PSIS Semarang Ikat Taisei Marukawa hingga 2025

Tak ingin kecolongan di penghujung musim, PSIS Semarang gerak cepat dengan mengamankan tanda tangan perpanjangan kontrak untuk gelandang serang asal Jepang, Taisei Marukawa.

Dikutip dari situs resmi klub, Jumat (24/3/2023), PSIS resmi memperpanjang kontrak Taisei hingga tahun 2025.

"Alhamdulillah hari ini kami umumkan bahwa PSIS Semarang resmi memperpanjang kontrak Taisei Marukawa selama dua musim ke depan," kata CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi.

"Hal ini tentu banyak faktor, salah satunya adalah kondisi tim yang masih membutuhkan Taisei Marukawa karena kemampuannya," sambungnya.

Yoyok menambahkan, perpanjangan kontrak Taisei juga didasarkan karena dukungan dari berbagai pihak, salah satunya sponsor.

Manajemen PSIS Semarang berharap Taisei terus memberikan kontribusi untuk skuad Mahesa Jenar.

"Di tengah masa sulit setelah pandemi dan kemudian ada tragedi di persepakbolaan Indonesia, sponsor-sponsor PSIS yang sampai saat ini bertahan tak henti mendukung kami, meskipun ada beberapa sponsor yang juga pergi di tengah masa sulit. Itu salah satu kunci juga kami bisa pertahankan Taisei," terang Yoyok.

Pemain asal Jepang tersebut didatangkan PSIS Semarang pada awal musim ini dan tercatat telah menorehkan 29 penampilan dengan mencetak enam gol serta empat assist dari total 2.422 menit bermain.

Nama Taisei Marukawa melejit pada Liga 1 Indonesia musim 2021/2022 ketika membela Persebaya Surabaya. Ia tampil di 32 pertandingan dengan sumbangan 17 gol serta 10 assist. Selain itu, ia juga keluar sebagai pemain terbaik kompetisi.