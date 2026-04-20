Profil Uan Juicy Luicy: Agama, Perajalanan Karier, Penghargaan, hingga Fakta Menarik

Julian Kaisar, yang lebih akrab disapa Uan, adalah seorang penyanyi, musisi, dan penulis lagu asal Bandung yang dikenal luas sebagai vokalis utama dari grup musik pop Juicy Luicy.

Uan merupakan salah satu pendiri Juicy Luicy bersama adiknya, Denis Ligia, pada tahun 2010.

Ia dikenal memiliki suara khas yang emosional, serta kepribadian yang humoris dan rendah hati (humble), terutama terlihat dalam interaksinya di media sosial.

Biodata Uan Juicy Luicy

Nama lengkap : Julian Kaisar

: Julian Kaisar Nama panggung : Uan

: Uan Tempat, tanggal lahir : Bandung, Jawa Barat, 4 Juli 1991

: Bandung, Jawa Barat, 4 Juli 1991 Zodiak : Cancer

: Cancer Agama : Islam

: Islam Orang tua : Ayah gitaris, ibu penyanyi

: Ayah gitaris, ibu penyanyi Media sosial : @uan.kaisar (Instagram dan TikTok)

: @uan.kaisar (Instagram dan TikTok) Pekerjaan : Musisi, Penyanyi, Penulis Lagu

: Musisi, Penyanyi, Penulis Lagu Grup musik: Juicy Luicy

Perjalanan Karier Uan Juicy Luicy

Sejak kecil, Julian Kaisar sudah akrab dengan dunia musik. Tumbuh di keluarga musisi, ia mulai belajar memainkan gitar dan piano sejak usia dini.

Ketertarikan ini kemudian berkembang menjadi passion yang serius hingga membawanya menekuni dunia musik secara profesional.

Langkah awal perjalanan karier Uan dimulai saat ia bersekolah di SMA Negeri 3 Bandung. Di masa inilah ia bertemu dengan Denis Ligia, yang kemudian menjadi rekan bermusik sekaligus partner penting dalam perjalanan kariernya.

Keduanya sering menghabiskan waktu dengan bermain musik bersama, membuat cover lagu, hingga mengikuti berbagai kompetisi dan festival, yang semakin mengasah kemampuan mereka.

Dari kedekatan dan kesamaan visi tersebut, lahirlah grup musik Juicy Luicy. Pada 4 April 2010, Uan bersama Denis Ligia dan Bisma Karisma resmi membentuk band ini.

Meski sempat berjalan bertiga, formasi awal tersebut tidak bertahan lama setelah Bisma memutuskan keluar dari grup.

Seiring waktu, Juicy Luicy berkembang dengan formasi baru yang terdiri dari lima personel, yaitu Uan sebagai vokalis, Denis Ligia di gitar, Zamzam Y.M. pada saksofon dan gitar akustik, Dwi Nugroho sebagai drummer, serta Bina Bagja sebagai bassist.

Perjalanan Juicy Luicy menuju popularitas tidak terjadi secara instan. Mereka merilis single debut “Aku Cinta Dia yang Cinta Pacarnya” pada 2015, yang menjadi langkah awal memperkenalkan warna musik mereka ke publik.

Nama Juicy Luicy mulai mendapat perhatian lebih luas setelah merilis “Terlalu Tinggi” pada tahun 2016.

Puncak popularitas mereka semakin terlihat saat lagu “Lantas” yang dirilis pada 2020 sukses besar dan banyak digunakan di berbagai platform digital. Di tahun yang sama, mereka juga merilis album perdana bertajuk “Sentimental” yang mendapat sambutan positif dari penikmat musik Indonesia.

Kesuksesan tersebut berlanjut melalui album kedua “Nonfiksi”, yang tidak hanya berisi lagu-lagu baru, tetapi juga menggabungkan beberapa single populer mereka sebelumnya.

Album ini menjadi titik penting dalam karier Juicy Luicy karena berhasil membawa mereka menduduki posisi puncak Top Artist Indonesia.

Bahkan, “Nonfiksi” juga mencatat pencapaian global dengan masuk ke dalam Top Albums Debut Global dan menempati posisi ke-5, sekaligus menjadi album nomor satu di Indonesia pada periode akhir Juni hingga awal Juli 2024.

Sebagai vokalis, Uan tidak hanya berperan sebagai penyanyi, tetapi juga aktif dalam proses kreatif penulisan lagu.

Ia dikenal mampu menuangkan emosi dan cerita ke dalam lirik yang dekat dengan kehidupan banyak orang.

