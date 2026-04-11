Profil Nada Tarina Putri, Sosok Balerina Berbakat yang Jadi Anak Angkat Deddy Corbuzier

Nada Tarina Putri Marsianno adalah seorang penari balerina cilik asal Indonesia yang dikenal luas berkat bakat luar biasanya di dunia tari.

Namanya mulai dikenal publik setelah mengikuti ajang Indonesia Mencari Bakat musim kelima yang tayang di Trans TV pada 2021-2022, di mana ia berhasil menempati posisi keempat (Top 4).

Biodata Nada Tarina Putri

Nama lengkap : Nada Tarina Putri Marsianno

Nama panggilan : Nada

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 2009

Zodiak : Leo

Agama : Islam

Orang tua : Hans Boyke Marsianno (ayah) dan Azalea Carolina (ibu)

Media sosial : @nada_tarina_putri (Instagram)

: @nada_tarina_putri (Instagram) Pekerjaan: Penari balet, aktris, presenter, selebriti internet

Pertemuannya dengan Deddy Corbuzier dalam ajang tersebut menjadi titik balik penting dalam hidupnya.

Deddy yang terkesan dengan bakat dan perjuangan Nada akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak dan memberikan dukungan penuh agar ia dapat terus mengembangkan potensinya di dunia balet.

Perjalanan Karier Nada Tarina Putri

Sejak kecil, Nada Tarina Putri sudah tumbuh di lingkungan seni yang kuat.

Bakat menarinya banyak dipengaruhi oleh sang ibu yang merupakan seorang balerina, sementara ayahnya, Hans Boyke, dikenal sebagai musisi dari grup T-Five.

Tak heran jika dunia balet sudah menjadi bagian dari kehidupannya sejak usia dini.

Meski memiliki latar belakang keluarga seni, perjalanan Nada tidak selalu berjalan mulus.

Ia sempat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi kesehatan sang ayah yang mengidap tumor otak hingga masalah ekonomi yang membuat biaya sekolah balet menjadi beban besar bagi keluarganya.

Di sisi lain, Nada Tarina Putri juga pernah mengalami perundungan di sekolah, baik secara verbal maupun fisik, yang akhirnya membuatnya harus menjalani pendidikan secara homeschooling sejak kelas 4 SD.

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, semangat Nada untuk terus menari tidak pernah padam. Ia tetap berlatih secara disiplin dan mengikuti berbagai kompetisi balet.

Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil saat ia mengikuti ajang Indonesia Mencari Bakat musim kelima pada tahun 2021.

Dalam ajang tersebut, Nada Tarina Putri berhasil tampil memukau hingga menembus posisi Top 4, sekaligus menarik perhatian publik luas.

Momen penting dalam perjalanan karier Nada Tarina Putri terjadi saat ia bertemu dengan Deddy Corbuzier yang menjadi juri di ajang tersebut.

Terpukau oleh bakat sekaligus kisah perjuangan Nada, Deddy akhirnya memberikan dukungan penuh, bahkan mengangkatnya sebagai anak.

Sejak saat itu, jalan karier Nada semakin terbuka lebar.

Setelah bergabung dengan keluarga Deddy, Nada Tarina Putri mulai merambah dunia hiburan Tanah Air.

Ia kerap tampil di berbagai acara televisi, baik sebagai penari maupun bintang tamu, seperti Insert, Brownis, hingga Tonight Show.

Selain itu, ia juga aktif sebagai influencer di media sosial dan mulai mengeksplorasi bakat lain, termasuk dunia baking yang kemudian berkembang menjadi bisnis kue online.

Di bidang balet, Nada Tarina Putri juga terus menorehkan prestasi. Ia pernah meraih medali emas di ajang World Ballet Grand Prix 2021 serta berbagai penghargaan lainnya di kompetisi tari.

Namun, perjalanan kariernya kembali diuji saat ia harus menjalani operasi skoliosis, sebuah tindakan medis besar yang sempat membuatnya harus berhenti dari aktivitas menari.

