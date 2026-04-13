Profil Dinan Fajrina: Pekerjaan, Kehidupan Pribadi, hingga Kontroversi

Dinan Fajrina dikenal publik sebagai selebgram sekaligus istri dari Doni Salmanan, sosok yang sempat dijuluki “Crazy Rich Bandung” dan tersandung kasus investasi binary option Quotex hingga harus menjalani masa tahanan.

Ia juga dikenal sebagai istri yang setia mendampingi suaminya dalam berbagai kondisi, termasuk selama masa tahanan.

Nama Dinan kembali menjadi sorotan setelah ia menjemput Doni Salmanan yang bebas bersyarat pada awal April 2026.

Sejak saat itu, keduanya kembali aktif membagikan aktivitas bersama di media sosial, yang kembali menarik perhatian warganet.

Biodata Dinan Fajrina

Nama lengkap : Dinan Fajrina Fauzan

: Dinan Fajrina Fauzan Nama panggilan : Dinan

: Dinan Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Mei 1998

: Bandung, 20 Mei 1998 Zodiak : Taurus

: Taurus Agama : Islam

: Islam Saudara : Jihan (adik perempuan), Jule (adik laki-laki)

: Jihan (adik perempuan), Jule (adik laki-laki) Pasangan : Doni Salmanan (menikah 14 Desember 2021)

: Doni Salmanan (menikah 14 Desember 2021) Pendidikan : Universitas Widyatama

: Universitas Widyatama Media sosial : @dinanfajrina (Instagram & TikTok)

: @dinanfajrina (Instagram & TikTok) Pekerjaan: Selebgram, YouTuber, pebisnis

Pekerjaan dan Karier Dinan Fajrina

Dinan Fajrina memulai langkahnya di dunia digital sejak tahun 2017 melalui Instagram. Awalnya, ia aktif membagikan konten ringan seperti gaya busana, potongan film favorit, buku yang sedang dibaca, hingga aktivitas sehari-hari.

Konsistensinya membuat namanya perlahan dikenal sebagai selebgram dengan gaya yang khas dan elegan.

Seiring berkembangnya platform digital, Dinan Fajrina juga merambah TikTok dan semakin aktif membangun personal branding sebagai influencer lifestyle.

Ia kerap membagikan konten fashion, tutorial makeup, hingga momen kesehariannya bersama orang terdekat.

Tak hanya itu, Dinan juga terlibat dalam pengelolaan kanal YouTube bersama Doni Salmanan.

Channel tersebut telah memiliki sekitar 2 juta subscriber dengan total penayangan mencapai ratusan juta views.

Kontennya pun beragam, mulai dari kehidupan sehari-hari, belanja kebutuhan rumah tangga, hingga aksi berbagi kepada masyarakat.

Di balik aktivitas digitalnya, Dinan Fajrina juga memiliki latar belakang pendidikan yang aktif.

Ia merupakan lulusan Universitas Widyatama dan menyelesaikan studinya pada tahun 2020.

Selama kuliah, ia dikenal aktif dalam organisasi, termasuk menjadi Widyatama Student Ambassador 2018 yang bertugas memperkenalkan kampus ke masyarakat luas.

Kehidupan Pribadi dan Keluarga Dinan Fajrina

Dinan Fajrina lahir di Bandung pada 20 Mei 1998 dan berasal dari keluarga berdarah Sunda. Ia memiliki dua adik, yaitu Jihan dan Jule, yang cukup dekat dengannya.

Meski tidak sering membagikan momen keluarga, beberapa unggahan menunjukkan hubungan hangat dan penuh kasih di antara mereka.

Kisah cintanya dengan Doni Salmanan juga menjadi perhatian publik. Keduanya pertama kali berkenalan melalui Instagram pada Oktober 2021.

Menariknya, dalam waktu singkat Doni langsung menunjukkan keseriusannya dengan datang ke rumah Dinan untuk bertemu keluarga dan menyampaikan niat menikah.

