Profil Herjunot Ali, Aktor Papan Atas Indonesia yang Beralih Jadi DJ demi Cuan Lebih Besar

Herjunot Ali merupakan aktor dan model papan atas Indonesia yang dikenal luas lewat peran ikoniknya di film Realita, Cinta dan Rock'n Roll dan 5 cm.

Pria yang akrab disapa Junot ini telah membintangi banyak film sukses sejak melejit pada era 2000-an, termasuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, yang semakin mengukuhkan posisinya di industri perfilman Tanah Air.

Biodata Herjunot Ali

Nama lengkap : Mahbub Herjunot Ali

Nama panggung : Herjunot Ali

Nama panggilan : Junot

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Oktober 1985

Zodiak : Libra

Agama : Islam

Pendidikan : SMA Labschool

Orang tua : Syaukat Ali (ayah), Rukiyati (ibu)

Pasangan : Agni Pratistha (mantan pacar), Tatjana Saphira (mantan pacar - 7 tahun)

Media sosial : @herjunotali.studio (Instagram), @herjuno7ali (X / Twitter)

: @herjunotali.studio (Instagram), @herjuno7ali (X / Twitter) Pekerjaan: Aktor, presenter, model, DJ

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak 2024-2025, Herjunot Ali mulai mengurangi aktivitas akting dan lebih fokus sebagai disjoki (DJ).

Meski baru ramai diperbincangkan, ia sebenarnya telah menekuni dunia DJ sejak lama dan bahkan belajar dari DJ Winky.

Pilihan ini diambil karena dunia DJ dinilai memberikan peluang penghasilan yang lebih menjanjikan, sekaligus tetap sejalan dengan gaya hidup sehat dan passion-nya di bidang musik.

Perjalanan Karier Herjunot Ali

Sejak awal kemunculannya, Herjunot Ali dikenal sebagai sosok yang cukup tertutup soal kehidupan pribadi dan lebih menaruh fokus pada pengembangan karya di dunia hiburan.

Kariernya dimulai dari ajang MTV VJ Hunt 2004 yang menjadi pintu masuknya ke industri entertainment.

Meski tidak keluar sebagai juara, ia berhasil mencuri perhatian dan mulai mendapat kesempatan sebagai presenter, termasuk membawakan Indonesian Idol Extra.

Dari dunia presenting, Junot kemudian merambah ke dunia akting dengan tampil di sejumlah sinetron, seperti Di Sini Ada Setan, Soul Mate, dan Bawang Putih Bawang Merah.

Kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya ia debut di layar lebar melalui film Lovely Luna, lalu semakin dikenal lewat Realita, Cinta dan Rock'n Roll.

Nama Herjunot Ali benar-benar melejit saat membintangi 5 cm, di mana ia memerankan karakter Zafran yang ikonik.

Film ini menjadi titik balik penting dalam kariernya dan memperluas popularitasnya secara nasional.

Kesuksesan tersebut berlanjut melalui berbagai film besar, seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dan Supernova: Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai aktor papan atas.

Dalam perjalanan kariernya, Herjunot Ali juga sempat menghadapi masa sulit di awal kehidupan, bahkan pernah menjalani pekerjaan sederhana, seperti berjualan koran bekas hingga mengantar gas demi bertahan hidup.

Memasuki periode berikutnya, Herjunot Ali terus aktif membintangi berbagai film, seperti Sunshine Becomes You, The Doll 2, hingga Suzzanna: Bernapas dalam Kubur.

Berkat dedikasi dan kualitas aktingnya, Junot berhasil meraih penghargaan Pemeran Utama Pria Terpuji di Festival Film Bandung 2014, setelah sebelumnya juga beberapa kali masuk nominasi di ajang yang sama.

