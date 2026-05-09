PSBS Biak tak Jadi Mogok, Hasilnya Dibantai Dewa United 5-0

PSBS Biak tak jadi mogok main di Super League melawan Dewa United pada pekan ke-32, Jumat (8/5/2026) malam.

Tapi dengan kondisi tim yang babak belur akibat tunggakan gaji, hasilnya sudah bisa diprediksi, tim badai pasifik bermain nyaris tanpa perlawanan dan hasil akhirnya mereka dibantai 5-0 oleh Dewa United.

Pelatih PSBS Biak, Marian Mihail, mencoba bersikap profesional di tengah situasi pelik yang dialami timnya. Arsitek asal Rumania itu memahami kondisi internal klub yang sedang terganggu persoalan finansial.

"Pertandingan ini sudah sangat tidak seimbang sejak awal karena para pemain kami sibuk berbicara dengan manajemen untuk mengklarifikasi situasi mereka," ujar Mihail usai laga.

Mihail mengungkapkan kondisi tim sebenarnya sudah tidak ideal bahkan sebelum pertandingan dimulai. Pemain disebut lebih sibuk membicarakan masalah internal dengan manajemen ketimbang mempersiapkan laga.

Pelatih berusia 67 tahun itu menegaskan dua pertandingan tersisa musim ini bakal dimanfaatkan untuk melihat pemain yang layak dipertahankan musim depan. Ia ingin membangun ulang tim dengan identitas kuat khas Papua

"Mereka tidak melakukan pemanasan dan tidak keluar untuk pemanasan jadi kami memulai pertandingan dalam kondisi yang sangat sulit. Untungnya bagi klub kami dan bagi sepak bola Indonesia, laga tetap dimainkan. Saya sangat senang akan hal itu."

"Itulah mengapa saya bersikap netral dalam masalah ini, karena saya tahu citra sepak bola Indonesia tidak pantas mendapatkan hal seperti ini. Liga dan PSSI sudah berbicara sangat jelas mengenai situasi kami," kata Mihail.