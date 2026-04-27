Profil Zhang Ling He: Karier, Kontroversi, Daftar Drama, hingga Fakta Menarik

Senin, 27 April 2026 - 12:04 WIB

Senin, 27 April 2026 - 12:04 WIB

Zhang Ling He (张凌赫) adalah aktor muda asal Tiongkok yang lahir pada 30 Desember 1997 di Wuxi, Jiangsu.

Ia dikenal sebagai salah satu aktor populer berkat visualnya yang menawan serta kemampuan aktingnya yang berkembang pesat dalam berbagai drama Tiongkok (drachin) populer.

Biodata Zhang Ling He

Nama asli : Zhang Jia Wei

: Zhang Jia Wei Nama panggung : Zhang Ling He

: Zhang Ling He Tempat, tanggal lahir : Wuxi, Jiangsu, China, 30 Desember 1997

: Wuxi, Jiangsu, China, 30 Desember 1997 Zodiak : Capricorn

: Capricorn Pekerjaan : Aktor

: Aktor Pendidikan : Nanjing Normal University (Teknik Elektro)

: Nanjing Normal University (Teknik Elektro) Media sosial: @zhanglinghe__1230 (Instagram), 张凌赫z (Weibo)

Sejak awal debutnya, Zhang Ling He telah berhasil mencuri perhatian publik melalui pesona elegan dan pembawaan karakter yang kuat di layar.

Namanya pun semakin dikenal luas, tidak hanya di China tetapi juga secara internasional.

Bahkan, ia pernah mendapat sorotan dari media Prancis, Ouest-France, yang menyebutnya sebagai “superstar China yang mendominasi Prancis”.

Perjalanan Karier Zhang Ling He

Zhang Ling He memulai langkahnya di dunia hiburan pada 2019 setelah sebelumnya menempuh pendidikan di bidang teknik.

Keputusannya beralih ke dunia akting terbilang tidak biasa, mengingat ia memiliki latar belakang akademik sains dan sempat bercita-cita menjadi ilmuwan.

Namun, pertemuannya dengan seorang agen saat kuliah menjadi titik balik yang membawa Zhang Ling He masuk ke industri hiburan.

Debut aktingnya terjadi melalui drama Maiden Holmes (2020), di mana Zhang Ling He langsung dipercaya sebagai pemeran utama.

Peran ini menjadi pintu pembuka yang memperkenalkan dirinya ke publik dan menunjukkan potensinya sebagai aktor muda yang menjanjikan.

Di tahun yang sama, Zhang Ling He juga tampil dalam Sparkle Love (2020), memperkuat langkah awalnya di industri drama Tiongkok.

Memasuki tahun 2021, karier Zhang Ling He mulai berkembang pesat dengan keterlibatan dalam beberapa proyek, seperti Love Crossed, Flourish in Time, dan Refinement of Faith.

Tak hanya berakting, ia juga menunjukkan sisi musikalnya dengan membawakan soundtrack berjudul “It’s Love” untuk drama Love Crossed.

Popularitas Zhang Ling He melonjak signifikan setelah tampil dalam drama fantasi Love Between Fairy and Devil (2022).

Meski bukan pemeran utama, karakter Chang Heng yang ia perankan berhasil mencuri perhatian dan meninggalkan kesan kuat bagi penonton.

Kesuksesan tersebut berlanjut pada 2023, di mana Zhang Ling He tampil dalam sejumlah drama besar seperti My Journey to You, Story of Kunning Palace, Tiger and Crane, dan Love You Seven Times.

Perannya dalam berbagai genre, mulai dari drama China fantasi hingga politik, menunjukkan fleksibilitas dan perkembangan kemampuan aktingnya.

Tak hanya di layar kaca, Zhang Ling He juga aktif di dunia hiburan lainnya. Ia kerap menjadi bintang tamu di variety show populer, seperti Happy Camp (2021), Running Man Season 7 (2023), dan Let’s Start Reasoning Season 2 (2024).

