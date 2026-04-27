Profil Chef Juna: Agama, Karier, Bisnis, Kehidupan Asmara, hingga Fakta Menarik

Juna Rorimpandey, atau yang lebih dikenal sebagai Chef Juna, merupakan salah satu chef profesional paling terkenal di Indonesia.

Namanya melejit setelah menjadi juri utama dalam ajang MasterChef Indonesia sejak musim pertama pada tahun 2011.

Chef Juna dikenal dengan gaya penilaian yang tegas, jujur, dan sering kali “pedas” namun tetap berbasis teknik kuliner profesional.

Biodata Chef Juna

Nama lengkap : Junior John Rorimpandey

: Junior John Rorimpandey Nama panggilan : Chef Juna

: Chef Juna Tempat, tanggal lahir : Manado, 20 Juli 1975

: Manado, 20 Juli 1975 Agama : Kristen

: Kristen Pendidikan : SD/SMP Cipta Dharma, SMA Negeri 3, Universitas Trisakti (tidak selesai)

: SD/SMP Cipta Dharma, SMA Negeri 3, Universitas Trisakti (tidak selesai) Status : Berpacaran dengan Citra Anidya

: Berpacaran dengan Citra Anidya Media sosial : @junarorimpandeyofficial (Instagram)

: @junarorimpandeyofficial (Instagram) Profesi: Chef profesional, juri televisi

Perjalanan Karier Chef Juna

Perjalanan karier Juna Rorimpandey bukanlah kisah sukses yang instan. Ia sempat menempuh pendidikan di Universitas Trisakti jurusan perminyakan, bahkan pernah menjadi ketua angkatan.

Namun, perjalanan akademisnya tidak selesai akibat berbagai permasalahan di masa muda yang cukup keras.

Di fase tersebut, Chef Juna dikenal memiliki kehidupan yang penuh gejolak, mulai dari pergaulan bebas hingga pengalaman pahit, seperti kekerasan dan insiden serius.

Kondisi itu menjadi titik balik yang mendorongnya untuk mengubah hidup menjadi lebih baik.

Pada akhir 1990-an, Chef Juna memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Awalnya, ia bercita-cita menjadi pilot dan bahkan berhasil mengantongi lisensi penerbangan.

Namun, kendala finansial membuat Chef Juna harus menghentikan langkah sebelum mencapai level pilot komersial.

Situasi tersebut justru membawanya ke jalan yang tak terduga. Untuk bertahan hidup, Chef Juna bekerja sebagai pelayan di restoran Jepang.

Dari sana, Chef Juna mulai masuk ke dapur dan belajar langsung dari chef profesional.

Tanpa pendidikan formal kuliner, Chef Juna membangun kemampuannya dari pengalaman kerja dan disiplin tinggi.

Perlahan namun pasti, karier Chef Juna berkembang pesat. Ia dipercaya menjadi koki, kemudian naik posisi hingga menjadi head chef.

Puncaknya, pada tahun 2003 Chef Juna menjabat sebagai Executive Chef di Uptown Sushi.

Tak puas hanya dengan masakan Jepang, Chef Juna juga memperdalam teknik memasak di dapur Prancis, termasuk di restoran ternama The French Laundry yang dikenal dengan standar kerja yang sangat ketat.

Setelah sekitar 12 tahun berkarier di Amerika, Chef Juna kembali ke Indonesia dan dipercaya menjadi Executive Chef di restoran Jack Rabbit, Jakarta.

Namun, titik puncak popularitasnya terjadi ketika ia menjadi juri di MasterChef Indonesia sejak tahun 2011.

Melalui acara tersebut, namanya dikenal luas di seluruh Indonesia. Karakter Chef Juna yang tegas, komentar tajam, serta standar tinggi dalam menilai masakan menjadikannya sosok yang ikonik.

Ia juga kembali tampil di beberapa musim berikutnya dan tetap menjadi figur sentral dalam dunia kompetisi memasak di Indonesia.

Kisah Asmara Chef Juna

Di balik kariernya yang gemilang, kehidupan asmara Chef Juna juga kerap menjadi perhatian publik.

Ia diketahui pernah menikah dengan seorang wanita berkebangsaan Amerika yang berprofesi sebagai dokter anestesi.

