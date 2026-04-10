Profil Park Shin-hye: Awal Karier, Kehidupan Asmara, hingga Film dan Drama yang Diperankan

Jumat, 10 April 2026 - 09:00 WIB

Jumat, 10 April 2026 - 09:00 WIB

Park Shin-hye adalah seorang aktris, model, dan penyanyi asal Korea Selatan yang lahir pada 18 Februari 1990 di Nam-gu, Gwangju.

Ia dikenal sebagai salah satu bintang Hallyu paling sukses yang telah membangun karier panjang sejak usia muda, yaitu 13 tahun.

Namanya semakin melejit berkat peran-peran utama dalam drama romantis hits, seperti You're Beautiful (2009), The Heirs (2013), dan Pinocchio (2014).

Berkat kemampuan membawakan emosi secara mendalam dan natural, ia pun kerap mendapat julukan sebagai “Ratu Drama Korea” oleh para penggemar.

Biodata Park Shin-hye

Nama lengkap : Park Shin-hye (박신혜)

: Park Shin-hye (박신혜) Nama panggilan : Shin-hye

: Shin-hye Tempat, tanggal lahir : Nam-gu, Gwangju, Korea Selatan, 18 Februari 1990

: Nam-gu, Gwangju, Korea Selatan, 18 Februari 1990 Zodiak : Aquarius

: Aquarius Orang tua : Park Hyun-jong (ayah) dan Jo Mi-sook (ibu)

: Park Hyun-jong (ayah) dan Jo Mi-sook (ibu) Saudara : Park Shin Won (gitaris & komposer)

: Park Shin Won (gitaris & komposer) Pasangan : Menikah dengan Choi Tae-joon (2022)

: Menikah dengan Choi Tae-joon (2022) Anak : 1 anak perempuan (lahir 2023)

: 1 anak perempuan (lahir 2023) Pendidikan : Universitas Chung-Ang (Teater, lulus 2016)

: Universitas Chung-Ang (Teater, lulus 2016) Media sosial : @ssinz7 (Instagram)

: @ssinz7 (Instagram) Pekerjaan: Aktris, model, penyanyi

Perjalanan Karier Park Shin-hye

Perjalanan karier Park Shin-hye dimulai ketika ia masih remaja, tepatnya sekitar usia 13 tahun, saat tampil dalam video musik “Flower” milik Lee Seung-hwan.

Namanya mulai dikenal publik setelah memerankan versi muda Han Jung-seo dalam drama Stairway to Heaven (2003).

Meski hanya berperan sebagai karakter muda, aktingnya yang natural berhasil mencuri perhatian dan membuka jalan bagi kariernya di industri hiburan.

Setelah itu, Park Shin-hye aktif membintangi berbagai drama, seperti Tree of Heaven, Goong S, hingga Prince Hours.

Namun, popularitasnya benar-benar melejit saat Park Shin-hye menjadi pemeran utama dalam You're Beautiful (2009).

Perannya sebagai perempuan yang menyamar sebagai laki-laki sukses menarik perhatian penonton di seluruh Asia.

Karier Park Shin-hye semakin bersinar ketika membintangi The Heirs (2013) bersama Lee Min-ho.

Drama ini meraih kesuksesan besar secara global dan membuat namanya semakin dikenal luas, bahkan membawanya meraih penghargaan internasional.

Tak hanya di drama, Park Shin-hye juga menunjukkan kualitas aktingnya di layar lebar.

Film Miracle in Cell No. 7 menjadi salah satu karya yang memperkuat reputasinya sebagai aktris berbakat, dengan berbagai nominasi dan penghargaan yang diraih.

Park Shin-hye kemudian terus membintangi berbagai proyek populer, seperti Pinocchio (2014-2015) bersama Lee Jong-suk, Doctors (2016), Memories of the Alhambra (2018), #Alive (2020), hingga Sisyphus: The Myth (2021) bersama Cho Seung-woo.

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, Park Shin-hye dikenal sebagai aktris serba bisa yang mampu membawakan berbagai karakter, mulai dari drama romantis hingga thriller dan fiksi ilmiah.

Dedikasinya di dunia seni peran juga dibarengi dengan pendidikan formal di Universitas Chung-Ang jurusan teater, yang semakin memperkuat kualitas aktingnya.

Kehidupan Asmara Park Shin-hye

Kehidupan pribadi Park Shin-hye tak lepas dari perhatian publik, terutama terkait kisah asmaranya.

Park Shin-hye diketahui menjalin hubungan dengan aktor Choi Tae-joon sejak akhir 2017, meskipun kabar tersebut baru dikonfirmasi ke publik pada 2018.

Keduanya sebenarnya sudah saling mengenal lebih lama, sejak bertemu dalam proyek drama pada tahun 2012, sebelum akhirnya hubungan mereka berkembang dari sekadar teman menjadi pasangan.

Setelah menjalani hubungan selama beberapa tahun, Park Shin-hye dan Choi Tae-joon memutuskan untuk menikah pada Januari 2022.

Tak lama setelah pernikahan, ia juga mengumumkan kabar kehamilannya kepada publik. Pada tahun yang sama, pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan.

