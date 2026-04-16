Profil Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo: Karier, Bisnis, Polemik, hingga Fakta Menarik

Jumat, 17 April 2026 - 05:30 WIB

Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo atau yang akrab disapa dr. Shindy (Dokshin) adalah seorang dokter, pengusaha, dan konten kreator asal Indonesia.

Ia dikenal luas melalui konten edukasi kesehatan dan kecantikan kulit yang informatif, ringan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Shindy merupakan adik kandung dari Oki Setiana Dewi serta kakak kandung dari Ria Ricis.

Meski berasal dari keluarga yang dikenal di dunia hiburan dan dakwah, ia memilih jalur karier yang berbeda dengan fokus di bidang medis.

Biodata Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo

Nama lengkap : Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo

: Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo Nama panggilan : dr. Shindy, Shindy Putri, Dokshin

: dr. Shindy, Shindy Putri, Dokshin Tempat, tanggal lahir : Batam, 28 April 1993

: Batam, 28 April 1993 Zodiak : Taurus

: Taurus Agama : Islam

: Islam Orang tua : Suliyanto (ayah) dan Yunifah Lismawati (ibu)

: Suliyanto (ayah) dan Yunifah Lismawati (ibu) Saudara : Oki Setiana Dewi (kakak) dan Ria Ricis (adik)

: Oki Setiana Dewi (kakak) dan Ria Ricis (adik) Pasangan : Arif Rahman

: Arif Rahman Anak : Yusuf Habibie Abdullah dan Yasmine Mahira Shekib

: Yusuf Habibie Abdullah dan Yasmine Mahira Shekib Pekerjaan : Dokter spesialis anak, YouTuber, content creator, pebisnis, motivator

: Dokter spesialis anak, YouTuber, content creator, pebisnis, motivator Media sosial: Instagram: @dr.shindyputri_, TikTok: @drshindyofficial, YouTube: Dokter Shindy

Perjalanan Karier Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo

Perjalanan karier Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo terbilang berbeda dibandingkan dua saudaranya, Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi, yang dikenal di dunia hiburan dan dakwah.

Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo justru memilih fokus meniti karier profesional di bidang medis.

Ia mengawali pendidikan kedokteran di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2010 hingga 2014.

Setelah itu, ia melanjutkan studi magister di bidang Hospital Administration di kampus yang sama pada periode 2014-2017.

Bekal pendidikan tersebut mengantarkannya menjadi seorang dokter spesialis anak.

Meski berprofesi sebagai tenaga medis, Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo tidak berhenti di satu jalur saja.

Sejak tahun 2017, ia mulai merambah dunia digital dengan membangun channel YouTube “Dokter Shindy”.

Dari sana, Shindy aktif membagikan berbagai konten mulai dari edukasi kesehatan anak, perawatan kulit, hingga keseharian bersama keluarga.

Seiring waktu, eksistensinya di media sosial terus berkembang. Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo kini memiliki jutaan pengikut di Instagram, TikTok, dan YouTube.

Kontennya yang informatif namun tetap ringan membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan.

Tidak hanya itu, Shindy juga sukses mengembangkan bisnis di bidang kecantikan. Ia mendirikan brand skincare Reglow yang berfokus pada produk perawatan kulit.

Dalam bisnis ini, ia tidak hanya bertindak sebagai pemilik, tetapi juga terlibat langsung dalam operasional, pelatihan dokter, serta pengembangan produk (R&D).

Selain Reglow, ia juga berkolaborasi dengan Oki Setiana Dewi dalam membangun komunitas bisnis SK.Indonesia yang bergerak di bidang fashion wanita.

Perpaduan antara latar belakang medis, kemampuan komunikasi, dan jiwa bisnis membuat karier Shindy berkembang pesat sebagai dokter sekaligus entrepreneur dan content creator.

Kehidupan Pribadi dan Sorotan Publik

Dalam kehidupan pribadinya, Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo dikenal sebagai sosok yang cukup menjaga privasi, meski kini aktif di media sosial.

Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo menikah dengan Arif Rahman pada tahun 2017, yang juga memiliki latar belakang profesi yang sama sebagai dokter.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Yusuf Habibie Abdullah yang lahir pada 26 Juli 2018.

Perjalanan rumah tangganya tidak selalu berjalan mulus. Shindy pernah mengalami dua kali keguguran, termasuk peristiwa pada tahun 2022 yang cukup berat karena disertai kondisi darurat yang mengharuskannya menjalani tindakan medis.

Meski demikian, ia tetap menunjukkan ketegaran dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidupnya.

Di sisi lain, nama Shindy juga sempat menjadi sorotan publik dalam polemik perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan pada tahun 2024.

Dalam dokumen persidangan yang sempat beredar, disebutkan adanya aliran dana sebesar Rp500 juta yang melibatkan Shindy.

Berdasarkan keterangan yang muncul di persidangan, dana tersebut awalnya ditransfer kepada Shindy, kemudian diteruskan kepada Teuku Ryan.

Kuasa hukum Ryan, Dedi Armid, menjelaskan bahwa kliennya mengira uang tersebut merupakan pembayaran kerja sama, tanpa mengetahui bahwa sumber dana tersebut berasal dari Ria Ricis.

Isu tersebut mencuat setelah adanya pembahasan mengenai aliran dana dalam dokumen persidangan. Namun, hal itu merupakan bagian dari proses hukum yang kemudian diklarifikasi oleh pihak terkait.

Fakta-Fakta Menarik Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo:

Latar belakang keluarga : Shindy merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, adik dari Oki Setiana Dewi dan kakak dari Ria Ricis.

: Shindy merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, adik dari Oki Setiana Dewi dan kakak dari Ria Ricis. Profesi utama : Berkarier sebagai dokter spesialis anak dengan latar belakang pendidikan medis yang kuat.

: Berkarier sebagai dokter spesialis anak dengan latar belakang pendidikan medis yang kuat. Popularitas digital : Memiliki jutaan pengikut di berbagai platform, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.

: Memiliki jutaan pengikut di berbagai platform, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Ujian hidup: Pernah mengalami dua kali keguguran dalam perjalanan rumah tangganya.

Bisnis dan Penghasilan Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo

Selain berkarier sebagai dokter dan content creator, Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo juga dikenal aktif mengembangkan berbagai lini bisnis di bidang kecantikan dan retail.

Berdasarkan informasi dari biodata Instagram miliknya, Shindy tercatat memiliki sejumlah bisnis, di antaranya @reglow.official, @reglowclinicofficial, @amurabeautycare, @purela.official, @sinergiretailnetwork, hingga @but.indonesia.

Bisnis-bisnis tersebut bergerak di sektor skincare, klinik kecantikan, hingga jaringan retail yang memperluas jangkauan produknya di pasar.

Di luar bisnis, Shindy juga memiliki channel YouTube bernama SHINDY TV yang telah berkembang pesat sejak dibuat pada 11 April 2017.

Channel ini memiliki sekitar 2,9 juta subscribers, total 146 juta views, dan lebih dari 500 video yang berisi konten seputar kehidupan, edukasi, hingga hiburan keluarga.

Dari kanal YouTube tersebut, estimasi pendapatan bulanannya berada di kisaran US$14 atau setara dengan Rp239.980 hingga US$218 atau setara dengan Rp3.736.837 (dengan kurs Rp17.141,45 per 15 April 2026).

Sementara itu, estimasi penghasilan tahunannya mencapai sekitar US$209 atau setara dengan Rp3.581.562 hingga US$3.400 atau setara dengan Rp58.280.930.

Potret Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo bersama dengan suaminya, Arif Rahman, yang juga berprofesi sebagai dokter (Foto: Instagram / dr.shindyputri_)

Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo bersama dengan suami dan kedua anaknya (Foto: Instagram / dr.shindyputri_)

Tampilan style Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo saat berada di lapangan padel (Foto: Instagram / dr.shindyputri_)