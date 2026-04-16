PIK Tourism Board Perkuat Kolaborasi RI-Tiongkok Lewat Program Famtrip Xiamen Airlines

Kementerian Pariwisata RI bekerja sama dengan Xiamen Airlines menggelar program Famtrip (familiarization trip) Xiamen Airlines sekaligus mendukung promosi destinasi pariwisata Indonesia, khususnya Jakarta, ke pasar Tiongkok.

Program ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan rute penerbangan baru Nanjing–Jakarta–Nanjing dan Wuhan–Jakarta–Wuhan.

Kegiatan Famtrip ini akan diikuti oleh kurang lebih 30 peserta yang terdiri dari 8 influencer (Key Opinion Leaders/KOL) serta perwakilan travel agent dari Tiongkok.

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan destinasi wisata dan kekayaan budaya Indonesia, khususnya Jakarta, kepada pasar Tiongkok melalui pengalaman langsung yang autentik dan terkurasi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi salah satu destinasi unggulan yang dipromosikan, Selasa (14/4/2026) pukul 14.00 WIB.

Dukungan penuh diberikan oleh PIK Tourism Board dalam menghadirkan pengalaman wisata yang merepresentasikan keberagaman dan daya tarik Jakarta modern.

Rangkaian kunjungan di PIK dimulai dari Dreamville sebagai titik pertemuan dan refreshment, dilanjutkan dengan drive thru ke sejumlah ikon kawasan seperti Lady of Akita, Kota Belanda, Dragon Point, hingga IDD dan Entertainment District.

Para peserta kemudian diajak menikmati Dermaga CBD Beach Walk dengan pengalaman Pier to Thousand Islands, dilanjutkan dengan kunjungan ke Aloha, serta eksplorasi Land’s End, Pantjoran, dan By The Sea.

Kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Batavia untuk menyaksikan Water Fountain Show serta makan malam di Republic Seafood.

Partisipasi aktif PIK Tourism Board dalam program ini mencerminkan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok, sekaligus memperkuat positioning Jakarta sebagai destinasi global yang kompetitif.

“Momentum penerbangan perdana ini bukan hanya membuka akses, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara Indonesia dan Tiongkok. Kami di Agung Sedayu Group melalui PIK Tourism Board berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman destinasi yang relevan, berkualitas, dan berdaya saing global. Harapannya, inisiatif ini dapat mempererat hubungan, membangun kepercayaan, serta mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di Jakarta,” ujar Fenny Maria.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan tercipta hubungan yang lebih erat antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Tiongkok, sekaligus membuka peluang kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

PIK Tourism Board optimistis dapat terus berperan aktif dalam membangun konektivitas, memperkuat relasi, dan menghadirkan pengalaman wisata yang berkesan bagi wisatawan internasional.

