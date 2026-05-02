Profil Yesaya Abraham: Agama, Karier, Asmara, Filmografi, Penghargaan, hingga Fakta Menarik
Profil Yesaya Abraham Sitanggang (Foto: Instagram / yesayaabrhm)
Yesaya Abraham adalah aktor muda Indonesia yang tengah naik daun berkat kemampuan aktingnya yang natural dan penuh emosi.
Namanya semakin dikenal luas setelah membintangi berbagai serial populer dan film layar lebar.
Salah satu peran yang mencuri perhatian publik adalah ketika ia memerankan karakter Trian, seorang CEO yang terkesan dingin namun romantis dalam sinetron Beri Cinta Waktu.
Biodata Yesaya Abraham
- Nama lengkap: Yesaya Abraham Sitanggang
- Nama panggung: Yesaya Abraham
- Nama panggilan: Yesaya
- Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 12 April 2000
- Zodiak: Aries
- Agama: Kristen
- Pendidikan: SMAK Penabur Bintaro Jaya, Universitas Kristen Krida Wacana (Informatika)
- Pasangan: Berpacaran dengan Kiara McKenna
- Instagram: @yesayaabrhm
- Pekerjaan: Aktor
Perjalanan Karier Yesaya Abraham
Popularitas Yesaya Abraham terus menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan konsistensinya di dunia hiburan.
Ia berhasil membuktikan diri sebagai salah satu aktor muda yang patut diperhitungkan berkat kemampuan akting yang terus berkembang.
Perjalanan Yesaya Abraham dimulai dari debut di web series Unappreciated pada tahun 2020, di mana ia memerankan karakter Ari.
Memasuki tahun 2021, karier Yesaya Abraham mulai melesat setelah tampil dalam Love Story the Series sebagai Andre Megantara.
Karakter tersebut membuat namanya semakin dikenal, khususnya di kalangan penonton muda.
Tak lama kemudian, ia kembali mencuri perhatian lewat perannya sebagai Megan Lexandro dalam serial Antares.
Meski bukan pemeran utama saat itu, karakter yang ia bawakan berhasil meninggalkan kesan kuat dan memperluas basis penggemarnya.
Sejak keberhasilan tersebut, Yesaya Abraham mulai dipercaya untuk mengambil peran yang lebih besar.
Ia tampil dalam berbagai judul populer, seperti Antares Season 2, Mozachiko, hingga My Nerd Girl 3.
Tidak hanya di serial, Yesaya juga merambah film layar lebar, termasuk Gita Cinta dari SMA dan Do You See What I See.
Kemampuan aktingnya semakin matang ketika ia dipercaya memerankan karakter utama di berbagai proyek.
Salah satu peran yang paling menonjol adalah saat Yesaya Abraham menjadi Trian, sosok CEO dengan kepribadian kompleks dalam sinetron Beri Cinta Waktu.
Selain akting, Yesaya Abraham juga sempat tampil dalam video musik milik Brisia Jodie dan Mawar de Jongh, yang semakin memperluas eksposurnya di dunia hiburan.
Kehidupan Pribadi dan Asmara
Di balik kesuksesannya, Yesaya Abraham dikenal sebagai pribadi yang cukup menjaga batas antara kehidupan publik dan privasi.
Ia jarang membagikan hal-hal yang terlalu personal, terutama yang berkaitan dengan keluarga.
Dalam urusan asmara, Yesaya Abraham menjalin hubungan dengan Kiara McKenna, yang juga merupakan rekan mainnya di serial Antares.
Kedekatan keduanya berawal dari lokasi syuting dan berkembang menjadi hubungan yang serius.
Hingga kini, hubungan mereka telah berjalan lebih dari empat tahun dan dikenal stabil tanpa banyak isu negatif.
Keharmonisan yang mereka tunjukkan, baik di layar maupun di kehidupan nyata, membuat banyak penggemar menjadikan mereka sebagai pasangan idaman.
Di luar itu, Yesaya memiliki berbagai minat yang cukup beragam, seperti olahraga futsal, musik, hingga membaca topik seputar ekonomi dan investasi.
Ia juga aktif di media sosial, terutama Instagram, untuk berbagi aktivitas sehari-hari serta perkembangan kariernya.
Meski begitu, ia tetap mempertahankan sikap selektif dalam membagikan kehidupan pribadinya.
Fakta-Fakta Menarik Yesaya Abraham
Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Yesaya Abraham:
- Karier awal: Memulai langkah di industri hiburan melalui dunia modeling sebelum akhirnya fokus menekuni akting di serial dan film.
- Kemampuan akting: Dikenal memiliki penghayatan emosi yang kuat sehingga mampu membawakan karakter dengan lebih hidup dan meyakinkan.
- Hobi dan minat: Memiliki ketertarikan pada berbagai aktivitas, seperti bermain futsal, mendengarkan musik, serta mengikuti perkembangan ekonomi dan investasi.
- Kehidupan asmara: Menjalin hubungan dengan Kiara McKenna yang telah berlangsung lebih dari empat tahun dan dikenal harmonis.
Daftar Filmografi Yesaya Abraham
Serial / Web Series
Berikut adalah daftar serial yang dibintangi oleh Yesaya Abraham sepanjang kariernya di industri hiburan:
- Unappreciated (2020), sebagai Ari
- Love Story the Series (2021), sebagai Andre Megantara
- Juara the Series (2021), sebagai Nara
- Antares (2021), sebagai Megan Lexandro
- Antares Season 2 (2022), sebagai Megan Lexandro
- Why? (2023), sebagai Given
- Mozachiko (2023), sebagai Draco Oktavianus
- Dua Wajah Arjuna (2023), sebagai Arjuna
- Dear Jo (2024), sebagai Ben Scott
- My Nerd Girl 3 (2024), sebagai Dante
- Dia Angkasa (2024), sebagai Angkasa Naufal Merapi
- Theo & Ruza (2025)
- Secret High School (2025)
Sinetron
Berikut adalah daftar sinetron yang pernah dibintangi oleh Yesaya Abraham:
- Beri Cinta Waktu (2025), sebagai Trian
Film
Berikut adalah daftar film yang dibintangi oleh Yesaya Abraham:
- Arafuru 1962 (TBA), sebagai Satria
- Gita Cinta dari SMA (2023), sebagai Galih Rakasiwi
- Galaksi (2023), sebagai Septian Aidan Nugroho
- Puspa Indah Taman Hati (2023), sebagai Galih Rakasiwi
- Do You See What I See (2024), sebagai Alex
Video Musik
Selain aktif di dunia akting, berikut adalah daftar video musik yang pernah melibatkan Yesaya Abraham sebagai model:
- “Cinta Kau di Mana” (2021) – Brisia Jodie
- “Pernah Salah” (2021) – Mawar de Jongh
Penghargaan Yesaya Abraham
Berikut adalah penghargaan yang berhasil diraih oleh Yesaya Abraham sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan aktingnya:
- Indonesian Movie Actors Awards 2023 – Pemeran Pendatang Baru Terbaik (Gita Cinta dari SMA)
- Indonesian Movie Actors Awards 2023 – Pemeran Pendatang Baru Terfavorit (Gita Cinta dari SMA)