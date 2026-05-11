Program Layar Pintar Prabowo Dinilai Berisiko tak Efektif jika Dipukul Rata

Presiden Prabowo Subianto meninjau penggunaan teknologi papan pintar IFT di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai rencana pengadaan layar pintar di sekolah, perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Menurut Totok, kebijakan pendidikan akan berjalan efektif apabila dirancang berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah. Ia mengingatkan Indonesia memiliki kondisi geografis dan infrastruktur yang sangat beragam.

“Kebijakan pemerintah akan efektif kalau dibuat sesuai kondisi lapangan. Seringkali gagalnya kebijakan itu akibat penyeragaman atau one size fits all,” kata Totok kepada Inilah.com, Senin (11/5/2026).

Ia mengatakan, penerapan layar pintar secara seragam di seluruh sekolah berisiko tidak tepat sasaran. Karena masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur dasar memadai, seperti listrik dan akses telekomunikasi.

“Apalagi untuk kondisi Indonesia yang sangat beragam dari segi geografis dan infrastruktur dasar seperti listrik dan telkom. Penerapan layar pintar secara gegabah itu akan memboroskan anggaran, karena tidak semua sekolah ada listrik dan sambungan telkom atau internet,” ujarnya.

Totok menyarankan pemerintah memulai program tersebut melalui proyek percontohan atau pilot project di sejumlah wilayah terlebih dahulu. Dengan cara itu, pemerintah dapat memetakan berbagai kendala sebelum program diterapkan lebih luas.

“Sebaiknya dibuat dulu pilot di beberapa titik dan dicatat masalah-masalahnya. Kemudian tahap berikutnya makin banyak titik dengan mengatasi masalah yang ditemukan tadi,” jelas Totok.

Menurut dia, pendekatan bertahap akan membuat program lebih efektif dan efisien, baik dari sisi manfaat maupun penggunaan anggaran negara.

“Pendekatan pilot ini akan efektif dan efisien karena tepat sasaran, baik dari sisi manfaat dan anggarannya,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan seluruh ruang kelas di Indonesia nantinya dilengkapi fasilitas layar pintar untuk mendukung pembelajaran interaktif dan pemantauan pendidikan secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Mulanya, Prabowo menanyakan langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah.

Selain MBG, Prabowo juga menyoroti pengadaan layar pintar di sekolah-sekolah. Ia mengatakan mulai tahun ini setiap sekolah akan menerima tambahan tiga perangkat layar interaktif.

“Mulai tahun ini tiap sekolah akan terima tiga. Berarti saya berharap akhir tahun ini tiap sekolah sudah ada empat ruang kelas yang ada layar yang disebut layar pintar karena dia memang pintar, kita bisa gunakan interaktif,” jelasnya.

Prabowo mengatakan perangkat tersebut nantinya akan membantu proses pembelajaran di daerah terpencil. Sebab, guru dapat memperoleh dukungan materi langsung dari pusat secara real time.

“Nantinya guru-guru di tempat yang sulit, dia bisa dibantu dari pusat pelajarannya, tambahan, silabusnya, bantuan-bantuan bahan kita bisa langsung, waktu yang real time,” tuturnya.