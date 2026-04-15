Prolegnas 2026 Direvisi, DPR Tambah Lima RUU Baru

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat rapat RUU Satu Data Indonesia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026). (ANTARA/HO-DPR)

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima rancangan undang-undang (RUU) baru. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (15/4/2026).

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan, penambahan tersebut merupakan hasil pembahasan lintas lembaga, termasuk masukan dari kementerian dan perwakilan DPD RI.

"Kemarin sudah diajukan dari pimpinan bahwa ada penambahan satu RUU tentang perumahan dan kawasan pemukiman," kata Bob Hasan.

Salah satu perubahan penting adalah masuknya RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ke dalam daftar prioritas. RUU tersebut sebelumnya merupakan usul pemerintah, namun kini dialihkan menjadi inisiatif DPR.

Dengan penambahan tersebut, jumlah RUU usul inisiatif DPR dalam Prolegnas Prioritas 2026 bertambah menjadi empat.

"Yaitu RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Profesi Kurator, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan tentunya yang terakhir tadi RUU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman," ujarnya.

Selain itu, Baleg juga menyepakati satu RUU baru yang berasal dari usul pemerintah, yakni RUU tentang Pelelangan. Dalam pembahasan, nomenklatur RUU tersebut mengalami perubahan dari sebelumnya RUU Pelelangan Aset menjadi RUU Pelelangan.

"Tanpa aset, Pelelangan saja. Berarti yang tadinya pakai aset menjadi hanya pelelangan gitu ya," kata Bob Hasan.

Perubahan lain juga disepakati dalam rapat tersebut, termasuk penyesuaian nama RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat.

Sementara itu, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika yang sebelumnya diusulkan pemerintah kini beralih menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026.

"Maka itulah yang sudah kita sepakati bersama yang nanti tentunya akan kita eh bacakan dalam rapat paripurna mendatang," tutur Bob Hasan.

Ia lebih lanjut menjelaskan penyesuaian terhadap daftar Prolegnas Prioritas 2026 bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.

"Langkah ini bertujuan untuk menyinkronkan kembali arah legislasi nasional dengan dinamika hukum terbaru serta kebutuhan mendesak di masyarakat," ucapnya.