasilkan sekitar US$4-US$60 per bulan atau setara dengan Rp69 ribu-Rp1 juta, dengan kurs Rp17.329,76 per dolar AS (7/5/2026).

Sementara itu, estimasi pendapatan tahunannya berada di kisaran US$92-US$1,5 ribu atau sekitar Rp1,5 juta-Rp25,9 juta.

Kumpulan Foto-Foto Zayyan XODIAC

Potret Zayyan XODIAC yang tampan, lucu, dan imut (Foto: Instagram / zayyanxodiac)

Potret tampan Zayyan XODIAC (Foto: Instagram / zayyanxodiac)