Fakta-Fakta Menarik Park Shin-hye

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Park Shin-hye:

Memulai karier sejak dini : Park Shin-hye sudah terjun ke dunia hiburan sejak usia sekitar 13 tahun dan langsung mencuri perhatian lewat kemampuan aktingnya.

: Park Shin-hye sudah terjun ke dunia hiburan sejak usia sekitar 13 tahun dan langsung mencuri perhatian lewat kemampuan aktingnya. Latar belakang keluarga : Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan memiliki kakak laki-laki bernama Park Shin Won yang berprofesi sebagai gitaris sekaligus komposer K-Pop.

: Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan memiliki kakak laki-laki bernama Park Shin Won yang berprofesi sebagai gitaris sekaligus komposer K-Pop. Julukan unik : Di kalangan teman dan keluarganya, Park Shin-hye memiliki julukan “Park Pig” karena kecintaannya pada makanan.

: Di kalangan teman dan keluarganya, Park Shin-hye memiliki julukan “Park Pig” karena kecintaannya pada makanan. Manajemen artis: Ia berada di bawah naungan SALT Entertainment yang menaungi karier profesionalnya.

Drama Park Shin-hye

Undercover Miss Hong (2026)

The Judge from Hell (2024)

Doctor Slump (2024)

Sisyphus: The Myth (2021)

Memories of the Alhambra (2018)

Temperature of Love (2017)

Gogh, the Starry Night (2016)

Doctors (2016)

Entertainer (2016)

Pinocchio (2014)

The Heirs (2013)

Fabulous Boys (2013)

Flower Boy Next Door (2013)

The King of Dramas (2012)

Heartstrings (2011)

Hayate the Combat Butler (2011)

My Girlfriend Is a Gumiho (2010)

You're Beautiful (2009)

High Kick Season 2 (2009)

Bicheonmu (2008)

Kimcheed Radish Cubes (2007)

Prince Hours (2007)

Tree of Heaven (2006)

Seoul 1945 (2006)

Cute Or Crazy (2005)

Not Alone (2004)

Stairway to Heaven (2003)

Nonstop Season 4 (2003)

Film Park Shin-hye

The Call (2020)

#Alive (2020)

Heart Blackened (2017)

My Annoying Brother (2016)

The Beauty Inside (2015)

The Royal Tailor (2014)

One Perfect Day (2013)

Miracle in Cell No. 7 (2013)

Cyrano Agency (2010)

Evil Twin (2007)

Love Phobia (2006)

Penghargaan Park Shin-hye

Asia Philanthropy Awards (2019) - Special Award: Philanthropic Celebrity of the Year

Asia Artist Awards (2017) - Asia Icon

SBS Drama Awards (2016) - Top 10 Stars - Doctors

SBS Drama Awards (2016) - Top Excellence Award, Actress in a Fantasy & Genre Drama - Doctors

Busan International Advertising Festival (2016) - Best Korean Spokesmodel in China

Asia Artist Awards (2016) - Best Artist Award, Actress - Doctors

Baeksang Arts Awards (2015) - iQiyi Star Award

Baeksang Arts Awards (2015) - Most Popular Actress (Film) - The Royal Tailor

Baeksang Arts Awards (2014) - Most Popular Actress (TV) - The Heirs

SBS Drama Awards (2014) - Best Couple Award (with Lee Jong-suk) - Pinocchio

APAN Star Awards (2014) - Excellence Award, Actress in a Miniseries - The Heirs

SBS Drama Awards (2014) - Top 10 Stars - Pinocchio

SBS Drama Awards (2014) - Top Excellence Award, Actress in a Drama Special - Pinocchio

Asia Rainbow TV Awards (2014) - Outstanding Leading Actress - The Heirs

K-Star Magazine Star Awards Ceremony (2014) - Popularity Award - The Heirs

Korean Association of Film Critics Awards (2013) - Best Supporting Actress - Miracle in Cell No. 7

China TV Drama Awards (2013) - Popular Foreign Actress - The Heirs

SBS Drama Awards (2013) - Best Couple Award (with Lee Min-ho) - The Heirs

SBS Drama Awards (2013) - Top 10 Stars - The Heirs

SBS Drama Awards (2013) - Excellence Award, Actress in Drama Special - The Heirs

Bucheon International Fantastic Film Festival (2013) - Fantasia Award - Miracle in Cell No. 7

Baeksang Arts Awards (2013) - Most Popular Actress (Film) - Miracle in Cell No. 7

KBS Drama Awards (2012) - Best Actress in a One-Act Special - Don’t Worry, I’m a Ghost

Baeksang Arts Awards (2012) - Most Popular Actress (TV) - Heartstrings

LeTV Movie and Drama Awards (2011) - Popular Asian Star

Baeksang Arts Awards (2011) - Most Popular Actress (Film) - Cyrano Agency

SBS Drama Awards (2009) - New Star Award - You’re Beautiful

MBC Entertainment Awards (2007) - Best Newcomer in a Variety Show - Fantastic Partner

SBS Drama Awards (2003) - Best Young Actress - Stairway to Heaven

