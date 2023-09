PSSI Rapat Perdana Satgas Transformasi Sepak Bola, Dihadiri FIFA hingga Polri

PSSI memulai rapat perdana dengan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Sepak Bola Indonesia Jumat (21/10/2022).

Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule mengaku percaya diri Tragedi Kanjuruhan menjadi insiden memilukan terakhir di persepakbolaan Indonesia.

“Satgas atau Tim Gugus Tugas ini dibentuk untuk transformasi sepak bola Indonesia seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Iwan Bule dalam keterangan resminya, Jumat (21/10/2022).

“PSSI bekerja bersama pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia dan memastikan tragedi di Kanjuruhan tidak terjadi lagi," lanjut dia.

Semula pembentukan task force atau Satgas Transformasi Sepak Bola diklaim sebagai respons tanggung jawab terhadap Tragedi Kanjuruhan yang kini sudah memakan 134 korban jiwa.

Tim satgas ini disebut terdiri dari beberapa instansi pemerintah seperti Kemenpora, Kemendagri, Kemenkes, KemenPUPR, termasuk pula Polri hingga elemen FIFA dan AFC.

Iwan Bule mengaku berkomitmen atas kehadiran satgas ini akan berdampak pada iklim sepak bola Indonesia. Sosok yang sempat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya ini pun meyakini Tanah Air adalah negara ramah bagi para pecinta sepak bola.

"Kami yakin melalui upaya bersama ini akan menghasilkan komitmen bersama bahwa FIFA, AFC, PSSI dan pemerintah akan memastikan bahwa Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk sepak bola. Pusat krisis akan segera ditetapkan untuk satgas bekerja bersama-sama," tandasnya.

Adapun, Presiden FIFA Gianni Infantino belum lama ini turut menyambangi Indonesia. Selain bersua dengan Pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Infantino juga menyempatkan diri hadir dan menggelar rapat koordinasi dengan PSSI.

Sementara itu, jajaran yang hadir dalam rapat satgas transformasi sepak bola hari ini meliputi:

1. FIFA Head of Safety and Security : Serge Dumotier (bergabung Virtual)2. FIFA Project Manager East Asia - ASEAN Regional Office : Mr. Niko Nhouvannasak dan Chen Jin3. AFC : Head of Safety and Security : Brian Johnson (bergabung secara Virtual)4. Ketua Umum PSSI : Komjen Pol. (Purn) Dr.Drs. H. Muhammad Iriawan SH, MM, MH5. Wakil Ketua Umum 1 KONI pusat Mayjen TNI (Purn). Ir. Suwarno, S.IP, M.Sc6. Stafsus Kemenpora, H. Mahfudin Nigara, SE, MM7. Tenaga Ahli Kemenpora, Brigjen. Pol. Drs. Uden Kusuma Jaya SH. MM8. Direktur Prasarana Strategis KemenPUPR, Direktur Prasarana Strategis , Ir. Essy Asiah, MT9. Karobinops SOPS Polri, Brigjen.Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si10. Analisis Kebijakan madya Bidang. Operasi Sops Polri. Kombes Pol. Tri admodjo Marawasianto, S. I. K11. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes: dr. Sumarjaya12. Direktur SUPD4 Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri : Ir. Zunaria, M.SI13. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi14. Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita15. Direktur Kompetisi LIB Asep Saputra16. Manajer Event Sepak bola LIB Somad