Profil Moon Ga-young: Karier, Daftar Drama & Film, hingga Fakta Menarik

Ukuran Font Kecil Besar

Moon Ga-young adalah aktris Korea Selatan yang dikenal luas berkat kemampuan aktingnya yang kuat, visual elegan, serta perjalanan karier panjang sejak usia muda.

Lahir di Karlsruhe, Jerman, Moon Ga-young dikenal fasih berbahasa Jerman selain Korea.

Namanya semakin dikenal secara global setelah sukses memerankan Lim Ju-gyeong dalam drama hit True Beauty (2020).

Selain itu, ia juga tampil dalam sejumlah drama Korea populer, seperti EXO Next Door (2015), Tempted (2018), Welcome to Waikiki 2 (2019), hingga My Dearest Nemesis (2025) yang semakin memperkuat eksistensinya sebagai aktris papan atas.

Biodata Moon Ga-young

Nama lengkap : Moon Ga-young (Mun Ka-young)

: Moon Ga-young (Mun Ka-young) Tempat, tanggal lahir : Karlsruhe, Baden-Württemberg, Jerman, 10 Juli 1996

: Karlsruhe, Baden-Württemberg, Jerman, 10 Juli 1996 Zodiak : Cancer

: Cancer Orang tua : Ayah (fisikawan), Ibu (musisi/pianis)

: Ayah (fisikawan), Ibu (musisi/pianis) Pendidikan : Sungkyunkwan University (Teater dan Film)

: Sungkyunkwan University (Teater dan Film) Media sosial : @m_kayoung (Instagram)

: @m_kayoung (Instagram) Pekerjaan: Aktris, model, penulis

Namanya menjadi sorotan publik saat menghadiri peresmian gerai kedua Dolce & Gabbana Beauty di Plaza Indonesia, Jakarta pada 18 September 2025.

Kehadirannya terasa spesial karena ia dipercaya sebagai Global Brand Ambassador brand tersebut.

Perjalanan Karier Moon Ga-young

Moon Ga-young lahir di Karlsruhe, Jerman, dan menghabiskan masa kecilnya di sana sebelum pindah ke Korea Selatan pada tahun 2005 saat masih duduk di bangku sekolah dasar.

Perjalanan karier Moon Ga-young dimulai dengan cara yang tidak biasa. Sejak bayi, ia sudah diperkenalkan ke dunia modeling ketika didaftarkan untuk majalah anak-anak di Jerman.

Setelah menetap di Korea Selatan, ia kembali mencoba dunia modeling lewat ajang anak-anak hingga akhirnya terpilih dan mulai tampil di berbagai katalog fashion.

Langkahnya ke dunia akting dimulai pada 2006 melalui film Bloody Reunion. Sejak saat itu, Moon Ga-young aktif sebagai aktris cilik dan membintangi berbagai proyek, termasuk drama Heartstrings (2011) yang mulai memperkenalkan wajahnya ke publik lebih luas.

Namun, memasuki usia remaja, Moon Ga-young sempat menghentikan aktivitas aktingnya sementara waktu karena perubahan fisik yang cukup cepat.

Setelah melewati fase tersebut, Moon Ga-young kembali ke industri dengan pendekatan yang lebih matang dan mulai mengambil peran yang lebih kompleks.

Transformasinya sebagai aktris dewasa mulai terlihat sejak tampil di proyek, seperti Killer Toon (2013) dan Wang’s Family (2013).

Pada 2014, Moon Ga-young mendapatkan peran utama pertamanya dalam drama Mimi, yang menjadi titik awal kebangkitannya sebagai lead actress.

Kariernya kemudian berkembang pesat lewat berbagai drama populer, seperti EXO Next Door (2015), Don’t Dare to Dream (2016), Live Up to Your Name (2017), hingga Tempted (2018) yang memberinya penghargaan Excellence Award di ajang MBC Drama Awards.

Popularitas Moon Ga-young semakin melejit setelah membintangi True Beauty (2020-2021), yang membawanya dikenal luas secara internasional.

Ia kemudian melanjutkan kesuksesan tersebut melalui drama, seperti Find Me in Your Memory (2020), Link: Eat, Love, Kill (2022), The Interest of Love (2022-2023), hingga My Dearest Nemesis (2025).

Tak hanya di dunia akting, Moon Ga-young juga memperluas kariernya ke bidang lain.

Pada tahun 2024, ia debut sebagai penulis melalui buku Pata, yang berisi kumpulan refleksi dan pemikirannya tentang kehidupan.

Buku ini mendapat respons positif sejak masa pre-order dan bahkan dirilis ulang karena tingginya permintaan, serta berhasil menembus pasar internasional.