Masa pemulihan yang dijalani tidak mudah, bahkan untuk melakukan aktivitas sederhana pun terasa sulit.

Nada Tarina Putri juga sempat harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa langsung kembali ke dunia balet seperti sebelumnya.

Meski begitu, dengan semangat dan keteguhan hati, kondisi Nada perlahan membaik. Setelah melewati masa pemulihan, ia mulai kembali menjalani aktivitas sehari-hari dan perlahan mendekati dunia yang ia cintai.

Kisah Nada Tarina Putri Diangkat Anak Oleh Deddy Corbuzier

Proses Nada Tarina menjadi anak angkat Deddy Corbuzier tidaklah instan, dan penuh dengan perasaan campur aduk.

Segalanya dimulai ketika Nada, seorang gadis berusia 14 tahun yang berasal dari Jakarta, menunjukkan bakat luar biasa di ajang Indonesia Mencari Bakat pada 2021.

Deddy yang saat itu melihat potensi besar dalam diri Nada merasa terpanggil untuk mendukungnya.

Namun, keputusan untuk membawa Nada ke dalam keluarganya tidak mudah. Deddy harus meyakinkan istri dan anak-anaknya terlebih dahulu, yang awalnya merasa terkejut dan bingung dengan keputusan tersebut.

Proses pengangkatan anak ini menjadi lebih emosional, mengingat kondisi ayah biologis Nada, Bheben, yang tengah berjuang melawan tumor otak.

Bheben, yang sempat kehilangan sebagian ingatan setelah menjalani operasi otak, mengaku merasa bingung saat pertama kali mendengar kabar tentang Nada tinggal bersama Deddy.

Ia mengingat pertemuan dengan Deddy di tahun 2022, namun detail percakapan mereka tidak dapat ia ingat dengan jelas.

Meski demikian, Bheben akhirnya menyadari bahwa keputusan tersebut mungkin merupakan hasil dari percakapan yang sempat terjadi sebelumnya.

Meskipun berat dan merasa sedih karena jarak yang memisahkan mereka, Bheben merasa lega karena tahu bahwa Nada berada dalam perlindungan Deddy, yang ia sebut sangat baik.

Hubungan antara Bheben dan Nada tetap terjalin dengan baik meskipun mereka tidak tinggal di kota yang sama.

Sementara itu, Deddy, yang awalnya terkejut dengan reaksi keluarganya terhadap keputusan ini, kini merasa semakin dekat dengan Nada.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa Nada kini sudah seperti bagian dari keluarga, termasuk kedekatannya dengan istri dan anak-anak Deddy.

Dengan segala proses panjang yang dilalui, hubungan antara Deddy dan Nada semakin erat, dan Deddy kini merasa bangga bisa memberikan dukungan untuk masa depan Nada, yang ia yakini akan memiliki potensi besar jika terus mendapat bimbingan yang tepat.

Fakta-Fakta Menarik Nada Tarina Putri

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Nada Tarina Putri:

Anak angkat Deddy Corbuzier : Keputusan Deddy mengangkat Nada sebagai anak didasari oleh kekagumannya terhadap bakat balet serta kisah perjuangan hidupnya yang menyentuh.

: Keputusan Deddy mengangkat Nada sebagai anak didasari oleh kekagumannya terhadap bakat balet serta kisah perjuangan hidupnya yang menyentuh. Finalis ajang Indonesia Mencari Bakat 2021 : Nada berhasil menembus posisi Top 4, menjadikannya salah satu peserta paling menonjol di musim tersebut.

: Nada berhasil menembus posisi Top 4, menjadikannya salah satu peserta paling menonjol di musim tersebut. Prestasi balet : Ia pernah meraih medali emas di ajang World Ballet Grand Prix 2021, membuktikan kualitasnya di tingkat internasional.

: Ia pernah meraih medali emas di ajang World Ballet Grand Prix 2021, membuktikan kualitasnya di tingkat internasional. Latar belakang keluarga seni : Nada lahir dari keluarga yang dekat dengan dunia hiburan, di mana ayahnya seorang musisi dan ibunya merupakan penari balet.

