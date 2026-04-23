Profil Nina Zatulini, Ratu FTV Era 2000-an yang Kini Fokus pada Keluarga
Profil Shadrina Zatulini Munaf (Foto: Instagram / ninazatulini22)
Nina Zatulini adalah seorang aktris dan model Indonesia yang dikenal luas lewat berbagai sinetron populer sejak akhir 2000-an.
Namanya mulai melejit setelah memerankan karakter Angel dalam sinetron Arti Sahabat yang sangat populer di kalangan remaja pada tahun 2010.
Biodata Nina Zatulini
- Nama lengkap: Shadrina Zatulini Munaf
- Nama panggung: Nina Zatulini
- Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 22 November 1991
- Zodiak: Scorpio
- Agama: Islam
- Orangtua: Ronaldi Moenir Munaf (ayah) dan Rita Gustir Munaf (ibu)
- Pendidikan: SMA Negeri 70 Jakarta
- Pasangan: Chandra Tauphan Ansar (menikah sejak 22 Januari 2016)
- Anak: Kenzie Naratama Chandra, Khanza Inara Chandra, Kaluna Ganara Chandra, dan Khalisa
- Media sosial: Instagram: @ninazatulini22, TikTok: @ninazatulini22
- Pekerjaan: Aktris, model
Berkarier di dunia hiburan sejak remaja, Nina dikenal sebagai salah satu aktris yang sering membintangi sinetron dan FTV.
Bahkan ia sempat dijuluki sebagai “Ratu FTV” karena seringnya tampil dalam berbagai judul film televisi.
Meski kini sudah tidak terlalu aktif di layar kaca, Nina masih dikenal publik melalui media sosial serta kehidupannya sebagai ibu dari empat anak.
Perjalanan Karier Nina Zatulini
Nina Zatulini yang memiliki nama lengkap Shadrina Zatulini Munaf dikenal sebagai aktris dan model asal Jakarta.
Ia memiliki paras yang khas sehingga kerap disangka memiliki darah campuran. Padahal, Nina sebenarnya merupakan keturunan Minangkabau asli.
Perjalanan karier Nina Zatulini di dunia hiburan dimulai sejak tahun 2006. Saat itu ia masih duduk di bangku SMA dan awalnya hanya mencoba mengikuti casting karena rasa penasaran.
Tanpa diduga, kesempatan tersebut justru membuka jalan bagi dirinya untuk terjun ke industri hiburan.
Ia bahkan langsung mendapat peran dan berkesempatan bekerja dengan sejumlah artis yang saat itu sedang populer.
Debut akting Nina Zatulini dimulai melalui sinetron Tarzan Cilik yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta.
Setelah itu, ia mulai mendapatkan berbagai peran di sejumlah sinetron lain, seperti Buku Harian Baim, Cinta Puteri, dan Ulat Kepompong.
Nama Nina Zatulini semakin melejit ketika ia memerankan karakter Angel Wijaya dalam sinetron Arti Sahabat yang tayang pada tahun 2010-2011.
Sinetron bertema kehidupan remaja ini sangat populer pada masanya dan membuat Nina Zatulini semakin dikenal luas oleh publik, khususnya di kalangan anak muda.
Kesuksesan tersebut membuat karier Nina Zatulini terus berkembang. Ia pun mulai dipercaya membintangi berbagai sinetron populer lainnya, di antaranya Dikejar Surga, Garuda Impian, Si Biang Kerok, hingga Si Biang Kerok Cilik yang tayang pada tahun 2012-2013.
Beberapa tahun kemudian, Nina Zatulini kembali tampil dalam sinetron Pangeran pada periode 2015-2016 yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu aktris sinetron populer di Indonesia.
Tidak hanya aktif di sinetron, Nina juga dikenal sangat produktif membintangi FTV. Puluhan judul film televisi pernah ia bintangi dengan berbagai karakter yang berbeda.
Karena konsistensinya di dunia FTV, ia bahkan mendapat julukan sebagai “Ratu FTV” oleh para penggemar.
Selain layar kaca, Nina Zatulini juga mencoba peruntungan di dunia perfilman. Ia memulai debut filmnya melalui film Aku, Kau, dan KUA yang dirilis pada tahun 2014.
Setelah itu, ia kembali tampil dalam beberapa film lain, seperti Kukejar Cinta ke Negeri China (2014) dan Sebuah Lagu Untuk Tuhan (2015).
Di samping berakting, Nina juga pernah tampil sebagai model video musik lagu “Ampuni Aku” milik grup band D’Masiv pada tahun 2010 serta membintangi sejumlah iklan produk kecantikan, seperti Biore Pure Mild dan Citra Hazeline Spotless White Glow UV.
Namun setelah menikah dengan pengusaha tambang nikel Chandra Tauphan Ansar pada 22 Januari 2016, aktivitasnya di dunia hiburan mulai berkurang.
Nina Zatulini memilih untuk lebih fokus pada kehidupan keluarga dan mengurus keempat anaknya, yaitu Kenzie Naratama Chandra, Khanza Inara Chandra, Kaluna Ganara Chandra, dan Khalisa.
Meski kini jarang tampil di layar kaca, Nina masih aktif berinteraksi dengan penggemar melalui media sosial, seperti Instagram dan TikTok.
Melalui platform tersebut, ia kerap membagikan berbagai momen kehidupan keluarga, aktivitas sehari-hari, serta berbagai konten menarik lainnya.