Di sisi lain, Moon Ga-young juga aktif di industri fashion dan beauty. Ia pernah menjadi wajah berbagai brand fashion besar, seperti Vodana, Dermafirm, Nau, dan Dinto.

Kehadirannya di panggung global semakin diperkuat setelah tampil di Milan Fashion Week 2023 bersama Dolce & Gabbana, yang kemudian mengangkatnya sebagai Global Brand Ambassador.

Selain itu, Moon Ga-young juga bekerja sama dengan Calvin Klein dan menjadi global ambassador untuk Tumi pada tahun 2024.

Kehadiran Moon Ga-young di Jakarta pada 2025 untuk meresmikan gerai Dolce & Gabbana Beauty semakin menegaskan pengaruhnya sebagai figur global yang tidak hanya sukses di dunia akting, tetapi juga di industri fashion dan gaya hidup.

Fakta-Fakta Menarik Moon Ga-young

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Moon Ga-young:

Latar belakang internasional : Lahir di Jerman dan menghabiskan masa kecil di sana sebelum pindah ke Korea Selatan, yang membentuk perspektif global dalam kariernya.

: Lahir di Jerman dan menghabiskan masa kecil di sana sebelum pindah ke Korea Selatan, yang membentuk perspektif global dalam kariernya. Kemampuan bahasa : Fasih berbahasa Korea, Jerman, dan Inggris, menjadikan Moon Ga-young salah satu aktris dengan kemampuan multilingual .

: Fasih berbahasa Korea, Jerman, dan Inggris, menjadikan Moon Ga-young . Bakat seni : Memiliki kemampuan bermain piano dan seruling, serta pernah mempelajari balet sejak usia muda.

: Memiliki kemampuan bermain piano dan seruling, serta pernah mempelajari balet sejak usia muda. Awal karier unik : Sudah terjun ke dunia modeling sejak bayi sebelum akhirnya berkembang menjadi aktris profesional.

: Sudah terjun ke dunia modeling sejak bayi sebelum akhirnya berkembang menjadi aktris profesional. Dunia literasi: Tidak hanya berakting, Moon Ga-young juga debut sebagai penulis dengan buku prosa yang mendapat respons positif.

Daftar Drama Moon Ga-young

Berikut adalah daftar judul drama yang dibintangi oleh Moon Ga-young berdasarkan tahun penayangannya:

2027 - Whale Star: The Gyeongseong Mermaid

2025 - Law and the City

2025 - My Dearest Nemesis

2023 - Delightfully Deceitful

2022 - The Interest of Love

2022 - Link: Eat, Love, Kill

2022 - Sh**ting Stars

2021 - Recipe for Youth

2020 - True Beauty

2020 - Find Me in Your Memory

2019 - Welcome to Waikiki Season 2

2018 - Tempted

2017 - Live Up to Your Name

2016 - Don't Dare to Dream

2016 - Mirror of the Witch

2015 - Delicious Love

2015 - The Merchant: Gaekju 2015

2015 - EXO Next Door

2014 - Mimi

2013 - Wang's Family

2013 - Who Are You

2011 - Heartstrings

2010 - Bad Boy

2010 - The Reputable Family

2009 - Friend, Our Legend

2009 - Princess Ja Myung

2008 - La Dolce Vita

2007 - Hometown over the Hill

2007 - Merry Mary

2007 - Yu Hee, the Witch

2007 - Prince Hours

Daftar Film Moon Ga-young

Berikut adalah daftar judul film yang pernah dibintangi oleh Moon Ga-young:

2025 - Once We Were Us

2016 - Twenty Again

2016 - Eclipse

2015 - Island

2015 - Salut D'Amour

2013 - Killer Toon

2008 - Do You See Seoul?

2007 - Our Town

2007 - Shadows in the Palace

2007 - Black House

2007 - Bunt

2006 - Bloody Reunion

Penghargaan Moon Ga-young

Berikut adalah sejumlah penghargaan dan nominasi yang pernah diraih oleh Moon Ga-young sepanjang kariernya di industri hiburan:

2023 - Winner AAA Award (Best Acting Performance) di Asia Artist Awards

2021 - Winner AAA Award (Best Emotive - Television/Film) di Asia Artist Awards

2010 - Nominee KBS Drama Award (Best Young Actress) untuk drama The Reputable Family di KBS Drama Awards

Kumpulan Foto Moon Ga-young

Potret Moon Ga-young dalam sebuah drama (Foto: Instagram / m_kayoung)

Moon Ga-young tampil cantik dalam sebuah pemotretan (Foto: Instagram / m_kayoung)