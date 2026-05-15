PSS Sleman Terdepan Dapatkan Pemain "Editan" Mariano Peralta!

PSS Sleman siap membuat kejutan besar di bursa transfer Super League musim depan.

Klub berjuluk Super Elang Jawa ini dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan winger mematikan milik Borneo FC, Mariano Peralta.

Manuver senyap PSS Sleman ini berpotensi membuat tiga klub raksasa Indonesia—Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Dewa United—gigit jari.

Padahal, ketiga tim elite tersebut sudah lama antre untuk mendapatkan jasa sang pemain.

Senjata Rahasia

Kelebihan PSS Sleman dalam perburuan ini bukan sekadar tawaran nilai kontrak yang menggiurkan. Senjata utama mereka adalah faktor kedekatan emosional dengan Pieter Huistra, sosok Direktur Teknik sekaligus calon pelatih PSS Sleman untuk musim depan.

Huistra adalah orang yang pertama kali mencium bakat Peralta dan membawanya dari klub Uruguay, CA Cerro, ke Borneo FC pada 7 Agustus 2024 lalu.

Hubungan batin yang kuat antara pelatih dan pemain ini menjadi magnet utama yang menarik Peralta menuju Sleman.

Statistik Mengerikan Sang WingerWajar jika Peralta menjadi komoditas panas. Meski datang tanpa pengalaman di sepak bola Asia, ia langsung beradaptasi kilat dan menjelma menjadi momok menakutkan di Super League.

Debut Sempurna

Setelah hanya bermain 25 menit melawan Arema FC di laga perdana, ia langsung mencetak gol penentu saat Borneo FC membungkam Bali United 2-0.

Pada musim pertamanya, Peralta sukses membukukan 9 gol dan 13 assist. Ia menjadi pilar penting yang membawa Borneo FC merengkuh trofi Regular Series Super League 2024/2025.

Harga Selangit

Kontrak Peralta bersama Pesut Etam akan kedaluwarsa pada 30 Juni 2026. Situasi ini memicu perang harga di antara para peminat yang siap memberikan iming-iming gaji selangit dan fasilitas mewah.

Persija Jakarta sudah mencuri start sejak awal jendela transfer dibuka. Sementara itu, Persib Bandung terus menggodanya sejak paruh musim lalu, disusul Dewa United yang siap jor-joran demi merombak skuad utama mereka.

Kabar keretakan pagar transfer Borneo FC ini bahkan sudah ditiupkan oleh akun-akun pencium rumor sepak bola ternama seperti @ebolasport.id, @pilotinfootball, hingga @fabrizioasia_.

Jika PSS Sleman berhasil memanfaatkan kartu as mereka pada diri Pieter Huistra, transfer ini akan tercatat sebagai salah satu pembajakan pemain paling fenomenal sekaligus instan mengubah peta kekuatan Super League musim depan.