Provokasi Jatuhkan Prabowo, Akademisi Ingatkan Saiful Mujani soal Batas Demokrasi

Ukuran Font Kecil Besar

Potongan video pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, di media sosial yang memuat pernyataan diduga mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi perbincangan.

Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra, pun buka suara. Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang sah.

Namun, Aidinil mengingatkan ada batasan yang tidak boleh dilanggar, terutama terkait mekanisme pemberhentian presiden.

“Sebagai akademisi ilmu politik, saya memandang bahwa keinginan sebagian warga untuk menjatuhkan presiden di luar mekanisme konstitusi perlu disikapi secara hati-hati dan rasional,” kata Aidinil kepada Inilah.com, Senin (6/4/2026).

Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah, termasuk melalui demonstrasi maupun tuntutan perubahan kebijakan. Hal itu merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.

Meski demikian, upaya untuk memberhentikan presiden tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan tekanan publik.

Indonesia, kata Aidinil, merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, seluruh proses politik, termasuk pemberhentian presiden, harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Ia menjelaskan, mekanisme pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui tahapan yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Konstitusi telah mengatur secara jelas bahwa pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah,” jelas dia.

Aidinil mengingatkan, jika mekanisme tersebut diabaikan, maka yang terjadi bukanlah penguatan demokrasi, melainkan justru pelemahan terhadap sistem itu sendiri.

Ia menilai, demokrasi tidak hanya soal kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap aturan yang menjaga stabilitas dan keadilan.

“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak hanya kuat dalam ekspresi, tetapi juga kokoh dalam aturan,” tegas Aidinil.

Sementara itu, media sosial diramaikan oleh potongan video ceramah Saiful Mujani yang diunggah akun Instagram @leveenia. Dalam unggahan tersebut, Saiful dituding melontarkan narasi inkonstitusional karena mengajak publik menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Akun tersebut juga menyoroti pernyataan Saiful yang dinilai tidak sejalan dengan etika demokrasi.

"Kontradiktif banget, ini Professor Saiful Mujani punya lembaga survei, pasti bermain dengan angka, dan harusnya tertib dengan etika demokrasi. Tapi kok narasinya malah ngajak orang-orang untuk berkonsolidasi menjatuhkan Presiden dengan cara yang inkonstitusional dan non-demokratis," tulis akun tersebut.

Dalam potongan video itu, Saiful menyampaikan pandangannya terkait efektivitas mekanisme formal pemberhentian presiden.

“Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful dalam video tersebut.

Ia melanjutkan, menjatuhkan presiden merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara.

“Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan, itulah menyelamatkan tapi bukan menyelamatkan Prabowo menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” sambungnya.