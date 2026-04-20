Profil Renatta Moeloek: Agama, Karier, Bisnis, Asmara, hingga Fakta Menarik

Selasa, 21 April 2026 - 06:28 WIB

Selasa, 21 April 2026 - 06:28 WIB

Renatta Moeloek, atau yang lebih dikenal sebagai Chef Renatta, adalah koki profesional, restaurateur, dan celebrity chef asal Indonesia yang lahir pada 17 Maret 1994.

Ia dikenal luas berkat keahlian kulinernya yang mumpuni serta pembawaannya yang tegas, tenang, dan berkelas di layar kaca.

Namanya semakin populer sejak menjadi juri di MasterChef Indonesia, di mana ia tampil dengan standar tinggi dalam menilai masakan.

Biodata Renatta Moeloek

Nama lengkap : Puti Renatta Ratnasari Moeloek

Nama panggilan : Renatta Moeloek / Chef Renatta

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 17 Maret 1994

Zodiak : Pisces

Agama : Islam

Orang tua : Nudie Moeloek dan Radianti Ratnasuminar

Pasangan : Dikabarkan menikah dengan Antoine Fantino

Media sosial : @renattamoeloek (Instagram)

: @renattamoeloek (Instagram) Pekerjaan: Chef, entrepreneur, selebritas

Sebelum dikenal luas oleh publik, Chef Renatta menempuh pendidikan kuliner di Le Cordon Bleu Culinary Arts di Paris, Prancis, dan berhasil meraih gelar Diploma Superior Cuisine dan Superior Pastry.

Ia juga pernah menimba pengalaman profesional dengan magang di restoran berbintang Michelin, Garance Saint Dominique.

Perjalanan Karier Renatta Moeloek

Renatta Moeloek memiliki perjalanan karier yang tidak instan. Ketertarikannya pada dunia memasak sudah muncul sejak remaja, lalu ia serius menekuninya dengan melanjutkan pendidikan di Le Cordon Bleu Paris, Prancis, dengan fokus pada cuisine dan pastry.

Ia berhasil meraih Diploma Superior Cuisine dan Superior Pastry melalui program intensif yang menuntut disiplin tinggi.

Setelah menyelesaikan pendidikan, Renatta Moeloek sempat menimba pengalaman di restoran berbintang Michelin, Garance Saint Dominique.

Namun, perjalanan karier Renatta Moeloek tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah mengalami insiden ledakan kompor yang menyebabkan luka bakar, serta gagal bekerja di luar negeri karena kendala visa.

Dari titik itu, ia memulai kembali dari bawah dengan menerima pesanan memasak untuk acara kecil secara door-to-door di Jakarta.

Ketekunan tersebut perlahan membuahkan hasil. Namanya mulai dikenal hingga dipercaya sebagai menu consultant dan chef private dining dengan konsep eksklusif.

Renatta Moeloek juga aktif menggelar private dining bertajuk “Maindine” serta terlibat dalam promosi kuliner Indonesia di berbagai negara Eropa.

Popularitasnya semakin meningkat setelah bergabung sebagai juri di MasterChef Indonesia sejak musim ke-5 pada tahun 2019.

Dengan gaya penilaian yang tegas dan profesional, Renatta Moeloek menjadi satu-satunya juri perempuan yang mencuri perhatian publik.

Kehidupan Pribadi dan Asmara Renatta Moeloek

Di balik kariernya yang gemilang, Chef Renatta Moeloek dikenal sebagai pribadi yang cukup tertutup, terutama dalam hal kehidupan pribadi dan asmara.

Ia jarang membagikan detail hubungan secara terbuka, sehingga kerap memunculkan rasa penasaran publik.

Dalam perjalanan asmaranya, Chef Renatta sempat diketahui menjalin hubungan dengan Pradikta Wicaksono selama beberapa tahun.

Setelah itu, Chef Renatta Moeloek juga dikaitkan dengan Antoine Fantino, pria asal Prancis yang merupakan teman lamanya.

