PSG Juara Liga Prancis!

Ukuran Font Kecil Besar

Paris Saint-Germain (PSG) memastikan diri menjadi juara Liga Prancis (Ligue 1) 2025/2026 setelah meraih kemenangan 2-0 atas RC Lens pada laga yang digelar di Stade Bollaert-Delelis, Lens, Kamis (14/5/2026) WIB.

PSG melesakkan dua golnya melalui Khvicha Kvaratskhelia (29') dan Ibrahim Mbaye (90+3').

Hasil tersebut membuat PSG tidak lagi terkejar di puncak klasemen sementara liga dengan torehan 76 poin. Skuad asuhan Luis Enrique tersebut unggul sembilan poin dari Lens di peringkat kedua, dengan kompetisi menyisakan menyisakan satu laga terakhir untuk semua tim.

Jalannya pertandingan

PSG tampil agresif sejak awal demi merebut tahta. Mereka langsung mengambil kendali permainan dan terus menekan pertahanan tuan rumah.

Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-29 melalui Kvaratskhelia. Gol bermula dari kesalahan lini belakang Lens yang gagal menguasai bola di area pertahanan sendiri.

Ousmane Dembele berhasil merebut bola dan langsung mengirim umpan terobosan kepada Kvaratskhelia. Pemain sayap asal Georgia itu kemudian berlari bebas menuju kotak penalti sebelum menaklukkan kiper Robin Risser untuk membawa PSG unggul 1-0.

Setelah itu, PSG tetap mendominasi penguasaan bola. Sejumlah peluang sempat tercipta, tetapi belum mampu menambah keunggulan hingga memasuki babak kedua.

Lens mencoba memberikan perlawanan dengan meningkatkan intensitas serangan, tetapi lini belakang PSG tampil disiplin dalam menjaga keunggulan.

Gol kedua PSG akhirnya lahir pada masa injury time (90+3') melalui Mbaye. Gol tersebut bermula dari skema serangan balik cepat yang dibangun Mbaye dari area pertahanan sendiri.

Dia kemudian bekerja sama dengan Goncalo Ramos dan Desire Doue sebelum nama terakhir memberikan assist yang dapat dikonversi menjadi gol.

Gol tersebut memastikan kemenangan 2-0 PSG sekaligus mengukuhkan mereka sebagai juara Liga Prancis musim ini.

Setelah memastikan trofi liga, PSG berpeluang menambah gelar pada akhir musim. Les Parisiens itu dijadwalkan menghadapi Arsenal pada final Liga Champions 2025/2026, Sabtu (30/5).