Setelah melalui proses taaruf selama kurang lebih dua bulan, mereka resmi menikah pada 14 Desember 2021.

Pernikahan tersebut menjadi sorotan karena prosesnya yang cepat namun penuh keseriusan.

Mahar yang diberikan pun cukup fantastis, berupa berlian seberat 4,666 gram dan uang sebesar US$15.000.

Hubungan mereka juga diwarnai momen romantis, salah satunya ketika Doni Salmanan merilis lagu berjudul Hari Indah Tak Berujung yang dipersembahkan khusus untuk Dinan Fajrina.

Kontroversi dan Sorotan Publik Dinan Fajrina

Nama Doni Salmanan kembali menjadi sorotan setelah bebas bersyarat pada April 2026 usai menjalani hukuman dalam kasus penipuan investasi binary option Quotex.

Ia diketahui keluar dari lapas lebih awal setelah memenuhi sejumlah persyaratan, seperti mendapatkan remisi selama masa tahanan, berkelakuan baik, melunasi denda Rp1 miliar, serta memenuhi ketentuan administratif yang berlaku.

Meski telah bebas, statusnya masih dalam pembebasan bersyarat dan wajib lapor hingga beberapa tahun ke depan.

Kebebasannya disambut oleh Dinan Fajrina, yang kemudian kembali aktif membagikan kebersamaan mereka di media sosial.

Namun, perhatian publik tidak berhenti di situ. Meski sebelumnya disebut telah dimiskinkan karena seluruh aset disita negara, gaya hidup mereka dinilai masih terlihat mewah.

Hal ini memicu berbagai spekulasi dari warganet terkait sumber keuangan mereka saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Dinan Fajrina memberikan klarifikasi tegas bahwa aset lama memang telah disita dan tidak lagi dimiliki.

Ia juga menegaskan bahwa penghasilan mereka kini berasal dari usaha yang dijalankannya, yaitu bisnis fashion berupa penjualan hijab online yang telah dirintis sejak lama.

Bisnis tersebut bahkan disebut cukup sukses dan menjadi penopang utama keuangan keluarga.

Setelah bebas, Doni pun terlihat ikut membantu dengan berjualan melalui live streaming, menunjukkan bahwa mereka mulai membangun kembali kehidupan dari awal.

Salah satu momen yang sempat viral adalah ketika Doni terlihat membawa tas branded Louis Vuitton. Hal ini sempat memicu kontroversi, mengingat sebelumnya aset-aset mewahnya telah disita.

Dinan Fajrina pun langsung memberikan penjelasan bahwa tas tersebut merupakan hadiah darinya yang dibeli pada tahun 2025 sebagai kado setelah suaminya bebas. Ia bahkan menunjukkan bukti pembelian untuk menghindari kesalahpahaman publik.

Fakta-Fakta Menarik Dinan Fajrina

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Dinan Fajrina:

Bisnis, Penghasilan, dan Kekayaan Dinan Fajrina

Secara umum, tidak ada data pasti yang mengungkap total kekayaan Dinan Fajrina.

Namun, dari berbagai sumber, ia diketahui memiliki beberapa aliran pendapatan, mulai dari endorsement dan kerja sama brand, aktivitas di media sosial, hingga bisnis fashion yang dijalankannya secara mandiri.

Menariknya, salah satu sumber penghasilan lain datang dari kanal YouTube yang ia kelola bersama suaminya.

Meski sempat tidak aktif selama kurang lebih empat tahun, channel tersebut masih menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan data Social Blade, kanal tersebut memiliki sekitar 2 juta subscriber dengan total lebih dari 102 juta views dari 130 video sejak dibuat pada 3 November 2019.

Dari sisi estimasi penghasilan, channel tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar US$12-US$194 per bulan atau setara dengan sekitar Rp205 ribu hingga Rp3,3 juta.

Sementara dalam setahun, pendapatannya bisa mencapai US$180-US$2.900 atau sekitar Rp3 juta hingga Rp49,5 juta (dengan kurs Rp17.089,30 per 11 April 2026).