Namun, pernikahan tersebut tidak bertahan lama karena kesibukan dan perbedaan jalur karier.

Setelah itu, Chef Juna sempat menjalin hubungan dengan Aline Adita. Hubungan mereka bahkan sempat dikabarkan menuju jenjang pernikahan pada tahun 2011, namun akhirnya kandas pada tahun 2012.

Saat ini, Chef Juna diketahui menjalin hubungan dengan Citra Anidya. Keduanya sudah bersama selama beberapa tahun dan beberapa kali membagikan momen kebersamaan di media sosial.

Meski cukup terbuka di hadapan publik, hubungan mereka cenderung dijaga tetap sederhana tanpa banyak mengumbar detail pribadi.

Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai rencana pernikahan, namun keduanya masih terlihat harmonis sebagai pasangan.

Fakta-Fakta Menarik Chef Juna

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Juna Rorimpandey:

Pendidikan kuliner : Chef Juna tidak pernah mengenyam pendidikan formal di sekolah memasak, melainkan belajar langsung dari pengalaman kerja di dapur profesional internasional.

: Chef Juna tidak pernah mengenyam pendidikan formal di sekolah memasak, melainkan belajar langsung dari pengalaman kerja di dapur profesional internasional. Karier pilot : Sebelum terjun ke dunia kuliner, ia sempat menempuh pendidikan penerbangan dan hampir menjadi pilot profesional.

: Sebelum terjun ke dunia kuliner, ia sempat menempuh pendidikan penerbangan dan hampir menjadi pilot profesional. Pengalaman internasional : Chef Juna menghabiskan sekitar 12 tahun berkarier di Amerika Serikat, memperdalam masakan Jepang dan Prancis.

: Chef Juna menghabiskan sekitar 12 tahun berkarier di Amerika Serikat, memperdalam masakan Jepang dan Prancis. Pernikahan: Chef Juna pernah menikah dengan wanita asal Amerika yang berprofesi sebagai dokter anestesi, namun hubungan tersebut berakhir.

Bisnis dan Penghasilan Chef Juna

Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi yang menyebutkan secara pasti jumlah kekayaan Juna Rorimpandey.

Meski begitu, Chef Juna diketahui memiliki berbagai sumber penghasilan dari karier profesionalnya di dunia kuliner dan hiburan.

Berikut adalah beberapa sumber pendapatan Chef Juna:

1. Juri MasterChef Indonesia

Chef Juna menjadi salah satu juri tetap di MasterChef Indonesia sejak musim pertama.

Perannya yang konsisten hingga berbagai season menjadikannya salah satu figur penting dalam industri kuliner televisi di Indonesia.

2. Bisnis restoran

Chef Juna terlibat dalam sejumlah bisnis kuliner. Ia pernah mendirikan restoran Correlate, serta mengembangkan restoran Antarasa bersama Chef Renatta Moeloek.

Antarasa dikenal mengusung konsep kuliner Indonesia modern dengan sentuhan kontemporer dan telah memiliki beberapa cabang di Jakarta dan sekitarnya.

3. Komisaris perusahaan

Pada tahun 2024, Chef Juna resmi menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Lima Dua Lima Tiga Tbk sejak 11 November 2024, perusahaan yang mengelola tempat hiburan populer Lucy in The Sky di kawasan SCBD, Jakarta.

4. Brand ambassador dan endorsement

Chef Juna juga aktif sebagai brand ambassador, salah satunya untuk merek makanan Kimbo. Selain itu, ia kerap menjalin kerja sama dengan berbagai brand melalui media sosial.

5. Event dan aktivitas profesional

Sebagai chef profesional, Chef Juna sering terlibat dalam berbagai acara eksklusif, mulai dari private dining, kolaborasi kuliner, hingga event gastronomi.

Potret Chef Juna saat persiapan untuk diving di Tulamben, Bali (Foto: Instagram / junarorimpandeyofficial)

Chef Juna saat berada di Yongkang Street, Taiwan (Foto: Instagram / junarorimpandeyofficial)

Style Chef Juna saat berada di Peak Galleria, Hong Kong (Foto: Instagram / junarorimpandeyofficial)