Profil Don Papank, Mantan Presenter TV yang Terjun ke Industri Motor Listrik

Jumat, 17 April 2026 - 08:30 WIB

Presenter televisi Agung Pamungkas atau yang lebih dikenal sebagai Don Papank, pernah menemani masyarakat Indonesia dalam berbagai program televisi ternama.

Lama tidak terdengar lagi kabarnya, ia kini menjadi pengusaha di industri otomotif.

Melalui perusahaannya, Tangkas Motor Listrik, Don Papank ikut meramaikan pasar kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Biodata Don Papank

Nama lengkap : Agung Pamungkas

Nama panggilan : Don Papank

Tempat, tanggal lahir : Solo, Jawa Tengah, 23 April 1976

Zodiak : Taurus

Pendidikan : Universitas Pancasila

Pekerjaan: Presenter Televisi, Pengusaha

Jauh sebelum terjun ke dunia usaha, Agung Pamungkas alias Don Papank, lebih dikenal sebagai presenter televisi.

Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Pancasila ini memulai perjalanan kariernya dari ruang siaran radio, tempat di mana ia membangun kariernya melalui keterampilan komunikasinya.

Cara komunikasi dan suaranya yang begitu merdu di telinga, membuka jalannya untuk masuk ke dunia layar kaca.

Sejak saat itu, Don Papank dipercaya membawakan sejumlah program televisi ternama.

Terjun ke Dunia Bisnis dan Mendirikan Tangkas Motor Listrik

Pada awal tahun 2022, Don Papank resmi terjun ke dunia bisnis, tepatnya di industri otomotif, dengan mendirikan Tangkas Motor Listrik.

Sesuai dengan namanya, Tangkas Motor Listrik hadir sebagai perusahaan otomotif yang menghadirkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan.

Melansir dari website resminya, Don Papank menyandang status sebagai Founder sekaligus CEO Tangkas Motor Listrik.

Produk yang ditawarkan berupa kendaraan roda dua berbasis listrik, seperti Tangkas E6 Box (Rp17,5 juta), Tangkas V8 Max (Rp16,6 juta), dan Tangkas X7 New (Rp25,3 juta).

Aktif di Berbagai Organisasi

Di luar kesibukannya sebagai presenter, Don Papank yang memiliki usaha di bidang otomotif, turut menyempatkan diri bergabung ke sejumlah organisasi untuk memperluas jaringannya.

Ia mengikuti organisasi ternama seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Di organisasi ini, Don Papank pernah dipercaya sebagai Wakomtap Kadin Indonesia di bidang motor listrik.

Kabar terbaru, Don Papank diangkat menjadi Waketum DPP Pengusaha Bela Bangsa (PBB) periode 2025-2030.