Mengenal Kevin Osmond, Pengusaha Sukses Suami Grace Natalie

Kevin Osmond adalah seorang web entrepreneur yang telah lama berkecimpung di industri digital dan startup.

Berawal dari hobi coding sejak muda, pria kelahiran Oktober 1982 ini berhasil membangun berbagai perusahaan digital dan terlibat dalam pengembangan sejumlah startup ternama di Indonesia.

Beberapa bisnis dan startup terkenal yang pernah dikembangkannya adalah Aitindo, Tiket.com, dan Printereous.

Sekilas Tentang Kevin Osmond

Kevin Osmond adalah suami dari Grace Natalie dan seorang web entrepreneur yang membangun sejumlah startup ternama di Indonesia.

Pria lulusan Ilmu Komputer di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2005 ini, memang sudah lama memiliki ketertarikan dalam dunia digital, khususnya dalam bidang desain dan membangun website.

Ia mengawali karier sebagai staff IT di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Prancis yang bertugas memperbaiki jaringan internet, perbaikan printer, membuat website, hingga desain brosur.

Web Entrepreneur Ternama

Pada 2006, Kevin Osmond membuat keputusan besar di dalam hidupnya. Alih-alih bertahan menjadi seorang karyawan, ia memilih membangun usaha sendiri dan mendirikan Aitindo, bermodalkan Rp10 juta.

Aitindo adalah perusahaan teknologi dan digital agency yang melayani berbagai perusahaan besar seperti perbankan dalam pembuatan perencanaan strategis hingga optimasi digital.

Kevin Osmond merintis perusahaan itu hingga tahun 2012 dan melanjutkan perjalanan baru dengan mendirikan Bouncity bersama tiga temannya.

Bouncity sendiri adalah aplikasi peta yang fitur dan fungsinya mirip seperti Foursquare, tapi punya fitur tambahan untuk bermain game.

Satu tahun kemudian, perusahaan itu diakuisisi oleh Qeon dan Kevin bergabung dengan teman-temannya untuk merintis platform pemesanan tiket digital bernama Tiket.com.

Setelah satu tahun di tiket.com, Kevin Osmond kembali menjalin kerja sama dengan rekanan di Aitindo untuk membangun website media online, Femina pada 2010.

Dalam proyek ini, Kevin berkontribusi selama 3 tahun untuk mengembangkan Fimela. Di waktu yang bersamaan, ia juga mengembangkan Weekend Inc, perusahaan yang membuat website seperti usaha yang dirintisnya sebelumnya, Aitindo.

Dua tahun kemudian, Kevin mengundurkan diri dari jabatannya di Weekend Inc dan membangun startup baru, yaitu Printerous pada Januari 2015.

Printerous adalah platform penyedia layanan untuk mengedit dan mencetak foto dalam bentuk kanvas, album stiker, dan masih banyak lainnya.

Di perusahaan ini, Kevin bertahan selama 10 tahun hingga Maret 2025.

Pada 2022, Kevin membangun startup lifestyle bernama Horego, yang fokus utama usahanya adalah memberikan rekomendasi tempat makanan dan minuman kepada penggunanya.

Fakta Menarik Kevin Osmond

Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Kevin Osmond yang harus diketahui:

1. Hobi Olahraga Basket

Sejak duduk di bangku kelas lima sekolah dasar, Kevin Osmond sudah jatuh cinta dengan olahraga bola basket.

Bukan hanya sekadar hobi, ia menekuni olahraga ini dengan sangat serius. Bahkan ia pernah berpartisipasi dalam Turnamen Bola Basket Veteran ASEAN Tahunan.

2. Tidak Punya Latar Belakang Bisnis

Dikenal sebagai web entrepreneur, rupanya Kevin Osmond sendiri tidak memiliki latar belakang bisnis, baik dalam segi pendidikan maupun latar belakang keluarga.

Kevin mengaku bahwa ia pertama kali terjun ke dunia bisnis karena panggilan jiwa.

Ia memanfaatkan keterampilannya di bidang teknik informatika untuk membangun usaha yang bergerak di sektor digital.

Dengan modal seadanya, ia berhasil membangun bisnis digital yang bermanfaat bagi banyak masyarakat.

3. Prioritas Keluarga

Di luar kesibukannya sebagai seorang pengusaha, Kevin Osmond berusaha menyempatkan diri untuk menyisihkan waktu bersama keluarga, baik setelah jam kerja atau di akhir pekan.

Menurutnya, kesuksesan bukan hanya apa yang dilihat dari angka, melainkan dampak bagi orang lain, khususnya dari yang terdekat, seperti keluarga, teman, keluarga, mitra bisnis, dan pelanggan.