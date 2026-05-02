Profil Yesaya Abraham: Agama, Karier, Asmara, Filmografi, Penghargaan, hingga Fakta Menarik

Sabtu, 2 Mei 2026 - 08:00 WIB

Yesaya Abraham adalah aktor muda Indonesia yang tengah naik daun berkat kemampuan aktingnya yang natural dan penuh emosi.

Namanya semakin dikenal luas setelah membintangi berbagai serial populer dan film layar lebar.

Salah satu peran yang mencuri perhatian publik adalah ketika ia memerankan karakter Trian, seorang CEO yang terkesan dingin namun romantis dalam sinetron Beri Cinta Waktu.

Biodata Yesaya Abraham

Nama lengkap : Yesaya Abraham Sitanggang

: Yesaya Abraham Sitanggang Nama panggung : Yesaya Abraham

: Yesaya Abraham Nama panggilan : Yesaya

: Yesaya Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 April 2000

: Jakarta, 12 April 2000 Zodiak : Aries

: Aries Agama : Kristen

: Kristen Pendidikan : SMAK Penabur Bintaro Jaya, Universitas Kristen Krida Wacana (Informatika)

: SMAK Penabur Bintaro Jaya, Universitas Kristen Krida Wacana (Informatika) Pasangan : Berpacaran dengan Kiara McKenna

: Berpacaran dengan Kiara McKenna Instagram : @yesayaabrhm

: @yesayaabrhm Pekerjaan: Aktor

Perjalanan Karier Yesaya Abraham

Popularitas Yesaya Abraham terus menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan konsistensinya di dunia hiburan.

Ia berhasil membuktikan diri sebagai salah satu aktor muda yang patut diperhitungkan berkat kemampuan akting yang terus berkembang.

Perjalanan Yesaya Abraham dimulai dari debut di web series Unappreciated pada tahun 2020, di mana ia memerankan karakter Ari.

Memasuki tahun 2021, karier Yesaya Abraham mulai melesat setelah tampil dalam Love Story the Series sebagai Andre Megantara.

Karakter tersebut membuat namanya semakin dikenal, khususnya di kalangan penonton muda.

Tak lama kemudian, ia kembali mencuri perhatian lewat perannya sebagai Megan Lexandro dalam serial Antares.

Meski bukan pemeran utama saat itu, karakter yang ia bawakan berhasil meninggalkan kesan kuat dan memperluas basis penggemarnya.

Sejak keberhasilan tersebut, Yesaya Abraham mulai dipercaya untuk mengambil peran yang lebih besar.

Ia tampil dalam berbagai judul populer, seperti Antares Season 2, Mozachiko, hingga My Nerd Girl 3.

Tidak hanya di serial, Yesaya juga merambah film layar lebar, termasuk Gita Cinta dari SMA dan Do You See What I See.

Kemampuan aktingnya semakin matang ketika ia dipercaya memerankan karakter utama di berbagai proyek.

Salah satu peran yang paling menonjol adalah saat Yesaya Abraham menjadi Trian, sosok CEO dengan kepribadian kompleks dalam sinetron Beri Cinta Waktu.

Selain akting, Yesaya Abraham juga sempat tampil dalam video musik milik Brisia Jodie dan Mawar de Jongh, yang semakin memperluas eksposurnya di dunia hiburan.

Kehidupan Pribadi dan Asmara

Di balik kesuksesannya, Yesaya Abraham dikenal sebagai pribadi yang cukup menjaga batas antara kehidupan publik dan privasi.

Ia jarang membagikan hal-hal yang terlalu personal, terutama yang berkaitan dengan keluarga.

Dalam urusan asmara, Yesaya Abraham menjalin hubungan dengan Kiara McKenna, yang juga merupakan rekan mainnya di serial Antares.

Kedekatan keduanya berawal dari lokasi syuting dan berkembang menjadi hubungan yang serius.

Hingga kini, hubungan mereka telah berjalan lebih dari empat tahun dan dikenal stabil tanpa banyak isu negatif.

Keharmonisan yang mereka tunjukkan, baik di layar maupun di kehidupan nyata, membuat banyak penggemar menjadikan mereka sebagai pasangan idaman.

