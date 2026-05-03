PSS Sleman Susul Klub Bola Milik Prabowo Promosi ke Super League

Minggu, 3 Mei 2026 - 21:00 WIB

Pesepak bola PSS Sleman Gustavo Tocantins (kiri) berebut bola dengan pesepak bola PSIS Semarang Ibrahim Sanjaya (kanan) pada laga pamungkas musim reguler Grup 2 Championship 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu (3/5/2026). (Foto: Antara Foto/Kalandra/wsj).

PSS Sleman memastikan promosi ke Super League musim depan usai mengalahkan PSIS dengan skor 3-0 pada laga Championship Wilayah Timur pekan ke-27 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (3/5/2026).

Tiga gol kemenangan PSS masing-masing dicetak oleh Gustavo Tocantins, Junior Haqi, dan Arda Alfareza.

Hasil tersebut mengantarkan PSS Sleman ke puncak klasemen Wilayah Timur dengan koleksi 56 poin dari 27 pertandingan. Raihan itu sama dengan Persipura Jayapura yang berada di posisi kedua.

Meski memiliki poin identik, PSS unggul dalam catatan pertemuan sehingga berhak menempati posisi teratas klasemen.

Dengan hasil ini, PSS melaju ke grand final Championship dan akan menghadapi juara Wilayah Barat, Garudayaksa.

Sementara itu, satu tiket promosi tersisa akan diperebutkan oleh Persipura dan Adhyaksa pada laga perebutan peringkat ketiga. Persipura akan bertindak sebagai tuan rumah karena memiliki keunggulan poin.

Klub Milik Prabowo

Di sisi lain, Garudayaksa FC lebih dulu memastikan tiket promosi ke Super League musim depan.

Tim asuhan Widodo Cahyono Putro tersebut mengamankan posisi puncak klasemen Wilayah Barat usai mengalahkan Persikad dengan skor 3-1 pada laga terakhir Grup 1 Pegadaian Championship 2025/2026, Sabtu (2/5/2026).

Kemenangan itu sekaligus memastikan Garudayaksa naik kasta ke kompetisi tertinggi sepak bola nasional.

Klub tersebut diketahui didirikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.