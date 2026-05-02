PSBS Biak Jadi Tim Pertama yang Terdegradasi dari Super League!

Gelora Bung Tomo (GBT) menjadi saksi bisu berakhirnya napas PSBS Biak di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Kekalahan telak 0-4 dari tuan rumah Persebaya Surabaya pada Sabtu (2/5/2026) malam, resmi menyegel nasib tim berjuluk "Badai Pasifik" itu sebagai tim pertama yang terdegradasi dari Super League musim 2025/2026.

Meski kompetisi masih menyisakan tiga laga sisa, tabungan poin PSBS Biak sudah tak mungkin lagi mengejar ketertinggalan untuk keluar dari zona merah.D

Dominasi Bajul Ijo di GBT

Sejak peluit pertama dibunyikan, Persebaya yang tampil di hadapan puluhan ribu Bonek langsung tancap gas. Skuad asuhan Bernardo Tavares ini tak membiarkan tim tamu mengembangkan permainan.

Meski babak pertama berakhir kacamata berkat penampilan apik Dimas Galih di bawah mistar PSBS, tembok pertahanan tim asal Papua itu akhirnya runtuh juga di babak kedua.

Adalah Milos Raickovic yang menjadi momok bagi Biak. Gelandang jangkung ini memecah kebuntuan pada menit ke-53 lewat sepakan roket jarak jauh yang bersarang tepat di pojok gawang.

Seolah tak puas, Raickovic menggandakan keunggulan di menit ke-66, membuat mental pemain PSBS tampak runtuh.

Pesta gol Bajul Ijo ditutup oleh magis Francisco Rivera. Playmaker ini mencetak brace pada menit ke-75 dan ke-81, memastikan skor 4-0 bertahan hingga akhir laga sekaligus mengirim PSBS Biak kembali ke kasta kedua, Liga 2 Pegadaian Championship.

Akhir Pahit "Badai Pasifik"

Bagi PSBS Biak, kekalahan ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Perjalanan mereka di kasta tertinggi musim ini penuh dengan rintangan.

Pergantian kursi pelatih ke tangan Marian Mihail di tengah musim ternyata belum mampu mengangkat performa tim dari dasar klasemen.

"Kami minta maaf kepada seluruh masyarakat Biak. Kami sudah berjuang, tapi malam ini Persebaya tampil jauh lebih klinis," ujar salah satu pemain senior PSBS usai laga dengan nada lesu.

Dengan degradasi PSBS Biak yang sudah terkonfirmasi, mata pencinta sepak bola kini tertuju pada dua slot sisa di zona degradasi. Siapakah yang akan menyusul tim asal Papua tersebut turun kasta?

Susunan Pemain:

Persebaya Surabaya (4-2-3-1): Andhika, Catur, Mitrevski, Gustavo, Jefferson, Raickovic, Toni, Freitas, Rivera, Ardiansyah, Perovic.

Pelatih: Bernardo Tavares



PSBS Biak (4-3-3): Dimas, Agung, Nurhidayat, Madjar, Andrade, Yano, Alom, Hadi, Heri, Hassan, Luquinhas.

Pelatih: Marian Mihail