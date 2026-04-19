Profil Tonny Sumartono, Suami Sri Mulyani yang Jarang Tersorot

Ukuran Font Kecil Besar

Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani jauh lebih sering disorot mengenai kebijakan yang dibuatnya, daripada kehidupan pribadinya.

Sosok suaminya saja baru terungkap di acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 9 September 2025.

Dalam momen haru tersebut, sosok yang diketahui bernama Tonny Sumartono, terlihat setia menemani Sri Mulyani yang tak kuasa menahan air mata meninggalkan posisi yang telah diembannya selama lebih dari 14 tahun.

Sekilas tentang Tonny Sumartono

Informasi mengenai latar belakang Tonny Sumartono sangat terbatas, namun, sejumlah sumber mengatakan bahwa ia pernah bekerja sebagai pegawai bank.

Tonny Sumartono dan Sri Mulyani pertama kali bertemu saat kuliah di University of Illinois, Amerika Serikat.

Sejak saat itu, Tonny selalu setia mendampingi Sri Mulyani, hingga akhirnya mereka menikah pada 1988 dan dikaruniai tiga anak, yaitu Adwin Haryo Indrawan, Dewinta Illinia, dan Luqman Indra Pambudi.

Perihal kehidupan pribadinya, Tonny Sumartono dikenal sebagai sosok rendah hati dan lebih memilih berada di belakang layar, sambil mendukung karier sang istri.

Ia punya hobi di dunia otomotif dan kerap mengoleksi motor gede, seperti Honda Rebel CMX500 tahun 2019.

Saat ini, Tonny Sumartono bekerja di Grup Astra, tepatnya di Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) yang didirikan oleh William Soeryadjaya.

Perjalanan Cinta Tonny Sumartono dan Sri Mulyani

Tonny Sumartono dan Sri Mulyani pertama kali bertemu saat menempuh pendidikan di University of Illinois - Urbana Champaign (IUIC) Amerika Serikat.

Di luar statusnya sebagai mahasiswa, mereka juga menyandang status sebagai suami-istri setelah menikah pada tahun 1988.

Selama menjadi mahasiswa, mereka yang telah dikaruniai anak, kerap mendukung kegiatan satu sama lain agar bisa sama-sama fokus kuliah sambil bergantian menjaga sang buah hati.

Tahun-tahun pertama yang begitu berat mereka lalui bersama, sampai akhirnya mereka berhasil menyelesaikan studi, dan mengejar karier masing-masing.

Berbeda dengan Sri Mulyani yang sering tampil di depan publik, Tonny Sumartono memilih lebih sering tampil di belakang layar sambil mendukung karier sang istri.

Harta Kekayaan Tonny Sumartono

Berbeda dengan Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Menteri, Tonny Sumartono bekerja di sektor swasta, sehingga tidak ada informasi mengenai harta kekayaan yang dimilikinya.

Namun, berdasarkan penelusuran di internet, suami Sri Mulyani diketahui memiliki motor gede Honda Rebel CMX500 tahun 2019 yang jarang digunakan.

Aset lain yang kemungkinan besar miliknya adalah rumah keluarga di Bintaro yang pernah dijarah massa.

Foto-Foto Tonny Sumartono dengan Istri dan Keluarga

Tonny Sumartono saat mendampingi Sri Mulyani mengucapkan sumpah jabatan sebagai Menteri Keuangan pada 21 Oktober 2024 (Foto: Instagram / smindrawati)