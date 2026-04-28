Proses Evakuasi Berlanjut, Crane Dikerahkan Angkat Gerbong Kereta yang Ringsek

Petugas melakukan evakuasi gerbong kereta yang ringsek menggunakan crane di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026), pascakecelakaan KA. (Foto: Inilah.com/Syahidan).

Stasiun Bekasi Timur masih dalam proses penanganan intensif pascakecelakaan kereta yang terjadi pada Senin (27/4/2026). Hingga saat ini, sejumlah petugas gabungan terlihat terus bekerja di lokasi untuk melakukan evakuasi dan pembersihan area rel.

Pantauan inilah.com di lokasi, Selasa (28/4), badan kereta yang mengalami kerusakan parah tampak terguling dan sebagian terlepas dari rangkanya. Sebuah crane berukuran besar dikerahkan untuk mengangkat potongan gerbong yang ringsek, sementara petugas teknis mengarahkan proses evakuasi agar berjalan aman dan terkoordinasi.

Di peron stasiun, sejumlah personel lainnya berdiskusi dan memantau jalannya operasi, sementara sebagian lain menyiapkan peralatan untuk penanganan lanjutan.

Petugas gabungan mengevakuasi bangkai gerbong kereta yang hancur di lokasi kecelakaan Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). (Foto: Inilah.com/Syahidan).

Diketahui, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan kereta listrik dan kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur terus bertambah menjadi 14 orang, sementara 84 orang lainnya mengalami luka-luka. Jumlah tersebut berdasarkan data terbaru PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga Selasa (28/4/2026) pukul 08.45 WIB.

PT KAI memastikan seluruh biaya pengobatan korban luka serta biaya pemakaman korban meninggal akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi dan KAI.

Saat ini, para korban luka telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi, serta beberapa rumah sakit swasta di wilayah Bekasi.

Sebagai bentuk pelayanan darurat, KAI juga telah membuka Posko Tanggap Darurat dan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur guna membantu keluarga korban mendapatkan informasi valid terkait kondisi penumpang serta penanganan barang-barang milik penumpang.