Hingga kini, bersama Juicy Luicy, ia terus menghasilkan karya-karya yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki nilai emosional yang kuat bagi para pendengarnya.

Fakta-Fakta Menarik Uan Juicy Luicy

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Julian Kaisar:

Latar belakang musik : Uan lahir dari keluarga yang dekat dengan dunia musik, di mana ayahnya seorang gitaris dan ibunya penyanyi, sehingga bakatnya sudah terlihat sejak kecil.

: Uan lahir dari keluarga yang dekat dengan dunia musik, di mana ayahnya seorang gitaris dan ibunya penyanyi, sehingga bakatnya sudah terlihat sejak kecil. Kemampuan alat musik : Sejak usia dini, Uan sudah belajar memainkan gitar dan piano yang kemudian menjadi fondasi kuat dalam karier musiknya.

: Sejak usia dini, Uan sudah belajar memainkan gitar dan piano yang kemudian menjadi fondasi kuat dalam karier musiknya. Peran di band: Tidak hanya sebagai vokalis Juicy Luicy, Uan juga dikenal sebagai penulis lagu yang berperan besar dalam menciptakan lirik-lirik emosional.

Penghasilan dan Kekayaan Uan Juicy Luicy

Tidak ada informasi pasti yang mengungkap jumlah kekayaan Julian Kaisar secara publik.

Meski begitu, sebagai vokalis dari Juicy Luicy yang tengah berada di puncak popularitas, ia diketahui memiliki berbagai sumber penghasilan dari dunia musik dan industri hiburan.

Pendapatan utamanya berasal dari honor manggung di berbagai konser, festival, hingga event musik, yang semakin meningkat seiring popularitas Juicy Luicy.

Selain itu, Uan juga memperoleh pemasukan dari royalti lagu yang diputar di platform digital, seperti Spotify dan YouTube, serta kerja sama brand atau endorsement melalui media sosial.

Salah satu sumber pendapatan yang juga sering disorot adalah kanal YouTube resmi Juicy Luicy.

Berdasarkan data dari Social Blade, kanal tersebut memiliki sekitar 247 ribu subscribers dengan total lebih dari 325 juta views sejak dibuat pada 8 Agustus 2016.

Dari performa tersebut, estimasi penghasilan kanal YouTube Juicy Luicy berada di kisaran US$2K–US$32K per bulan atau setara dengan sekitar Rp34.370.400 hingga Rp549.926.400.

Sementara untuk estimasi tahunan, pendapatan kanal ini diperkirakan mencapai US$26K–US$419K, atau setara dengan sekitar Rp446.815.200 hingga Rp7.200.624.000 (dengan kurs Rp17.185,20 per 17 April 2026).

Meski demikian, perlu dipahami bahwa penghasilan tersebut merupakan pendapatan milik grup band, bukan individu Uan secara langsung.

Tidak ada informasi resmi mengenai bagaimana pembagian hasil tersebut di antara para personel, sehingga besaran penghasilan yang diterima Uan secara pribadi tidak dapat dipastikan.

Daftar Karya Uan Juicy Luicy

Berikut beberapa lagu populer yang dibawakan Uan bersama Juicy Luicy:

“Aku Cinta Dia yang Cinta Pacarnya” (2016)

“Terlalu Tinggi” (2016)

“Tanpa Tergesa” (2018)

“Mawar Jingga” (2019)

“Lagu Nikah” (2020)

“Lantas” (2020)

“H-5” (2021)

“Tanggung Jawab” (2021)

“Tampar” (2022)

“Sayangnya” (2022)

“Sialan” (bersama Adrian Khalif) (2022)

“Tak di Tanganku” (bersama Mawar de Jongh) (2023)

“Asing” (2023)

“Hahaha” (2024)

“Insya Allah” (2024)

Penghargaan Uan Juicy Luicy

Bersama Juicy Luicy, Uan telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya:

Pemenang Anugerah Musik Indonesia – Pop Terbaik untuk lagu “Sayangnya” (2022)

Pemenang Bandung Music Awards – Band Terpopuler (2022)

Pemenang Indonesian Music Awards – Band of The Year (2022)

Pemenang Bandung Music Awards – Vokal Grup Terpopuler “Sialan” (bersama Adrian Khalif) (2023)

Tampilan Uan Julian Kaisar saat sedang manggung (Foto: Instagram / uan.kaisar)

Uan Julian Kaisar saat bermain padel (Foto: Instagram / uan.kaisar)