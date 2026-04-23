Profil Nina Zatulini, Ratu FTV Era 2000-an yang Kini Fokus pada Keluarga

Nina Zatulini adalah seorang aktris dan model Indonesia yang dikenal luas lewat berbagai sinetron populer sejak akhir 2000-an.

Namanya mulai melejit setelah memerankan karakter Angel dalam sinetron Arti Sahabat yang sangat populer di kalangan remaja pada tahun 2010.

Biodata Nina Zatulini

: Shadrina Zatulini Munaf Nama panggung : Nina Zatulini

: Jakarta, 22 November 1991 Zodiak : Scorpio

: Islam Orangtua : Ronaldi Moenir Munaf (ayah) dan Rita Gustir Munaf (ibu)

: SMA Negeri 70 Jakarta Pasangan : Chandra Tauphan Ansar (menikah sejak 22 Januari 2016)

: Kenzie Naratama Chandra, Khanza Inara Chandra, Kaluna Ganara Chandra, dan Khalisa Media sosial : Instagram: @ninazatulini22, TikTok: @ninazatulini22

Berkarier di dunia hiburan sejak remaja, Nina dikenal sebagai salah satu aktris yang sering membintangi sinetron dan FTV.

Bahkan ia sempat dijuluki sebagai “Ratu FTV” karena seringnya tampil dalam berbagai judul film televisi.

Meski kini sudah tidak terlalu aktif di layar kaca, Nina masih dikenal publik melalui media sosial serta kehidupannya sebagai ibu dari empat anak.

Perjalanan Karier Nina Zatulini

Nina Zatulini yang memiliki nama lengkap Shadrina Zatulini Munaf dikenal sebagai aktris dan model asal Jakarta.

Ia memiliki paras yang khas sehingga kerap disangka memiliki darah campuran. Padahal, Nina sebenarnya merupakan keturunan Minangkabau asli.

Perjalanan karier Nina Zatulini di dunia hiburan dimulai sejak tahun 2006. Saat itu ia masih duduk di bangku SMA dan awalnya hanya mencoba mengikuti casting karena rasa penasaran.

Tanpa diduga, kesempatan tersebut justru membuka jalan bagi dirinya untuk terjun ke industri hiburan.

Ia bahkan langsung mendapat peran dan berkesempatan bekerja dengan sejumlah artis yang saat itu sedang populer.

Debut akting Nina Zatulini dimulai melalui sinetron Tarzan Cilik yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta.

Setelah itu, ia mulai mendapatkan berbagai peran di sejumlah sinetron lain, seperti Buku Harian Baim, Cinta Puteri, dan Ulat Kepompong.

Nama Nina Zatulini semakin melejit ketika ia memerankan karakter Angel Wijaya dalam sinetron Arti Sahabat yang tayang pada tahun 2010-2011.

Sinetron bertema kehidupan remaja ini sangat populer pada masanya dan membuat Nina Zatulini semakin dikenal luas oleh publik, khususnya di kalangan anak muda.

Kesuksesan tersebut membuat karier Nina Zatulini terus berkembang. Ia pun mulai dipercaya membintangi berbagai sinetron populer lainnya, di antaranya Dikejar Surga, Garuda Impian, Si Biang Kerok, hingga Si Biang Kerok Cilik yang tayang pada tahun 2012-2013.

Beberapa tahun kemudian, Nina Zatulini kembali tampil dalam sinetron Pangeran pada periode 2015-2016 yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu aktris sinetron populer di Indonesia.

Tidak hanya aktif di sinetron, Nina juga dikenal sangat produktif membintangi FTV. Puluhan judul film televisi pernah ia bintangi dengan berbagai karakter yang berbeda.

Karena konsistensinya di dunia FTV, ia bahkan mendapat julukan sebagai “Ratu FTV” oleh para penggemar.

Selain layar kaca, Nina Zatulini juga mencoba peruntungan di dunia perfilman. Ia memulai debut filmnya melalui film Aku, Kau, dan KUA yang dirilis pada tahun 2014.

Setelah itu, ia kembali tampil dalam beberapa film lain, seperti Kukejar Cinta ke Negeri China (2014) dan Sebuah Lagu Untuk Tuhan (2015).

Di samping berakting, Nina juga pernah tampil sebagai model video musik lagu “Ampuni Aku” milik grup band D’Masiv pada tahun 2010 serta membintangi sejumlah iklan produk kecantikan, seperti Biore Pure Mild dan Citra Hazeline Spotless White Glow UV.

Namun setelah menikah dengan pengusaha tambang nikel Chandra Tauphan Ansar pada 22 Januari 2016, aktivitasnya di dunia hiburan mulai berkurang.

Nina Zatulini memilih untuk lebih fokus pada kehidupan keluarga dan mengurus keempat anaknya, yaitu Kenzie Naratama Chandra, Khanza Inara Chandra, Kaluna Ganara Chandra, dan Khalisa.

Meski kini jarang tampil di layar kaca, Nina masih aktif berinteraksi dengan penggemar melalui media sosial, seperti Instagram dan TikTok.

Melalui platform tersebut, ia kerap membagikan berbagai momen kehidupan keluarga, aktivitas sehari-hari, serta berbagai konten menarik lainnya.