Di luar itu, Yesaya memiliki berbagai minat yang cukup beragam, seperti olahraga futsal, musik, hingga membaca topik seputar ekonomi dan investasi.

Ia juga aktif di media sosial, terutama Instagram, untuk berbagi aktivitas sehari-hari serta perkembangan kariernya.

Meski begitu, ia tetap mempertahankan sikap selektif dalam membagikan kehidupan pribadinya.

Fakta-Fakta Menarik Yesaya Abraham

Berikut adalah fakta-fakta menarik yang wajib Anda ketahui tentang Yesaya Abraham:

Karier awal : Memulai langkah di industri hiburan melalui dunia modeling sebelum akhirnya fokus menekuni akting di serial dan film.

: Memulai langkah di industri hiburan melalui dunia modeling sebelum akhirnya fokus menekuni akting di serial dan film. Kemampuan akting : Dikenal memiliki penghayatan emosi yang kuat sehingga mampu membawakan karakter dengan lebih hidup dan meyakinkan.

: Dikenal memiliki penghayatan emosi yang kuat sehingga mampu membawakan karakter dengan lebih hidup dan meyakinkan. Hobi dan minat : Memiliki ketertarikan pada berbagai aktivitas, seperti bermain futsal, mendengarkan musik, serta mengikuti perkembangan ekonomi dan investasi.

: Memiliki ketertarikan pada berbagai aktivitas, seperti bermain futsal, mendengarkan musik, serta mengikuti perkembangan ekonomi dan investasi. Kehidupan asmara: Menjalin hubungan dengan Kiara McKenna yang telah berlangsung lebih dari empat tahun dan dikenal harmonis.

Daftar Filmografi Yesaya Abraham

Serial / Web Series

Berikut adalah daftar serial yang dibintangi oleh Yesaya Abraham sepanjang kariernya di industri hiburan:

Unappreciated (2020), sebagai Ari

Love Story the Series (2021), sebagai Andre Megantara

Juara the Series (2021), sebagai Nara

Antares (2021), sebagai Megan Lexandro

Antares Season 2 (2022), sebagai Megan Lexandro

Why? (2023), sebagai Given

Mozachiko (2023), sebagai Draco Oktavianus

Dua Wajah Arjuna (2023), sebagai Arjuna

Dear Jo (2024), sebagai Ben Scott

My Nerd Girl 3 (2024), sebagai Dante

Dia Angkasa (2024), sebagai Angkasa Naufal Merapi

Theo & Ruza (2025)

Secret High School (2025)

Sinetron

Berikut adalah daftar sinetron yang pernah dibintangi oleh Yesaya Abraham:

Beri Cinta Waktu (2025), sebagai Trian

Film

Berikut adalah daftar film yang dibintangi oleh Yesaya Abraham:

Arafuru 1962 (TBA), sebagai Satria

Gita Cinta dari SMA (2023), sebagai Galih Rakasiwi

Galaksi (2023), sebagai Septian Aidan Nugroho

Puspa Indah Taman Hati (2023), sebagai Galih Rakasiwi

Do You See What I See (2024), sebagai Alex

Video Musik

Selain aktif di dunia akting, berikut adalah daftar video musik yang pernah melibatkan Yesaya Abraham sebagai model:

“Cinta Kau di Mana” (2021) – Brisia Jodie

“Pernah Salah” (2021) – Mawar de Jongh

Penghargaan Yesaya Abraham

Berikut adalah penghargaan yang berhasil diraih oleh Yesaya Abraham sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan aktingnya:

Indonesian Movie Actors Awards 2023 – Pemeran Pendatang Baru Terbaik (Gita Cinta dari SMA)

Indonesian Movie Actors Awards 2023 – Pemeran Pendatang Baru Terfavorit (Gita Cinta dari SMA)

Kumpulan Foto-Foto Yesaya Abraham

Potret Yesaya Abraham sedang memamerkan ototnya setelah gym (Foto: Instagram / yesayaabrhm)

Yesaya Abraham dan Kiara McKenna, saat merayakan Natal bersama (Foto: Instagram / yesayaabrhm)

Yesaya Abraham tampilan tampan mengenakan batik (Foto: Instagram / yesayaabrhm)