Proyek Peta Rupabumi Rp372,8 Miliar Diduga Bermasalah, CBA Soroti Badan Informasi Geospasial

Center for Budget Analysis (CBA) mencium ketidakberesan dalam tiga proyek data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia (RBI) di Sulawesi yang diumumkan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Januari 2024. Nilai total proyek tersebut mencapai Rp372,8 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan dua proyek utama justru dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama. “Dua proyek data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia wilayah Barat skala 1:5.000 kelas 2 dan 3 dari teknologi airborne synthetic aperture radar (SAR) dan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) dimenangkan oleh satu perusahaan,” ujar Uchok di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Perusahaan yang dimaksud adalah PT Pratama Persada Airborne yang memenangkan proyek senilai Rp365,4 miliar. Sementara satu proyek lainnya, yakni data geospasial dasar dan peta rupabumi Indonesia wilayah Barat skala 1:5.000 kelas 1 berbasis kamera udara metrik dan lidar, bernilai Rp7,4 miliar, dimenangkan oleh PT Karvak Nusa Geomatika.

CBA menilai terdapat sejumlah hal yang perlu ditelusuri lebih dalam oleh aparat penegak hukum, termasuk transparansi hasil pekerjaan dan penggunaan teknologi dalam proyek tersebut. “Karena itu, kami meminta Kejagung segera memanggil dan memeriksa Kepala BIG,” tegas Uchok.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan agar hasil data geospasial dan peta RBI dapat diverifikasi apakah sesuai dengan output yang diharapkan, serta memastikan teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi proyek.

Selain itu, CBA juga menyoroti pentingnya transparansi kepada publik. Uchok menyebut hingga saat ini hasil proyek tersebut belum diketahui secara luas. “Publik berhak tahu hasilnya, karena ini menyangkut data strategis nasional,” tambahnya.

Tak hanya itu, CBA juga meminta Kejagung memanggil kedua perusahaan pemenang proyek untuk memastikan tidak ada praktik subkontrak kepada pihak asing.

Menurut Uchok, hal tersebut penting karena data geospasial dasar dan peta RBI mengandung informasi sensitif, termasuk yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan potensi sumber daya alam di wilayah Sulawesi.

“Ini bukan sekadar proyek biasa. Data ini bisa berkaitan dengan rahasia militer dan kekayaan alam Indonesia, sehingga harus dipastikan dikelola secara aman dan sesuai aturan,” pungkasnya.