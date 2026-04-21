Profil Daffa Wardhana: Perjalanan Karier, Asmara, Filmografi, hingga Fakta Menarik

Selasa, 21 April 2026 - 07:26 WIB

Daffa Wardhana adalah aktor dan atlet jiu-jitsu asal Indonesia yang dikenal sebagai putra tunggal aktris senior Marini Zumarnis.

Ia populer melalui perannya di web series Married with Senior (2022) serta prestasinya meraih medali emas di kompetisi Brazilian Jiu-jitsu.

Biodata Daffa Wardhana

Nama lengkap : Mohammad Daffa Wardhana

: Mohammad Daffa Wardhana Nama panggilan : Daffa

: Daffa Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 November 1998

: Jakarta, 28 November 1998 Zodiak : Sagittarius

: Sagittarius Agama : Islam

: Islam Orang tua : Denny Wardhana ( Perwira TNI ) dan Marini Zumarnis

: Denny Wardhana ( ) dan Marini Zumarnis Pendidikan : TK & SD : Al Azhar Pusat SMP : ACS Jakarta United World College of South East Asia, Singapura (International Baccalaureate) University of Melbourne (Bachelor of Commerce – Finance & Accounting)

Pekerjaan: Aktor, atlet, model, pengusaha

Media sosial: @daffawardhana (Instagram)

Namanya semakin menjadi sorotan publik karena kisah asmaranya. Ia sempat berpacaran dengan Chelsea Islan, serta menjalin hubungan dengan Ariel Tatum yang kemudian dikabarkan berakhir pada awal tahun 2026, meski belum ada konfirmasi resmi dari keduanya.

Perjalanan Karier Daffa Wardhana

Perjalanan karier Daffa Wardhana terbilang tidak biasa karena ia tidak langsung masuk ke dunia hiburan sejak awal.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di University of Melbourne pada 2020 dengan jurusan Finance dan Accounting, Daffa sempat bekerja di lingkungan korporat.

Di periode yang sama, ia juga mencoba membangun usaha kuliner serta mengembangkan siniar bersama rekannya.

Keputusan besar diambil pada akhir 2021 ketika Daffa Wardhana memilih meninggalkan jalur karier kantoran untuk fokus mengejar dunia akting.

Ia kemudian memperdalam kemampuan akting melalui pelatihan profesional dan bergabung dengan manajemen Kaca Kreatif. Dari sinilah langkahnya di industri hiburan dimulai secara serius.

Debutnya terjadi pada 2022 lewat serial Married with Senior, di mana Daffa Wardhana memerankan karakter Firdan.

Perannya ini langsung mencuri perhatian publik, terlebih serial tersebut sukses meraih sekitar 1,5 juta penonton hanya dalam tiga hari penayangan.

Sejak saat itu, namanya mulai dikenal luas.

Karier Daffa Wardhana pun berkembang pesat dengan membintangi sejumlah web series populer, seperti Can You Hear Me?, YOLO!, dan 5 Detik & Rasa Rindu.

Tak berhenti di situ, ia juga merambah layar lebar dengan debut film Panduan Mempersiapkan Perpisahan, yang diadaptasi dari karya Arman Dhani.

Setelah debut tersebut, Daffa Wardhana terus dipercaya tampil dalam berbagai judul film, seperti Ancika: Dia yang Bersamaku 1995, Pemukiman Setan, Lembayung, Air Mata di Ujung Sajadah 2, hingga Pengin Hijrah.

Konsistensinya dalam memilih peran membuat Daffa Wardhana semakin diperhitungkan sebagai aktor muda berbakat di Indonesia.

Karier di Dunia Olahraga

Selain sukses di dunia hiburan, Daffa Wardhana juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai atlet, khususnya dalam cabang Brazilian Jiu-Jitsu.

Ketertarikannya pada olahraga sudah terlihat sejak kecil, bahkan ia menguasai berbagai aktivitas fisik, seperti lari, sepak bola, hingga padel.

Namun, fokus utamanya tertuju pada bela diri Brazilian Jiu-Jitsu yang mulai ia tekuni secara serius sejak masa kuliah.

Dari sini, Daffa berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.

