Proses Parkir Porsche Taycan Kini Bisa Dikontrol dari Smartphone

Pabrikan mobil sport Jerman, Porsche, baru saja memperkenalkan update terbaru dari teknologi Taycan dan Taycan Cross Turismo. Bakal hadir pada September mendatang, mobil listrik sport ini mengalami perubahan ekstensif, jangkauan daya baterai lebih jauh, dan proses parkir yang bisa dikontrol dari smartphone.



Peningkatan signifikan lebih lanjut termasuk integrasi mendalam Android Auto dalam sistem Porsche Communication Management (PCM), serta ketersediaan Remote Park Assist untuk pertama kalinya di Taycan, kata Porsche dalam pernyataan resminya melalui Eurokars.



Dengan sistem bantuan opsional baru ini, proses parkir mobil dapat dikontrol melalui smartphone, tanpa pengemudi harus berada di belakang kemudi.



Sementara dengan opsi Paint to Sample dan Paint to Sample Plus yang baru, pilihan warna yang tidak biasa dan personal kini dapat diwujudkan. Misalnya, Taycan sekarang dapat dicat dengan Rubystar klasik tahun 1990-an atau Acid Green yang cerah.







"Pengembangan teknis berkelanjutan dari kendaraan kami adalah bagian dari DNA Porsche. Generasi terbaru Taycan mengesankan dengan konektivitas smartphone tanpa batas, yang kini mencakup Android Auto,” kata Kevin Giek, Vice President Model Line Taycan di Porsche.



Dalam lini Taycan, Porsche juga bakal menambahkan model Cross Turismo pada musim semi ini, dengan respons pelanggan baik terbukti dari banyaknya pesanan yang masuk.



Perkembangan teknologi yang luas telah dilaksanakan untuk mencapai peningkatan ini. Dalam mode Normal dan Range, motor listrik depan hampir sepenuhnya dipisahkan dan dihilangkan energinya dalam rentang beban parsial pada model penggerak semua roda.



Selain itu, tidak ada penggerak yang ditransmisikan ke kedua gardan saat mobil meluncur atau berhenti. Fungsi freewheel listrik ini mengurangi kerugian drag. Motor dihidupkan kembali dalam milidetik hanya ketika pengemudi meminta lebih banyak daya atau mengubah mode mengemudi.



Sementara manajemen termal dan fungsi pengisian daya juga telah lebih ditingkatkan.



Yang paling menarik dari update pada Taycan ini adalah hadirnya fitur Remote Park Assist yang terhubung dengan aplikasi Porsche Connect yang terunduh di smartphone pemiliknya.



Fitur ini mempermudah pengemudi dengan sistem remote control untuk memasukkan atau mengeluarkan mobil dari ruang parkir.



Remote Park Assist juga punya fungsi parkir otomatis. Cukup mengemudikan mobil di tempat parkir, mobil akan mendeteksi ruang parkir yang kosong.



Ketika ruang parkir kosong diketahui sistem, pengemudi dapat memulai proses parkir lewat aplikasi Porsche Connect dan keluar dari mobil.



Sistem Remote Park Assist akan mengambil alih kontrol mobil dan memarkirkan mobil secara otomatis dalam sentuhan tombol di aplikasi Porsche Connect.





Sistem infotainment Porsche Communication Management (PCM) generasi keenam telah dipasang pada Taycan sejak diperkenalkan. Mobil sport serba listrik ini selalu menjadi pelopor konektivitas, dimulai dengan integrasi mulus Apple Music dan Apple Podcasts.



Android Auto kini juga terintegrasi di PCM, bersama dengan dukungan Apple CarPlay untuk iPhone. Artinya, smartphone dengan sistem operasi Google Android kini juga didukung. Oleh karena itu, fungsi telepon dan aplikasi smartphone tertentu yang tidak memengaruhi keselamatan berkendara kini dapat dioperasikan melalui PCM 6.0 atau perintah suara Google Assistant.



Sistem navigasi satelit menghitung lebih cepat, terutama menggunakan pencarian online untuk Point of Interest (POI) dan juga menampilkan informasinya dengan lebih jelas.



Tata letak dan sistem operasi juga telah sedikit diubah: sekarang ada lima opsi menu, bukan tiga di sisi kiri tampilan tengah dan ikon dapat diatur satu per satu.



Taycan telah sangat sukses selama beberapa bulan terakhir. Dengan sekitar 20.000 kendaraan dikirim pada paruh pertama tahun 2021 saja, jumlah tahun ini hanya sedikit di bawah tahun 2020 secara keseluruhan. Oleh karena itu, penjualan anggota terbaru dari jajaran model ini setara dengan penjualan ikon mobil sport Porsche, 911.