Menariknya, muncul spekulasi bahwa Renatta telah menikah secara diam-diam dengan Antoine Fantino.

Hal ini mencuat setelah Vidi Aldiano sempat menyinggung hal tersebut dalam podcast milik Deddy Corbuzier pada akhir 2023.

Meski tidak ada klarifikasi resmi dari pihak Renatta Moeloek, ia juga tidak membantah kabar tersebut, sehingga isu ini terus menjadi perbincangan publik.

Fakta-Fakta Menarik Renatta Moeloek

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Renatta Moeloek:

Pendidikan : Lulusan Le Cordon Bleu Paris, salah satu sekolah kuliner paling bergengsi di dunia.

Pengalaman internasional : Pernah bekerja di restoran berbintang Michelin di Prancis, Garance Saint Dominique.

Awal karier : Memulai dari bawah dengan memasak untuk acara kecil secara door-to-door sebelum dikenal luas.

Ciri khas : Memiliki tato bertema bahan makanan serta tulisan aksara Sunda "Ratnasari".

Karakter di TV : Dikenal dengan gaya bicara tegas dan ekspresi dingin saat menjadi juri di MasterChef Indonesia.

Kehidupan asmara : Pernah menjalin hubungan dengan Pradikta Wicaksono.

: Pernah menjalin hubungan dengan Pradikta Wicaksono. Kontribusi kuliner: Aktif memperkenalkan masakan Indonesia ke berbagai negara, khususnya di Eropa.

Bisnis, Penghasilan, dan Kekayaan Renatta Moeloek

Secara publik, tidak ada informasi pasti mengenai jumlah kekayaan Chef Renatta Moeloek.

Meski demikian, sebagai chef profesional sekaligus figur publik, ia diketahui memiliki sejumlah sumber penghasilan dari berbagai lini industri kuliner dan hiburan.

Beberapa sumber pendapatan Chef Renatta Moeloek antara lain:

1. Antarasa

Antarasa merupakan restoran hasil kolaborasi Chef Renatta dengan Chef Juna.

Brand ini berada di bawah naungan Dailybox dan terinspirasi dari konten kuliner “Kisarasa” yang mengangkat kekayaan masakan Nusantara.

Menu yang disajikan merupakan interpretasi modern dari hidangan khas daerah, termasuk sajian populer seperti bebek betutu.

2. Dailybox

Dailybox adalah bisnis kuliner yang dikembangkan bersama, di mana Renatta turut berkontribusi dalam pengembangan menu.

Konsepnya menghadirkan makanan Nusantara dan internasional dalam kemasan praktis, serta telah memiliki banyak cabang dan tersedia di berbagai platform pemesanan online.

3. Ruma Dining

Ruma Dining menjadi salah satu proyek kuliner premium milik Chef Renatta Moeloek.

Restoran ini mengusung konsep fine dining dengan suasana yang hangat dan personal, terinspirasi dari rumah masa kecilnya, serta dirancang untuk memberikan pengalaman makan yang lebih intim dan eksklusif.

4. Juri MasterChef Indonesia

Kiprahnya sebagai juri di MasterChef Indonesia sejak 2019 menjadi salah satu sumber penghasilan sekaligus titik balik popularitasnya.

Melalui acara ini, nama Chef Renatta Moeloek semakin dikenal luas dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu celebrity chef terkemuka di Indonesia.

Kumpulan Foto Renatta Moeloek

Chef Renatta Moeloek mengenakan seragam pemadam kebakaran untuk acara MasterChef Indonesia (Foto: Instagram / renattamoeloek)

Chef Renatta Moeloek saat berada di Pulau Padar Labuan Bajo (Foto: Instagram / renattamoeloek)

Potret Chef Renatta Moeloek saat berada di Maluku Utara (Foto: Instagram / renattamoeloek)

Chef Renatta Moeloek saat sedang plating sebuah hidangan (Foto: Instagram / renattamoeloek)