Kehidupan Asmara Herjunot Ali

Dalam urusan percintaan, Herjunot Ali dikenal cukup tertutup dan memiliki prinsip yang berbeda dari kebanyakan publik figur. Hingga kini, ia diketahui masih melajang dan secara sadar memilih untuk tidak terburu-buru menikah, karena ingin fokus pada karier serta kematangan diri.

Junot juga memiliki pandangan unik soal hubungan. Ia menilai konsep pacaran pada umumnya kurang menarik, sehingga lebih memilih hubungan yang lebih dewasa dan memiliki tujuan jelas, yakni menuju pernikahan tanpa harus menampilkan kemesraan secara berlebihan di depan publik.

Terkait statusnya, ia menegaskan bahwa dirinya masih sendiri karena pilihan pribadi, bukan karena kesulitan menemukan pasangan. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah menjalin hubungan cukup lama dengan Agni Pratistha dan Tatjana Saphira, yang masing-masing berlangsung selama beberapa tahun.

Pada tahun 2024, sempat muncul kabar kedekatannya dengan Olla Ramlan, namun hal tersebut langsung dibantah dan ditegaskan hanya sebatas pertemanan. Ia juga dikaitkan dengan Luna Maya, namun hubungan mereka tidak lebih dari relasi profesional dan pertemanan biasa.

Kini, Herjunot Ali lebih memilih memprioritaskan pekerjaan sekaligus membuka diri untuk hubungan yang serius dan berorientasi pada pernikahan, bukan sekadar menjalin hubungan tanpa arah yang jelas.

Fakta-Fakta Menarik Herjunot Ali

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Herjunot Ali:

Awal karier : Memulai langkah di dunia hiburan sebagai finalis MTV VJ Hunt 2004 yang menjadi pintu masuknya ke industri entertainment.

: Memulai langkah di dunia hiburan sebagai finalis MTV VJ Hunt 2004 yang menjadi pintu masuknya ke industri entertainment. Perjuangan hidup : Pernah mengalami masa sulit dan menjalani berbagai pekerjaan sederhana, seperti berjualan koran bekas hingga menjadi pengantar gas elpiji.

: Pernah mengalami masa sulit dan menjalani berbagai pekerjaan sederhana, seperti berjualan koran bekas hingga menjadi pengantar gas elpiji. Kepribadian : Memiliki sifat introvert dan cenderung menjaga kehidupan pribadinya dari sorotan publik.

: Memiliki sifat introvert dan cenderung menjaga kehidupan pribadinya dari sorotan publik. Kehidupan asmara : Pernah menjalin hubungan cukup lama dengan Agni Pratistha dan Tatjana Saphira .

: Pernah menjalin hubungan cukup lama dengan Agni Pratistha dan . Pandangan hubungan: Kini lebih selektif dalam menjalin hubungan dan memilih fokus pada komitmen yang serius.

Daftar Film dan Sinetron Herjunot Ali

Film:

Lovely Luna (2004)

Realita, Cinta dan Rock'n Roll (2005)

Gara-gara Bola (2008)

Di Bawah Lindungan Ka'bah (2011)

5 cm (2012)

Tenggelamnya Kapal Van der Wijck (2013)

Supernova (2014)

Sunshine Becomes You (2015)

The Doll 2 (2017)

Takut Kawin (2018)

Suzzanna: Bernapas dalam Kubur (2018)

Antalogi Rasa (2019)

Jeritan Malam (2019)

Sinetron:

Di Sini Ada Setan

Soul Mate

Bawang Putih Bawang Merah

Prestasi Herjunot Ali

Berikut beberapa prestasi yang pernah diraih Herjunot Ali:

Nominasi Pemeran Utama Pria Terpuji Festival Film Bandung 2013 (film 5 cm)

Nominasi Favorite Actor of The Year Indonesian Choice Awards 2014

Nominasi Pemeran Utama Pria Terpuji Festival Film Bandung 2014

Pemenang Pemeran Utama Pria Terpuji Festival Film Bandung 2014 (film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck)