Beberapa pencapaian Daffa Wardhana antara lain:

Juara (medali emas) di Australian Grappling Round Robin Champions

Medali perak di Brazilian Jiu-Jitsu Open Jakarta 2019

Medali emas kelas 76 kg dan medali perunggu kategori open di FBJJI Indonesia Open Championship 2023

Prestasi tersebut menunjukkan bahwa Daffa bukan hanya sekadar hobi berolahraga, tetapi benar-benar menekuni bidang ini secara profesional.

Daffa Wardhana bahkan sempat mewakili Indonesia dalam kompetisi bergengsi, sekaligus mengharumkan nama tanah air.

Kehidupan Pribadi dan Asmara

Kehidupan pribadi Daffa Wardhana juga kerap menjadi perhatian publik, terutama terkait hubungan asmaranya dengan Ariel Tatum.

Kedekatan keduanya mulai ramai dibicarakan sejak momen Valentine 2025, ketika Ariel membagikan unggahan bernuansa romantis di media sosial.

Sejak saat itu, berbagai momen kebersamaan mereka kerap mencuri perhatian, mulai dari piknik santai di alam terbuka, membaca buku bersama, hingga aktivitas sederhana seperti mewarnai yang justru terlihat hangat dan berbeda dari pasangan selebritas pada umumnya.

Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Daffa Wardhana memberikan hadiah ulang tahun ke-29 untuk Ariel berupa perhiasan yang ia buat sendiri.

Proses pembuatan hadiah tersebut bahkan dibagikan melalui media sosial dan menuai banyak pujian karena dinilai penuh usaha dan perhatian.

Ariel pun sempat memberikan komentar romantis sebagai bentuk apresiasi atas perhatian tersebut.

Namun, memasuki Maret 2026, hubungan keduanya mulai menjadi tanda tanya publik. Hilangnya foto-foto kebersamaan mereka di media sosial memicu spekulasi bahwa hubungan tersebut telah berakhir.

Meski berbagai dugaan bermunculan di kalangan warganet, hingga kini baik Daffa maupun Ariel belum memberikan pernyataan resmi terkait status hubungan mereka.

Fakta-Fakta Menarik Daffa Wardhana

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Daffa Wardhana:

Anak tunggal : Daffa merupakan putra satu-satunya dari perwira TNI Denny Wardhana dan aktris senior Marini Zumarnis, yang membuatnya sudah dekat dengan dunia hiburan sejak kecil.

: Daffa merupakan putra satu-satunya dari perwira TNI Denny Wardhana dan aktris senior Marini Zumarnis, yang membuatnya sudah dekat dengan dunia hiburan sejak kecil. Pendidikan internasional : Ia memiliki latar pendidikan bergengsi, mulai dari program International Baccalaureate di Singapura hingga meraih gelar Bachelor of Commerce dari University of Melbourne.

: Ia memiliki latar pendidikan bergengsi, mulai dari program International Baccalaureate di Singapura hingga meraih gelar Bachelor of Commerce dari University of Melbourne. Pengalaman kerja profesional : Sebelum dikenal sebagai aktor, Daffa sempat menjalani karier sebagai karyawan kantoran setelah lulus kuliah.

: Sebelum dikenal sebagai aktor, Daffa sempat menjalani karier sebagai karyawan kantoran setelah lulus kuliah. Atlet berprestasi: Ia aktif di Brazilian Jiu-Jitsu dan berhasil meraih berbagai medali, termasuk emas di ajang internasional dan nasional.

Filmografi Daffa Wardhana

Film

Panduan Mempersiapkan Perpisahan (2023)

Bukannya Aku Tidak Mau Menikah (2023)

Malam Para Jahanam (2023)

Ancika: Dia yang Bersamaku 1995 (2024)

Pemukiman Setan (2024)

Menjelang Ajal (2024)

The Architecture of Love (2024)

Lembayung (2024)

Pantaskah Aku Berhijab (2024)

Pengin Hijrah (2025)

Air Mata di Ujung Sajadah 2 (2025)

Serial

Married with Senior (2022)

Can You Hear Me (2022)

YOLO! (2023)

5 Detik & Rasa Rindu (2023)

Dusta di Balik Cinta (2025)

Potret Daffa Wardhana saat berhasil menyelesaikan marathon di Jepang (Foto: Instagram / daffawardhana)

Daffa Wardhana bersama dengan ibunya, Marini Zumarnis, dalam sebuah pemotretan (Foto: Instagram / riomotret)

Daffa Wardhana tampil tampan dalam sebuah premier filmnya (Foto: Instagram / daffawardhana)