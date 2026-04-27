Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Terhambat Pembebasan Lahan

Ukuran Font Kecil Besar

Ambisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurai benang kusut kemacetan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, melalui pembangunan jalan sejajar rel masih harus menemui jalan terjal. Hingga memasuki tahun 2026, proyek strategis ini belum bisa menyentuh tahap konstruksi fisik akibat persoalan klasik: pembebasan lahan yang belum tuntas.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengungkapkan bahwa dari total 118 bidang tanah yang diperlukan untuk proyek ini, belum separuhnya yang berhasil dibebaskan hingga pengujung 2025 lalu.

"Pembebasan lahan masih berproses di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sampai akhir tahun lalu baru sekitar 48 persen yang selesai," ujar Heru dalam rapat kerja bersama DPRD DKI Jakarta, baru-baru ini.

Progres Lahan Masih Separuh Jalan

Secara rinci, Heru memaparkan bahwa saat ini baru 59 bidang tanah yang statusnya sudah klir atau dibebaskan. Sementara itu, 59 bidang lainnya masih tertahan dalam proses administrasi dan negosiasi. Dari sisa lahan yang belum bebas tersebut, terdapat delapan bidang yang sejatinya merupakan aset milik pemerintah.

Saat ini, fokus utama pembebasan lahan diarahkan pada wilayah Kemuning dan Pejaten Timur. Seluruh proses teknis pengadaan tanah tersebut kini berada di bawah penanganan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

"Kalau pertengahan tahun ini bisa bebas, fisik langsung jalan. Kalau tidak, kemungkinan mundur," tegas Heru.

Ancaman Penundaan Hingga 2027

Dinas Bina Marga DKI memasang target tinggi agar sisa lahan dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun ini. Jika target tersebut meleset, maka warga Jakarta Selatan harus lebih lama bersabar. Heru menyebut, apabila pembebasan lahan kembali molor dari jadwal pertengahan tahun, besar kemungkinan pengerjaan fisik proyek baru bisa dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang.

Jalan sejajar rel ini diproyeksikan menjadi solusi jitu atau jalur alternatif utama bagi pengendara. Kehadirannya diharapkan mampu memecah beban lalu lintas di kawasan Pasar Minggu yang selama ini menjadi titik mati kemacetan, terutama pada jam keberangkatan dan kepulangan kerja.

Kini, bola panas pembangunan jalan alternatif tersebut berada di kecepatan koordinasi antara Pemprov DKI dan BPN untuk segera menuntaskan hak atas tanah warga.