Profil I Nyoman Nuarta, Seniman di Balik Megahnya Istana Garuda IKN

Rabu, 22 April 2026 - 05:30 WIB

Rabu, 22 April 2026 - 05:30 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

I Nyoman Nuarta dikenal sebagai maestro seni patung kontemporer Indonesia yang karya-karya monumentalnya dapat ditemui di berbagai penjuru nusantara.

Namanya menjadi pusat perhatian dunia setelah dipercaya sebagai perancang Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memadukan filosofi Burung Garuda dengan arsitektur modern dalam skala yang megah.

Biodata I Nyoman Nuarta

Nama lengkap : I Nyoman Nuarta

: I Nyoman Nuarta Nama panggilan : Nyoman Nuarta

: Nyoman Nuarta Tempat, tanggal lahir : Tabanan, Bali, 14 November 1951

: Tabanan, Bali, 14 November 1951 Zodiak : Scorpio

: Scorpio Orang tua : Wirjamidjana dan Samudra

: Wirjamidjana dan Samudra Anak-anak : Tania dan Tasya

: Tania dan Tasya Media sosial : @nyoman_nuarta (Instagram)

: @nyoman_nuarta (Instagram) Pendidikan : Institut Teknologi Bandung

Pekerjaan: Seniman

I Nyoman Nuarta adalah putra keenam dari sembilan bersaudara dari pasangan Wirjamidjana dan Samudra.

Keterampilan memahatnya didapatkan dari sang paman, Ketut Dharma Susila, yang senantiasa mendidiknya sejak kecil.

Saat menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), I Nyoman sempat belajar pendidikan seni lukis selama 2 tahun.

Namun, karena keterampilan melukisnya dirasa kurang, Nuarta memutuskan pindah jurusan ke seni patung di universitas yang sama.

Minatnya pada seni patung tumbuh saat ia melihat patung modern di tanah kelahirannya.

Sejak memilih pindah jurusan, Nuarta memutuskan untuk menenggelamkan dirinya pada dunia seni patung.

Bahkan di waktu libur kuliah saja, ia menggunakan waktunya untuk belajar memahat dan mematung di studio kampus.

Agar keterampilannya terus terasah, Nuarta turut mengikuti berbagai perlombaan seni.

Salah satu prestasi terbesarnya adalah ketika ia memenangkan perlombaan pembuatan patung proklamator pada tahun 1979.

Patung yang dibuatnya itu adalah Patung Proklamator Republik Indonesia atau Tugu Proklamasi yang bisa kita lihat di rumah kediaman Sukarno di Jl. Proklamasi (dulu Jl. Pegangsaan Timur Nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat.

Karya patungnya yang mengesankan itu melambungkan nama Nuarta hingga ia masuk dalam jajaran pematung terkenal tanah air.

Karya terakhirnya yang paling disorot adalah desain sayap garuda berukuran 230 meter yang menghiasi bagian atap Istana Garuda yang ada di Ibu Kota Negara (IKN).

Karya Terkenal I Nyoman Nuarta

Selain Tugu Proklamasi dan desain Istana Garuda, masih ada banyak lagi karya-karya monumental Nyoman Nuarta yang terkenal di kancah nasional hingga internasional, yaitu:

1. Jalesveva Jayamahe

Jalesveva Jayamahe adalah sebuah monumen megah yang menggambarkan perwira yang tengah berdiri tegak di atas kapal yang bisa kita lihat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Nama Jalesveva Jayamahe sendiri memiliki arti “Di Laut Kita Jaya” yang merupakan semboyan dari TNI Angkatan Laut.

Patung Jalesveva Jayamahe diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Desember 1996.

2. Patung Zapin Pekanbaru

Patung Zapin Pekanbaru menggambarkan dua orang yang sedang menari Zapin dengan mengenakan pakaian tradisional yang khas.

Monumen yang berdiri megah di depan Kantor Gubernur Riau ini sekarang menjadi simbol dan atraksi wisata kota Pekanbaru.

3. Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK)

Patung GWK merupakan salah satu karya termegah yang dibuat oleh I Nyoman Nuarta yang mencetak rekor sebagai patung tembaga terbesar di dunia dan patung tertinggi ke-4 di dunia (mengalahkan tinggi Patung Liberty yang hanya 93 meter).

Patung yang memiliki tinggi 121 meter dengan lebar sayap Garuda 64 meter ini menampilkan sosok Dewa Wisnu yang sedang menunggangi Burung Garuda.

Dibuat dari campuran tembaga, baja, dan kuningan dengan total berat mencapai 4.000 ton, patung ini membutuhkan proses pembuatan yang sangat panjang, yakni 28 tahun.

Pada akhirnya, patung ini selesai dibangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 22 September 2018.

4. Patung Arjuna Wijaya

Patung Arjuna Wijaya atau lebih akrab disebut Patung Kuda yang terletak di kawasan MH Thamrin adalah karya milik I Nyoman Nuarta.

Patung yang sudah berdiri sejak 1987 ini menggambarkan sosok Arjuna yang tengah menaiki kereta perang dengan Krishna sebagai sais yang mengendalikan delapan ekor kuda.

5. Monumen Fatmawati Soekarno

Patung yang berdiri megah di Simpang Lima Ratu Samban, Bengkulu, adalah monumen Fatmawati Soekarno yang dibuat oleh I Nyoman Nuarta.

Monumen yang menjadi ikon Kota Bengkulu ini menggambarkan sosok Fatmawati yang tengah menjahit Saka Merah Putih.

6. Patung Alun-Alun Kuala Kencana

Patung Alun-Alun Kuala Kencana menampilkan simbol persatuan dan kekayaan budaya Papua yang berdiri megah di Distrik Mimika, Papua Tengah.

Selain menjadi penghias, monumen ini juga menjadi ikon kebanggaan bagi kota modern pertama di tengah belantara Papua.

7. Istana Garuda IKN

I Nyoman Nuarta adalah salah satu arsitek yang terlibat dalam pembangunan IKN.

Dalam proyek ini, ia menggunakan konsep “archsculpt”, yang memadukan fungsi gedung pemerintahan dengan estetika patung raksasa berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap.

Penggunaan bilah tembaga pada fasad bagunannya bukan sekadar hiasan biasa, melainkan elemen fungsional untuk sirkulasi udara dan peneduh alami yang ramah lingkungan.

8. Tugu Proklamasi

Patung yang terletak di Lapangan Proklamasi, Jakarta, merupakan salah satu karya monumental I Nyoman Nuarta yang menggambarkan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dengan patung Soekarno dan Hatta berdiri berdampingan.

9. Patung Soekarno

Patung Soekarno yang dibuat untuk menghormati dan mengenang peran dan jasa Soekarno.

Pose Soekarno dalam posisi duduk dipilih setelah mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang rawan gempa, sehingga patung ini diharapkan lebih stabil dan minim kerusakan.

10. Monumen Perjuangan Rakyat Bali

Karya monumental yang terletak di Renon, Denpasar, Bali, dibuat untuk menghormati perjuangan dan keberanian rakyat Bali dalam melawan penjajahan.

Selain sebagai pengingat sejarah, patung ini menjadi salah satu atraksi wisata yang wajib dikunjungi selama berlibur di Bali.

Prestasi dan Penghargaan I Nyoman Nuarta

Berkat kontribusi dan karya-karyanya yang monumental, beliau dianugerahi berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya:

Padma Shri oleh Pemerintah India (2 April 2018)

Knight of the Order of Arts and Letters oleh Pemerintah Prancis (3 November 2021)

Bintang Budaya Parama Dharma oleh Pemerintah Indonesia (25 Agustus 2025)

Kumpulan Foto-Foto I Nyoman Nuarta

I Nyoman Nuarta bersama Fadli Zon di NuArt Sculpture Park (Foto: Instagram / nyoman_nuarta)

I Nyoman Nuarta dan keluarga berfoto di depan gedung IKN (Foto: Instagram / nyoman_nuarta)