Selain itu, ia juga merilis lagu “Light in the Dark” (2023) bersama Jiang Long dan Chen You Wei untuk drama Tiger and Crane.

Memasuki 2024, Zhang Ling He terus memperluas portofolionya melalui proyek, seperti Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact, The Princess Royal, dan Love’s Rebellion.

Bahkan, dalam proyek terbaru, seperti Pursuit of Jade, Zhang Ling He dipercaya memerankan karakter kompleks yang sarat emosi, memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor muda paling potensial di industri drama China.

Kontroversi Zhang Ling He

Di balik popularitasnya, Zhang Ling He juga sempat terseret dalam kontroversi yang menjadi sorotan publik.

Pada Maret 2026, saat tampil dalam variety show Hello Saturday, Zhang Ling He melontarkan komentar mengenai sebuah gambar yang dianggap menyinggung oleh sebagian penonton.

Pernyataannya yang mengaitkan hasil gambar tersebut dengan seseorang dari Asia Tenggara memicu reaksi negatif, terutama dari penggemar di kawasan tersebut.

Banyak yang menilai ucapannya kurang sensitif dan berpotensi menyinggung stereotip tertentu.

Menanggapi polemik yang berkembang, Zhang Ling He kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial pada 10 Maret 2026.

Meski klarifikasi telah diberikan, kontroversi ini tetap meninggalkan catatan dalam perjalanan kariernya, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian figur publik dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.

Fakta-Fakta Menarik Zhang Ling He

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Zhang Ling He:

Latar pendidikan : Memiliki latar belakang akademik di bidang teknik elektro dari Nanjing Normal University, yang cukup berbeda dari dunia seni peran.

: Memiliki latar belakang akademik di bidang teknik elektro dari Nanjing Normal University, yang cukup berbeda dari dunia seni peran. Cita-cita masa kecil : Sejak kecil bercita-cita menjadi ilmuwan dan berkontribusi di bidang sains sebelum akhirnya beralih ke dunia hiburan.

: Sejak kecil bercita-cita menjadi ilmuwan dan berkontribusi di bidang sains sebelum akhirnya beralih ke dunia hiburan. Debut menjanjikan : Langsung dipercaya sebagai pemeran utama sejak awal kariernya melalui drama Maiden Holmes (2020).

: Langsung dipercaya sebagai pemeran utama sejak awal kariernya melalui drama Maiden Holmes (2020). Postur menonjol: Memiliki tinggi badan sekitar 188 cm yang membuatnya mudah dikenali di layar kaca.

Daftar Drama Zhang Ling He

Berikut adalah deretan drama yang dibintangi oleh Zhang Ling He:

Maiden Holmes (2020)

Sparkle Love (2020)

Love Crossed (2021)

Flourish in Time (2021)

Refinement of Faith (2021)

Love Between Fairy and Devil (2022)

My Journey to You (2023)

Story of Kunning Palace (2023)

Tiger and Crane (2023)

Bright Eyes in the Dark (2023)

Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact (2024)

The Princess Royal (2024)

Love’s Rebellion (2024)

The Best Thing (2025)

Our Generation (2025)

Pursuit of Jade (2026)

Overdo (2026)

The Road to Glory (TBA)

Eternal Faith (TBA)

Penghargaan Zhang Ling He

Tidak hanya populer, Zhang Ling He juga telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi, di antaranya:

New Actor of the Year - Golden Bone Network Film and Television Festival (2021)

Improved Actor of the Year - Weibo Night (2022)

Drama Unit Youth Lead Actor - iQIYI Scream Night (2023)

Breaking Actor of the Year - Weibo Night (2023)

Potret Zhang Ling He dalam karkater di drama China berjudul Pursuit of Jade (Foto: Instagram / zhanglinghe__1230)

Zhang Ling He tampil lucu dan menggemaskan (Foto: Instagram / zhanglinghe__1230)

Zhang Ling He ber-swa foto dengan kameranya (Foto: Instagram / zhanglinghe__1230)