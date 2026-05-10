Program Layar Pintar Prabowo, P2G: Jangan Salah Prioritas, Sejahterakan Guru Dahulu!

Ukuran Font Kecil Besar

Rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyulap seluruh ruang kelas di Indonesia menjadi digital melalui pengadaan 'layar pintar' menuai kritik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek pengadaan barang dan justru melupakan akar masalah pendidikan: kesejahteraan guru.

Kepala Litbang Pendidikan P2G, Feriyansyah, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berpijak pada kebutuhan paling mendesak di lapangan. Ia memandang, saat ini tata kelola guru di Tanah Air masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

“Kita dari P2G terus mendorong bagaimana sistem tata kelola guru yang benar-benar harus fokus terhadap kesejahteraan guru. Saat ini tata kelola guru juga menjadi hal yang cukup memprihatinkan,” ujar Feriyansyah kepada Inilah.com, Minggu (10/5/2026).

Bukan Soal Anggaran, tapi Kemauan Politik

Feriyansyah menyoroti bahwa persoalan pendidikan di Indonesia sebenarnya bukan terletak pada ketiadaan dana di kas negara. Namun, lebih kepada ke mana arah dukungan politik atau political will pemerintah tersebut dialokasikan.

Menurutnya, penggunaan anggaran pendidikan harus dievaluasi agar tidak melenceng hanya demi pengadaan teknologi yang bersifat permukaan. Jika guru sebagai ujung tombak pendidikan masih jauh dari sejahtera, teknologi secanggih apa pun dinilai tidak akan berdampak signifikan.

“Sekarang yang menjadi wacana bukan pemerintah tidak punya uang, tetapi bagaimana political will pemerintah itu mau tidak untuk menciptakan tata kelola guru yang menyejahterakan guru,” tegasnya.

Jangan Sampai Salah Arah Kebijakan

Lebih lanjut, P2G mewanti-wanti agar ambisi digitalisasi ini tidak menjadi bumerang bagi anggaran negara. Feriyansyah meminta pemerintah jeli dalam menentukan skala prioritas sebelum menggelontorkan dana besar untuk infrastruktur layar pintar.

“Jadi prioritas negara juga jangan sampai salah mengambil kebijakan dalam pengadaan-pengadaan yang ada di bidang pendidikan,” tambahnya.

Kritik ini muncul sebagai respons atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menargetkan seluruh ruang kelas di pelosok negeri akan dilengkapi fasilitas layar pintar guna mendukung pembelajaran interaktif serta pemantauan pendidikan secara nasional.

Namun bagi para guru, layar yang 'pintar' di dalam kelas tidak akan banyak berarti jika nasib pengajarnya masih dibiarkan 'merana' di luar kelas. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah: apakah akan tetap memburu kecanggihan teknologi, atau memilih memanusiakan para pendidik terlebih dahulu?