Fakta-Fakta Menarik Nina Zatulini
Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Nina Zatulini:
- Awal karier: Nina Zatulini mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2006. Menariknya, langkah tersebut berawal dari keisengannya mengikuti casting saat masih duduk di bangku SMA.
- Keturunan Minangkabau: Meski sering dianggap memiliki wajah blasteran, Nina sebenarnya berasal dari keluarga dengan keturunan Minangkabau asli.
- Ratu FTV: Nina dikenal sangat produktif membintangi berbagai film televisi. Karena sering tampil dalam banyak judul FTV, ia bahkan mendapat julukan sebagai “Ratu FTV”.
- Kehidupan asmara: Sebelum menikah, Nina sempat menjalin hubungan dengan beberapa figur publik, di antaranya aktor Stuart Collin, pembalap Doni Tata, dan aktor Ricky Harun.
- Menikah dengan pengusaha: Pada 22 Januari 2016, Nina menikah dengan pengusaha tambang nikel Chandra Tauphan Ansar.
- Persahabatan selebritas: Ia memiliki geng pertemanan bernama “The Berempat Aja” bersama Natasha Rizky, Eriska Rein, dan Marsha Natika.
- Pernah mengalami penipuan: Pada tahun 2017, Nina sempat menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh manajernya sendiri hingga mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah.
Film Nina Zatulini
- Sebuah Lagu Untuk Tuhan (2015) - sebagai Agnes
- Kukejar Cinta ke Negeri China (2014) - sebagai Widya
- Aku, Kau, dan KUA (2014) - sebagai Fira
Sinetron Nina Zatulini
- Pangeran (2015–2016) - sebagai Aida
- Elang 2 (2015) - sebagai Amel
- Kita Nikah Yuk (2014–2015) - sebagai Nina
- Pesantren Rock n Roll 3 (2013)
- Si Biang Kerok Cilik (2012–2013) - sebagai Prisilia / Neng Kece
- Si Biang Kerok (2012) - sebagai Prisilia / Neng Kece
- Kisah Rama Shinta (2012) - sebagai Santi
- Garuda Impian (2012) - sebagai Nina
- Dikejar Surga (2011) - sebagai Aisyah
- Aku Untukmu (2011) - sebagai Nina
- Arti Sahabat Season 2 (2011) - sebagai Angel Wijaya
- Arti Sahabat (2010) - sebagai Angel Wijaya
- Ulat Kepompong (2009) - sebagai Lily
- Buku Harian Baim (2009) - sebagai Oliv
- Cinta Puteri (2009) - sebagai Vischa
- Tarzan Cilik (2009) - sebagai Citra
FTV Nina Zatulini
- Mata Mata Cinta (2015) - sebagai Sania
- Pembantu Dari Amerika (2015)
- Bujang Lapuk Diserbu Cinta (2015) - sebagai Rian
- Jodohku Tukang Ngangon Kebo (2014)
- BlackBelt & BlackForrest (2014) - sebagai Sandra
- Princess 3 Kurcaci dan Pangeran Impian (2014) - sebagai Princess
- Detak Cinta Untuk Putri (2014)
- Cinta Rocker Kesenggol Dangdut (2014) - sebagai Lela
- Anak Durhaka Tidak Diterima Bumi (2014)
- Love Story In Bali (2014)
- Mengejar Cinta Mas Slamet (2014) - sebagai Mira
- Cinta Putri Malu (2014)
- Jangan Rebut Pacarku (2013)
- Perfect Boy Friend (2013)
- Kambing Kurban Pembawa Cinta (2013)
- Aku Akan Buat Kamu Jatuh Cinta (2013)
- Miss Clean Lebay (2013)
- Mas Barep Jejaka Bromo (2013)
- Cintaku Sebulat Kue Klepon (2013)
- Risiko Orang Ganteng (2013)
- Kamulah Satu Cintaku (2013) - sebagai Yuna
- Satu Kwintal Cinta Di Emperan Pasar (2013) - sebagai Yuna
- Cintaku Telah Memilihmu Untukku (2013) - sebagai Fani
- Seandainya Kau Masih Ada (2013)
- Dara Manis Jatuh Cinta (2013)
- Cinta Tak Selalu Iya (2012)
- Aku Jatuh Cinta Lagi (2012)
- Benih Asmara Cinta (2012)
- Selendang Cinta Asmara (2012)
- Seindah Cinta Di Kuta Bali (2012)
- Cantik Jelita From England To Bali (2012)
- Komeng Dan Putra Petir (2011)
- Madu Untukku, Racun Buatmu (2011)
- When Sule Meet Sulis (2011)Catatan Si Mas Boy (2010)
- Jomblo So What Gitu Loh (2009)
Model Video Musik
- Ampuni Aku - D’Masiv (2010)
Iklan Nina Zatulini
- Biore Pure Mild
- Citra Hazeline Spotless White Glow UV
Penghargaan Nina Zatulini
- Aktris Pemeran Drama Remaja Terfavorit UMI (2010)
- Aktris S1 Selebritas Tweet Terfavorit ABI (2010)
Nominasi Nina Zatulini
- SCTV Awards 2015 - Aktris Utama Paling Ngetop Sinetron (Pangeran)
- SCTV Awards 2012 - Aktris Utama Paling Ngetop Sinetron (Si Biang Kerok)
- Festival Film Bandung - Aktris Terpuji FFB FTV (Seandainya Kau Masih Ada)