Merintis Karier dari Bawah, Ini Profil John Ternus CEO Baru Apple

Apple mengumumkan rencana pergantian CEO Tim Cook dengan John Ternus, Senior Vice President Hardware Engineering.

John Ternus sendiri adalah seorang veteran yang merintis karier selama 25 tahun lamanya di Apple.

Dengan pengalaman panjang, menjadikan John Ternus sebagai salah satu kandidat terkuat sebagai CEO Apple di masa depan.

John Ternus sendiri akan resmi menggantikan posisi Tim Cook sebagai CEO per 1 September 2026.

Biodata John Ternus

Nama lengkap : John Ternus

: John Ternus Tempat, tanggal lahir : 1975/1976

: 1975/1976 Pendidikan : University of Pennsylvania

: University of Pennsylvania Pekerjaan: Engineer, CEO Apple

Perjalanan Karier John Ternus hingga Diangkat Sebagai CEO Apple

Mengutip dari berbagai sumber, John Ternus lahir di Amerika Serikat sekitar tahun 1975 atau 1976.

Ia menempuh pendidikan di University of Pennsylvania dan meraih gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Mesin pada 1997.

Kemudian ia merintis karier sebagai mechanical engineer di Virtual Research Systems selama empat tahun, lalu pindah ke Apple dan bekerja di tim desain produk pada tahun 2001.

Sejak saat itu, John Ternus menjadi saksi Apple berkembang dari bawah hingga menjadi brand teknologi terkemuka di dunia seperti sekarang.

Selain menyaksikan peristiwa-peristiwa penting, ia juga salah satu tokoh kunci yang berhasil membuat produk-produk Apple disukai seperti sekarang.

Berkat kinerjanya yang begitu mengesankan, John Ternus diangkat sebagai Vice President bidang teknik perangkat keras pada tahun 2013.

Kariernya terus meroket hingga ia dipromosikan ke tim eksekutif sebagai Wakil Presiden Senior bidang teknik perangkat keras pada tahun 2021 dan CEO Apple untuk menggantikan Tim Cook.

Inovasi dan Pencapaian John Ternus di Apple

Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah sejumlah karya dan inovasi milik John Ternus selama berkarier di Apple:

1. Apple Silicon

Sebagai pemimpin tertinggi di bidang Hardware Engineering, John Ternus memegang peran krusial dalam keberhasilan transisi bersejarah dari prosesor Intel ke Apple Silicon.

Hasil dari pengembangan chip buatan mandiri ini, Ternus dinilai berhasil mengembalikan kejayaan Mac di pasar komputer global.

2. Apple Vision Pro

Karya Apple Vision Pro yang dikembangkan oleh John Ternus dan tim dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesarnya.

Meski tidak terlalu sukses di pasar, dari sisi perangkat lunak dan desain, Apple Vision Pro sangat menarik untuk dipelajari dan berpotensi berkembang di masa depan.

3. MacBook Neo

Salah satu pencapaian terbesar dari John Ternus adalah peluncuran MacBook Neo yang disebut sebagai sebuah “masterclass” karena Ternus bisa menciptakan produk yang mewah, tetapi kompetitif secara harga.

4. Blue Print Foldable iPhone

Dari sekian banyak proyek rahasia yang dikembangkan, Foldable iPhone atau iPhone Lipat diprediksi akan menjadi simbol dari era kepemimpinan John Ternus sebagai CEO.