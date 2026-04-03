Progres Pengerjaan Bertahap, Gubernur Sulsel Pacu Proyek Paket 1 MYP Senilai Rp430 Miliar

Proses pengaspalan di Poros Patalassang, Kabupaten Gowa, Sulsel yang masuk program Multiyears Project (MYP). (Foto: Pemprov Sulsel)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memacu pengerjaan Multiyears Project (MYP) pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini, progres pekerjaan pada Paket 1 senilai Rp430 miliar yang mencakup 14 ruas jalan menunjukkan perkembangan bertahap.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahw proyek ini menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pekerjaan terus kami dorong agar berjalan sesuai target. Infrastruktur jalan ini sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat,” ujarnya.

Rincian Perkembangan Pengerjaan

Adapun progres pengerjaan pada sejumlah ruas jalan hingga saat ini, antara lain ruas Gowa-Tondong di Sinjai 2,22 persn, ruas Tanete-Tanaberu 2,15 persen, ruas Burung-Burung-Bili-bili 41,51 persen, Jalan HM Yasin Limpo 11,78 persen, dan ruas Hertasning 63,76 persen.

Proyek MYP ini mencakup peningkatan jalan strategis seperti akses menuju Malino melalui Hertasning Baru serta jalur Sinjai melalui Tondong. Pembangunan ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.

"Pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga dan dapat selesai tepat waktu. Kami juga mohon maaf apabila proses pengerjaan perjalanan masyarakat terganggu," pungkas Gubernur Andi Sudirman.