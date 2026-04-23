PSM Tinggalkan Zona Degradasi Usai Tekuk Persik Kediri

Kamis, 23 April 2026 - 19:10 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

PSM Makassar meraih kemenangan meyakinkan 3-1 saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025/26 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare pada Kamis sore WIB.

Tambahan tiga poin ini membuat PSM menjauh dari zona degradasi. Mereka kini menempati peringkat ke-13 klasemen sementara dengan 31 poin, terpaut lima angka dari peringkat 16 yang merupakan posisi teratas di zona merah.

Sementara itu, Persik Kediri tertahan di posisi ke-12 dengan 33 poin.

Jalannya Laga

PSM membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui eksekusi penalti Yuran Lopes. Gol tersebut menjadi pembeda setelah kedua tim bermain cukup berimbang di awal laga.

Memasuki babak kedua, PSM tampil lebih agresif dan berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-60 lewat gol Sheriddin Boboev.

Persik sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti Ernesto Gomez pada menit ke-85, sehingga skor menjadi 2-1.

Namun, PSM memastikan kemenangan lewat gol Luka Cumic di masa injury time babak kedua, atau tepatnya pada menit ke-90+7 dan sekaligus mengunci skor akhir 3-1.

Susunan Pemain

PSM Makassar (4-2-3-1): Hilmansyah; Pratama, Neto, Yuran Fernandes, Luis; Arfan, Gledson; Sakai, Raehan, Boboev; Alex.

Persik Kediri (4-4-2): Navachio; Yagalo, Firly, Hamra, Sanjaya; Gomez, Ferreira, Garcia, Luna; Rodrigo, Enrique.