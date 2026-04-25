Proliga 2026: LaVani Sukses Balas Dendam, Megawati Bawa JPE Pertahankan Gelar!

Jakarta LavAni Livin' Transmedia sukses menumbangkan Jakarta Bhayangkara Presisi 3-1 (25-22, 25-20, 18-25, 25-22) untuk meraih juara Proliga 2026 di sektor putra pada laga leg kedua grand final di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu.

LaVani yang memasuki laga dengan modal kemenangan pada leg pertama langsung menggempur Bhayangkara sejak awal set pertama. Bhayangkara yang tak tinggal diam, terus memberikan perlawanan balik membuat kedua tim masuk dalam pertukaran serangan yang sengit.

Menjelang akhir set, LavAni mendapatkan momentum mencetak poin beruntun untuk membuat jarak. Boy Arnez dan kawan-kawan terus menambah pundi-pundi poin hingga menutup set pertama dengan skor 25-22.

Tertinggal dengan skor set 0-1, Bhayangkara mencoba melawan dengan lebih keras pada awal set kedua. Anak-anak asuhan pelatih Raidel Toiran terus berusaha meredam dominasi LavAni dengan menjaga jarak poin.

Namun, beberapa kegagalan dalam membendung serangan maupun manfaatkan peluang membuat LavAni mulai melenggang hingga kembali mengamankan kemenangan pada set kedua dengan 25-20.

Persaingan berlanjut lebih ketat di set ketiga. Kedua tim saling mengejar poin sejak awal set hingga mencatat skor 9-9 setelah tekchinal time out pertama.

Bhayangkara terus menggempur dengan lebih keras sambil meminimalisir kesalahan. Usaha Nizar Zulfikar dan kawan-kawan membuahkan hasil saat membuat jarak dengan LavAni 21-18.

Tim milik institusi Kepolisian RI itu terus mencetak poin beruntun hingga mengamankan kemenangan pada set ketiga dengan 25-18 sekaligus memperkecil kekalahan menjadi 1-2.

Dominasi Bhayangkara terus berlanjut pada awal set keempat saat terus memimpin hingga membuat jarak dengan skor 10-6. Drama pertandingan tersaji setelah tenchincal time out kedua, ketika LavAni mampu menyamakan skor menjadi 18-18.

LavAni membalikkan keadaan ketika mencetak poin beruntun untuk meninggalkan Bhayangkara dengan skor 21-18. Bhayangkara mencoba mengejar namun hanya menambah beberapa poin sehingga tak bisa membendung LavAni yang melenggang hingga menutup laga dengan skor 25-22.

Dengan hasil itu, tim asuhan pelatih David Lee mengoleksi dua kemenangan beruntun dalam partai final yang berlangsung dengan format best of three sehingga langsung mengunci gelar juara Proliga 2026 di sektor putra.

LavAni membalas kekalahan dari Bhayangkara dalam perebutan gelar juara pada musim 2024 dan 2025. Tim milik Presiden ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu kini menambah koleksi gelar juara Proliga menjadi tiga kali setelah juara beruntun pada musim 2022 dan 2023.

Megawati Antarkan JPE Juara

Di sektor putri, Jakarta Pertamina Enduro menyabet gelar juara Proliga 2026 setelah mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan 25-19, 25-23, 25-21 pada leg kedua grand final di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu.

Pertamina Enduro langsung menekan pertahanan Phonska Plus lewat gempuran yang mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi, Irina Voronkova, dan Wilma Salas.

Phonska Plus yang juga melancarkan serangan balik melalui hitter Annie Mitchem dan Sasha Bytsenko membuat pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama.

Memasuki akhir set pembuka, Pertamina Enduro mampu menjaga fokus dan memanfaatkan setiap peluang untuk menutup set ini dengan 25-19.

Tertinggal 0-1, Phonska Plus memberikan perlawanan lebih sengit pada set kedua. Kedua tim bertukar serangan dan berupaya menciptakan momentum untuk menjauh dalam perolehan poin.

Persaingan semakin ketat menjelang akhir set, namun pada saat-saat krusial Pertamina Enduro mencuri dua poin penting untuk menutup set kedua dengan 25-23.

Pada set ketiga, Phonska Plus kembali menekan sejak awal. Namun, Pertamina Enduro mencetak beberapa poin beruntun untuk membuka jarak.

Shella Bernadetha dan kawan-kawan mencoba mengejar, tetapi selisih poin yang terlalu jauh membuat Pertamina Enduro sulit dibendung hingga menutup set ketiga dengan 25-21, untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan ini.

Kemenangan tim asuhan Bulent Karslioglu itu menjadi yang kedua dalam grand final, setelah menang meyakinkan 19-25, 25-19, 25-19, 25-21 pada leg pertama.

Dengan format best of three, Pertamina Enduro yang mengantongi dua kemenangan berhak membawa pulang gelar juara Proliga 2026 sektor putri, sekaligus mempertahankan gelar juara musim lalu.

Ini trofi keempat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga putri, setelah juara pada 2014, 2018, dan 2025.