Fakta-Fakta Menarik Nina Zatulini

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Nina Zatulini:

: Nina Zatulini mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2006. Menariknya, langkah tersebut berawal dari keisengannya mengikuti casting saat masih duduk di bangku SMA. Keturunan Minangkabau : Meski sering dianggap memiliki wajah blasteran, Nina sebenarnya berasal dari keluarga dengan keturunan Minangkabau asli.

: Nina dikenal sangat produktif membintangi berbagai film televisi. Karena sering tampil dalam banyak judul FTV, ia bahkan mendapat julukan sebagai "Ratu FTV". Kehidupan asmara : Sebelum menikah, Nina sempat menjalin hubungan dengan beberapa figur publik, di antaranya aktor Stuart Collin, pembalap Doni Tata , dan aktor Ricky Harun.

: Pada 22 Januari 2016, Nina menikah dengan pengusaha tambang nikel Chandra Tauphan Ansar. Persahabatan selebritas : Ia memiliki geng pertemanan bernama "The Berempat Aja" bersama Natasha Rizky, Eriska Rein, dan Marsha Natika.

Film Nina Zatulini

Sebuah Lagu Untuk Tuhan (2015) - sebagai Agnes

Kukejar Cinta ke Negeri China (2014) - sebagai Widya

Aku, Kau, dan KUA (2014) - sebagai Fira

Sinetron Nina Zatulini

Pangeran (2015–2016) - sebagai Aida

Elang 2 (2015) - sebagai Amel

Kita Nikah Yuk (2014–2015) - sebagai Nina

Pesantren Rock n Roll 3 (2013)

Si Biang Kerok Cilik (2012–2013) - sebagai Prisilia / Neng Kece

Si Biang Kerok (2012) - sebagai Prisilia / Neng Kece

Kisah Rama Shinta (2012) - sebagai Santi

Garuda Impian (2012) - sebagai Nina

Dikejar Surga (2011) - sebagai Aisyah

Aku Untukmu (2011) - sebagai Nina

Arti Sahabat Season 2 (2011) - sebagai Angel Wijaya

Arti Sahabat (2010) - sebagai Angel Wijaya

Ulat Kepompong (2009) - sebagai Lily

Buku Harian Baim (2009) - sebagai Oliv

Cinta Puteri (2009) - sebagai Vischa

Tarzan Cilik (2009) - sebagai Citra

FTV Nina Zatulini

Mata Mata Cinta (2015) - sebagai Sania

Pembantu Dari Amerika (2015)

Bujang Lapuk Diserbu Cinta (2015) - sebagai Rian

Jodohku Tukang Ngangon Kebo (2014)

BlackBelt & BlackForrest (2014) - sebagai Sandra

Princess 3 Kurcaci dan Pangeran Impian (2014) - sebagai Princess

Detak Cinta Untuk Putri (2014)

Cinta Rocker Kesenggol Dangdut (2014) - sebagai Lela

Anak Durhaka Tidak Diterima Bumi (2014)

Love Story In Bali (2014)

Mengejar Cinta Mas Slamet (2014) - sebagai Mira

Cinta Putri Malu (2014)

Jangan Rebut Pacarku (2013)

Perfect Boy Friend (2013)

Kambing Kurban Pembawa Cinta (2013)

Aku Akan Buat Kamu Jatuh Cinta (2013)

Miss Clean Lebay (2013)

Mas Barep Jejaka Bromo (2013)

Cintaku Sebulat Kue Klepon (2013)

Risiko Orang Ganteng (2013)

Kamulah Satu Cintaku (2013) - sebagai Yuna

Satu Kwintal Cinta Di Emperan Pasar (2013) - sebagai Yuna

Cintaku Telah Memilihmu Untukku (2013) - sebagai Fani

Seandainya Kau Masih Ada (2013)

Dara Manis Jatuh Cinta (2013)

Cinta Tak Selalu Iya (2012)

Aku Jatuh Cinta Lagi (2012)

Benih Asmara Cinta (2012)

Selendang Cinta Asmara (2012)

Seindah Cinta Di Kuta Bali (2012)

Cantik Jelita From England To Bali (2012)

Komeng Dan Putra Petir (2011)

Madu Untukku, Racun Buatmu (2011)

When Sule Meet Sulis (2011)Catatan Si Mas Boy (2010)

Jomblo So What Gitu Loh (2009)

Model Video Musik

Ampuni Aku - D’Masiv (2010)

Iklan Nina Zatulini

Biore Pure Mild

Citra Hazeline Spotless White Glow UV

Penghargaan Nina Zatulini

Aktris Pemeran Drama Remaja Terfavorit UMI (2010)

Aktris S1 Selebritas Tweet Terfavorit ABI (2010)

Nominasi Nina Zatulini

SCTV Awards 2015 - Aktris Utama Paling Ngetop Sinetron (Pangeran)

SCTV Awards 2012 - Aktris Utama Paling Ngetop Sinetron (Si Biang Kerok)

Festival Film Bandung - Aktris Terpuji FFB FTV (Seandainya Kau Masih Ada)

Nina Zatulini bersama dengan suami dan keempat anaknya (Foto: Instagram / ninazatulini22)

Nina Zatulini saat berada di Gyeongbokgung Palace, Korea Selatan (Foto: Instagram / ninazatulini22)

Nina Zatulini saat kulineran di Kota Blitar, Jawatimur (Foto: Instagram / ninazatulini22)