: Nada lahir dari keluarga yang dekat dengan dunia hiburan, di mana ayahnya seorang musisi dan ibunya merupakan penari balet. Pernah mengalami perundungan : Di balik prestasinya, Nada sempat menghadapi bullying di sekolah yang cukup berat hingga akhirnya memilih jalur homeschooling.

: Di balik prestasinya, Nada sempat menghadapi bullying di sekolah yang cukup berat hingga akhirnya memilih jalur homeschooling. Hobi baking: Selain menari, Nada juga gemar membuat kue dan sering membagikan hasil kreasinya melalui media sosial.

Bisnis Nada Tarina Putri

Selain aktif di dunia balet dan hiburan, Nada Tarina Putri juga mulai menunjukkan jiwa wirausaha sejak usia muda.

Ia diketahui mengembangkan bisnis kuliner yang cukup menarik perhatian, khususnya di bidang makanan sehat dan dessert.

Berdasarkan informasi dari bio Instagram pribadinya, Nada memiliki dua lini bisnis yang dikelola, yaitu @fithabit_kitchen dan @madebymood.co.

Fithabit Kitchen mengusung konsep makanan sehat tinggi protein yang tetap lezat seperti makanan “cheat meal”, dengan keunggulan pada perhitungan makro nutrisi yang jelas serta layanan menu harian untuk makan siang dan malam.

Sementara itu, Made by Mood lebih berfokus pada dessert, seperti cookies, brownies, dan pizza dengan konsep “guilt-free”, yaitu tetap enak namun lebih sehat, serta dipasarkan secara online dan tersedia melalui layanan pesan antar.

Prestasi Nada Tarina Putri

Berikut adalah kumpulan prestasi dan pencapaian yang pernah diraih oleh Nada Tarina Putri:

Top 4 Indonesia Mencari Bakat 2021

Medali emas World Ballet Grand Prix 2021

Medali perak Marlupi Dance Competition

Medali perak Solo Jazz

Juara Harapan 1 SBK Kids Group tingkat DKI Jakarta & Jawa Barat

Juara Harapan 2 SBK Kids Lomba Tari Kreasi Nusantara tingkat Jabodetabek

Aktif tampil di berbagai panggung balet nasional dan internasional

Filmografi Nada Tarina Putri

Berikut adalah daftar penampilan dan karya yang pernah dibintangi oleh Nada Tarina Putri:

Acara Televisi:

Insert 15th Anniversary (Trans TV, 2018, sebagai penari)

Indonesia Mencari Bakat musim kelima (Trans TV, 2021–2022, sebagai peserta)

Rumpi (No Secret) (Trans TV, 2022, sebagai bintang tamu)

Insert Siang (Trans TV, 2022, sebagai bintang tamu)

Brownis (Obrowlan Manis) (Trans TV, 2022, sebagai bintang tamu)

Siapa Mau Jadi Juara (Trans TV, 2022, sebagai bintang tamu)

Insert Fashion Awards 2022 (Trans TV, 2022, sebagai bintang tamu)

Tonight Show Premiere (NET., 2022, sebagai bintang tamu)

Model Video Klip:

"Be True" - Neona (2022)

Kumpulan Foto Nada Tarina Putri

Potret Nada Tarina Putri saat sedang memamerkan otot tangannya (Foto: Instagram / nada_tarina_putri)

Nada Tarina Putri saat berada di booth bisnis dessert-nya di salah satu event (Foto: Instagram / nada_tarina_putri)

Potret Nada Tarina Putri bersama dengan ayah kandungnya, Hans Boyke Marsianno (Foto: Instagram / nada_tarina_putri)

Potret Nada Tarina Putri bersama dengan Deddy dan Azka di mengenakan baju pilot dengan berlatar belakangkan Pesawat Jupiter (Foto: Instagram / dc.kemhan)